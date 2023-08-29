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С фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна сняли обвинения в сексуальном насилии

С фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна сняли обвинения в сексуальном насилии

Автор:
29 августа 2023 15:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rammstein   Тилль Линдеманн   вечеринки   обвинение   прокуратура   сексуальное насилие   
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Музыкант смог доказать свою невиновность.

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Ramstein Тилля Линдеманна, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, пишет издание Berliner Zeitung. Также обвинения сняты с кастинг-директора группы, уроженки Самары Алёны Макеевой, которой вменялась "секс-вербовка" поклонниц для закрытых вечеринок Тилля Линдеманна.

По информации издания Bild, Линдеманн смог опровергнуть обвинения в свой адрес. Однако Berliner Zeitung со ссылкой на адвокатов музыканта пишет, что заявлений от якобы пострадавших девушек так и не поступило. Всё ограничилось обвинениями в соцсетях и сборе пожертвований. По некоторым данным, 24-летняя ирландка Шелби Линн, первой обвинившая фронтмена Rammstein в том, что тот на вечеринке накачал её наркотиками, а наутро она проснулась вся в синяках и без памяти, собрала с поверивших в её слёзную историю около полумиллиона евро. Правда, позднее она призналась, что не обвиняла музыканта в изнасиловании.

Другая фанатка группы Кая Лоска рассказала в соцсетях, что на закрытой вечеринке группы было много алкоголя и два дивана, на которых сидели восемь девушек. Линдеманн заходил в комнату, выбирал понравившуюся и якобы проводил с ней ночь. Позднее против Тилля выдвинула обвинения жительница Австрии Беата Х. Она рассказала, что на вечеринке вокалист группы без разрешения "прижал её лицом к кровати, задрал юбку и ударил так сильно, что на ягодицах остались отпечатки ладони". Затем Линдеманн пригласил её в свой номер, чтобы заняться сексом. И хотя девушка не давала на это согласия, её смогли уговорить другие участники вечеринки. К слову, Беата опровергла наличие наркотиков на вечеринках Rammstein.

Напомним, расследование дела Тилля Линдеманна, основанное на сообщениях "трёх лиц", прокуратура Берлина начала 14 июля. Музыканта подозревали по ст. 177 УК Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. Наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение от полугода до пяти лет.

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Метки: rammstein   Тилль Линдеманн   вечеринки   обвинение   прокуратура   сексуальное насилие   
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11  комментариев
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80k
Доктор Джонс Час назад
А кого-нибудь за лжесвидетельство привлекли к ответственности?
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2k
Dimon 3 минуты назад
"Она не хотела заниматься сексом, но другие смогли её уговорить" ... что тут ещё обсуждать?!
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7k
Marlboro 13 минут назад
Надо показательно повесить или расстрелять пару таких "пробничков". А то все кругом насильники и развратники. А как роль получить, так сами лезут в постель. В последнее время что не день, то новость кто-то кому-то там за жопу потрогал 100 лет назад. Трамп, Вайнштайн, Майкл Джексон, Линдеман и т.д.. заметьте, ни одной жалобы от мужчины, что его изнасиловали. Или я не там ищу.
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16k
Shtoppi 23 минуты назад
попытка очернить не увенчалась успехом. нужно теперь всех этих пи_доболок взять за шкирку и посадить на скамью подсудимых за заведомую ложь.
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23k
Axel 56 минут назад
Ну конечно у Линдеманна все так плохо на личном фронте и ни одна представительница женского пола ему не дает, что ему остается только насиловать специально отобранных и обдолбаных фанаток
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11k
Copycat Час назад
Да они все просто денег хотели, пол миллиона евро большие деньги)
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20k
сеньор Леонсио Час назад
Просто Тиль не польстился на эту падаль, вот они и бесятся!
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14k
Kostick Час назад
какой же лютый бред. куча шкур, что из трусов выскочит, чтоб трахнуться со знаменитостью. да даже купить специально обученных. в клипе "пуси" же живые тётки были, и вполне себе очень даже клёвые)))
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