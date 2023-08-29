С фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна сняли обвинения в сексуальном насилии

Другая фанатка группы Кая Лоска рассказала в соцсетях, что на закрытой вечеринке группы было много алкоголя и два дивана, на которых сидели восемь девушек. Линдеманн заходил в комнату, выбирал понравившуюся и якобы проводил с ней ночь. Позднее против Тилля выдвинула обвинения жительница Австрии Беата Х. Она рассказала, что на вечеринке вокалист группы без разрешения "прижал её лицом к кровати, задрал юбку и ударил так сильно, что на ягодицах остались отпечатки ладони". Затем Линдеманн пригласил её в свой номер, чтобы заняться сексом. И хотя девушка не давала на это согласия, её смогли уговорить другие участники вечеринки. К слову, Беата опровергла наличие наркотиков на вечеринках Rammstein.