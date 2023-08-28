Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со спортсменкой

Полное комбо чиновнику не простили. Сам он заявил, что, конечно, погорячился и извинился за свою эмоциональность. Но мужика понять можно: испанки впервые в истории завоевали титул чемпионок мира - кто бы смог сдержаться в такой момент?

Впрочем, многие журналисты, спортсмены и болельщики сочли поведение главы Федерации футбола Испании чрезмерным и раскритиковали Рубиалеса. Чемпион мира Андрес Иньеста считает, что поступок Рубиалеса нанёс ущерб имиджу страны.

"После того, что произошло на этой неделе, я хотел бы выразить свою печаль, как человек, как отец трех дочерей, как муж и как футболист, по поводу событий, которые мы переживаем в нашем футболе и вокруг женской сборной Испании. Я считаю, что мы не можем мириться с такими действиями, которые омрачают такое великое событие, как победа на чемпионате мира. Я не могу представить, что сейчас чувствуют все игроки сборной, когда о великолепном турнире, который они провели, и о фантастическом футболе, которому они научили всех нас, не говорят. Очень жаль, что прекрасная история, которую многие игроки создавали на протяжении многих лет, оказалась запятнанной", - написал он в Твиттер.





Иньеста добавивл, что "вместо этого мы вынуждены мириться с президентом, который цепляется за свою должность, не признает, что его поведение было неприемлемым и наносит ущерб имиджу нашей страны и нашего футбола во всем мире".

В поддержку "оскорблённой" футболистки выступили также испанские дамы-чиновницы. Министр по делам равенства Ирен Монтеро заявила, что "поцелуй без согласия — это форма сексуального насилия, которую мы не в состоянии контролировать. Из-за этого женщины регулярно страдают. Изменить такой расклад — задача всего общества". Ей вторит министр по социальным правам Ионе Беллара : «О чём речь, если мужчины ведут себя так на глазах у всей Испании. Представьте, что они сделают, когда останутся наедине? Нужно прекратить сексуальное насилие в отношении женщины». Вице-премьер Испании Иоланда Диас : «Мы продолжим требовать отставки Рубиалеса. Он напал на женщину, а его оправдания бесполезны».

И теперь Рубиалесу грозит не только отставка - сообщается, что в минувшую пятницу прокуратура Мадрида возбудила дело в отношении главы RFEF по подозрению в сексуальном насилии. Интересно, если бы глава футбола поцеловал члена мужской сборной - реакция была той же или более толерантной?