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Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со спортсменкой

Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со спортсменкой

Автор:
28 августа 2023 11:17
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Видео   Испания   Рубиалес   ЧМ-2023   сексизм   скандал   уголовное дело   футбол   
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Луис Рубеалес отказался уходить в отставку со своего поста после скандала с поцелуем, и тогда его "ушли" принудительно. А еще обвинили в сексизме.

Луис Рубиалес так радовался победе национальной сборной на ЧМ-2023, что во время награждения поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. В раздевалке Дженни сообщила, что поцелуй ей не понравился, а FIFA открыла против Рубиалеса дисциплинарное дело. Сам главный по футболу в Испании заявил, что в отставку не пойдет, т.к. поцелуй был взаимным и совершен по обоюдному согласию.


В результате FIFA отстранила Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней, пока не начнётся дисциплинарное разбирательство его проступка.


Масла в огонь подлил и другой эпизод. Рубиалес, находясь в ложе почётных гостей, схватил себя за пах, а между тем, рядом стояли королева Испании и её дочь.


Полное комбо чиновнику не простили. Сам он заявил, что, конечно, погорячился и извинился за свою эмоциональность. Но мужика понять можно: испанки впервые в истории завоевали титул чемпионок мира - кто бы смог сдержаться в такой момент?


Впрочем, многие журналисты, спортсмены и болельщики сочли поведение главы Федерации футбола Испании чрезмерным и раскритиковали Рубиалеса. Чемпион мира Андрес Иньеста считает, что поступок Рубиалеса нанёс ущерб имиджу страны.


"После того, что произошло на этой неделе, я хотел бы выразить свою печаль, как человек, как отец трех дочерей, как муж и как футболист, по поводу событий, которые мы переживаем в нашем футболе и вокруг женской сборной Испании. Я считаю, что мы не можем мириться с такими действиями, которые омрачают такое великое событие, как победа на чемпионате мира. Я не могу представить, что сейчас чувствуют все игроки сборной, когда о великолепном турнире, который они провели, и о фантастическом футболе, которому они научили всех нас, не говорят. Очень жаль, что прекрасная история, которую многие игроки создавали на протяжении многих лет, оказалась запятнанной", - написал он в Твиттер.



Иньеста добавивл, что "вместо этого мы вынуждены мириться с президентом, который цепляется за свою должность, не признает, что его поведение было неприемлемым и наносит ущерб имиджу нашей страны и нашего футбола во всем мире".


В поддержку "оскорблённой" футболистки выступили также испанские дамы-чиновницы. Министр по делам равенства Ирен Монтеро заявила, что "поцелуй без согласия — это форма сексуального насилия, которую мы не в состоянии контролировать. Из-за этого женщины регулярно страдают. Изменить такой расклад — задача всего общества". Ей вторит министр по социальным правам Ионе Беллара : «О чём речь, если мужчины ведут себя так на глазах у всей Испании. Представьте, что они сделают, когда останутся наедине? Нужно прекратить сексуальное насилие в отношении женщины». Вице-премьер Испании Иоланда Диас : «Мы продолжим требовать отставки Рубиалеса. Он напал на женщину, а его оправдания бесполезны».


И теперь Рубиалесу грозит не только отставка - сообщается, что в минувшую пятницу прокуратура Мадрида возбудила дело в отношении главы RFEF по подозрению в сексуальном насилии. Интересно, если бы глава футбола поцеловал члена мужской сборной - реакция была той же или более толерантной?


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Метки: Ynews   Видео   Испания   Рубиалес   ЧМ-2023   сексизм   скандал   уголовное дело   футбол   
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15  комментариев
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337
Илья 2 часа назад
Лучше бы он её трахнул, не так обидно было бы .
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92k
sapér Vodička 18 минут назад
[мат] ... !!!
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1k
Mikhail 23 минуты назад
кто о чем, а латентные - о педиках.
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5k
Горожанин Час назад
Испанский стыд.
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4k
Alex Час назад
А если бы пид**ра поцеловал, то стал бы героем.
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600
ruslan d 2 часа назад
Это же какой тварью надо быть , чтоб раздуть все это ???
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