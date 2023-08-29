С фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна сняли обвинения в сексуальном насилии

Музыкант смог доказать свою невиновность.
Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Ramstein Тилля Линдеманна, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, пишет издание Berliner Zeitung. Также обвинения сняты с кастинг-директора группы, уроженки Самары Алёны Макеевой, которой вменялась "секс-вербовка" поклонниц для закрытых вечеринок Тилля Линдеманна.
По информации издания Bild, Линдеманн смог опровергнуть обвинения в свой адрес. Однако Berliner Zeitung со ссылкой на адвокатов музыканта пишет, что заявлений от якобы пострадавших девушек так и не поступило. Всё ограничилось обвинениями в соцсетях и сборе пожертвований. По некоторым данным, 24-летняя ирландка Шелби Линн, первой обвинившая фронтмена Rammstein в том, что тот на вечеринке накачал её наркотиками, а наутро она проснулась вся в синяках и без памяти, собрала с поверивших в её слёзную историю около полумиллиона евро. Правда, позднее она призналась, что не обвиняла музыканта в изнасиловании.
Другая фанатка группы Кая Лоска рассказала в соцсетях, что на закрытой вечеринке группы было много алкоголя и два дивана, на которых сидели восемь девушек. Линдеманн заходил в комнату, выбирал понравившуюся и якобы проводил с ней ночь. Позднее против Тилля выдвинула обвинения жительница Австрии Беата Х. Она рассказала, что на вечеринке вокалист группы без разрешения "прижал её лицом к кровати, задрал юбку и ударил так сильно, что на ягодицах остались отпечатки ладони". Затем Линдеманн пригласил её в свой номер, чтобы заняться сексом. И хотя девушка не давала на это согласия, её смогли уговорить другие участники вечеринки. К слову, Беата опровергла наличие наркотиков на вечеринках Rammstein.
Напомним, расследование дела Тилля Линдеманна, основанное на сообщениях "трёх лиц", прокуратура Берлина начала 14 июля. Музыканта подозревали по ст. 177 УК Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. Наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение от полугода до пяти лет.
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