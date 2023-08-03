FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7838 постов • 883 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Какая чушь! Я даже не знаю это человека!": актёр Сухоруков ответил на обвинение Панина в нетрадиционной сексуальной ориентации

"Какая чушь! Я даже не знаю это человека!": актёр Сухоруков ответил на обвинение Панина в нетрадиционной сексуальной ориентации

Автор:
03 августа 2023 18:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Мизулина   Панин   интервью   обвинение   скандал   собчак   сухоруков   
1496
3
1

Любитель собак и всякого-разного секса Панин разоткровенничался с Ксенией Собчак и раскрыл закулисные тайны. По его словам, в актёрском мире все знают о сексуальной ориентации известных артистов, а частности того, кто для всех является "Братом".

Господин Панин (признан иноагентом в РФ) давно покинул Россию, и периодически возникает "на повестке" с тем или иным скандальным заявлением. Ксения Собчак решила докопаться до истины, почему он такой: скандальный, непостоянный, не считающий нужным скрывать тайны своей личной жизни. Не знаем, зачем ей это было нужно, но интервью состоялось. Панин по своему обыкновению ничего не скрывал, и выдал на-гора кучу ненужных закулисных подробностей.


И если то, с кем он когда-либо занимался сексом, видимо, не особо кому-то было интересным, откровения об уважаемом актёре Сухорукове всколыхнули соцсети. Панин, решив отомстить артисту за патриотизм, рассказал, что тот - гей, и он лично знает людей, с которыми артист состоял в интимной связи.


"Это тебе за Путина", — подытожил Панин, завершив свою тираду.


Имя актёра в интервью при монтаже было "запикано", но любитель собак в своём Телегам-канале еще раз подтвердил, о ком именно шла речь.

Сам Виктор Сухоруков на просьбу прокомментировать слова Панина удивился:


Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили.


Кстати, Виктор Сухоруков и Алексей Панин вместе играли в фильме Алексея Балабанова "Жмурки".

В соцсетях, кстати, всю эту суету считают высосанной из пальца. Может, Сухоруков, и гей, но безумно талантливый, а вот актёрское дарование невозвращенца придётся рассматривать под микроскопом.


После скандального интервью уголовное дело может грозить и самой Ксении Собчак (кстати, Панин до сих пор находится в розыске). Помимо откровений на тему секса (которых в интервью было довольно много), Панин, как считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, публично призывал к развалу страны. Проверка может коснуться и "распространителя видео", то есть самой Собчак, и тогда идея сделать скандальное интервью вряд ли покажется ей стоящей (по этой же причине мы не публикуем интервью полностью).


Собчак поспешила оправдаться:


Моё дело как журналиста — раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своём: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почёта, это попытка понять взгляды разных людей.


Поясняя, почему она взяла интервью именно у Панина, журналистка заявила, что этот разговор был ей интересен, так как "хотелось понять, как Алексей пришёл к таким взглядам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Мизулина   Панин   интервью   обвинение   скандал   собчак   сухоруков   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
GROMOZEKA Час назад
Я не знаю гей ли Сухоруков, но вот в том, что панин пид@рас каких свет не видел, твердо уверен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 5 минут назад
лично мне все равно кто по ориентации Сухоруков . Ладно допустим - гей . Ну и пофиг. Даже если он сам будет кричать что он гей мне пофиг .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
soar 9 минут назад
Панин в очередной раз своим примером напомнил, что есть геи, а есть пи#орасы, и их не следует путать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
394
Алексей Павлиди 17 минут назад
Сухорукова я знаю, а это кто такой? О ком речь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мистер Фикс 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 21 минуту назад
Да там половина этой шушеры - геи. Тоже мне раскрыл секрет Полишинеля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Атомный Крот 22 минуты назад
А про Галкина слабо такое интервью сделать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Serjio Полчаса назад
Ну может и была бы права если б могла доказать высеры подонка, но ведь это просто наброс навоза на вентилятор. К журналистике не имеет ни какого отношения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx Полчаса назад
Какая дешёвая месть. Полил человека грязью, бездоказательно. А глупая ксюшадь и рада из какой то третьесортной фигни, сенсацию раздувать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Влад 40 минут назад
Панин и Собчак, ну как же им не поверить, это же совесть нации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sedoisever 40 минут назад
Хуже даже не то, что это говно льёт помои. На то он и говно. Хуже, что вы эти помои размазываете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Djeff 44 минуты назад
Я надеюсь, Закон заметит
Этот Ксюшин ущербный канал
И для нас всех станет последним
Лошадиный её оскал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 46 минут назад
Панин разумеется конченый мудак, но Сухоруков откровенно врет, что он не знает Панина. Они как минимум в двух фильмах снимались, при чем в главных ролях. "Жмурки" и еще какой-то... название забыл, но Сухоруков там играл роль молодого имбецила, который не чувствует боль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
klop Час назад
Этот дебил ещё тот любитель отсасывать, впрочем среди либерастов других не бывает.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио Час назад
Панин в очередной раз напомнил, какой он пи_дорас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136623



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Прикол#авто аварии#подборка#Китай#фильм#знаменитости#история
#люди#автомир#в мире#аварии#факты#интересное#новости#дети#позитив#Россия
#автомобили#машина#Юмор#ДТП#Автовсячина#кино#собака#забавно#Жизнь#полиция
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться