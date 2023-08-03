"Какая чушь! Я даже не знаю это человека!": актёр Сухоруков ответил на обвинение Панина в нетрадиционной сексуальной ориентации

Господин Панин (признан иноагентом в РФ) давно покинул Россию, и периодически возникает "на повестке" с тем или иным скандальным заявлением. Ксения Собчак решила докопаться до истины, почему он такой: скандальный, непостоянный, не считающий нужным скрывать тайны своей личной жизни. Не знаем, зачем ей это было нужно, но интервью состоялось. Панин по своему обыкновению ничего не скрывал, и выдал на-гора кучу ненужных закулисных подробностей.





И если то, с кем он когда-либо занимался сексом, видимо, не особо кому-то было интересным, откровения об уважаемом актёре Сухорукове всколыхнули соцсети. Панин, решив отомстить артисту за патриотизм, рассказал, что тот - гей, и он лично знает людей, с которыми артист состоял в интимной связи.





"Это тебе за Путина", — подытожил Панин, завершив свою тираду.





Имя актёра в интервью при монтаже было "запикано", но любитель собак в своём Телегам-канале еще раз подтвердил, о ком именно шла речь.