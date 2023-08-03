"Какая чушь! Я даже не знаю это человека!": актёр Сухоруков ответил на обвинение Панина в нетрадиционной сексуальной ориентации

Любитель собак и всякого-разного секса Панин разоткровенничался с Ксенией Собчак и раскрыл закулисные тайны. По его словам, в актёрском мире все знают о сексуальной ориентации известных артистов, а частности того, кто для всех является "Братом".
Господин Панин (признан иноагентом в РФ) давно покинул Россию, и периодически возникает "на повестке" с тем или иным скандальным заявлением. Ксения Собчак решила докопаться до истины, почему он такой: скандальный, непостоянный, не считающий нужным скрывать тайны своей личной жизни. Не знаем, зачем ей это было нужно, но интервью состоялось. Панин по своему обыкновению ничего не скрывал, и выдал на-гора кучу ненужных закулисных подробностей.
И если то, с кем он когда-либо занимался сексом, видимо, не особо кому-то было интересным, откровения об уважаемом актёре Сухорукове всколыхнули соцсети. Панин, решив отомстить артисту за патриотизм, рассказал, что тот - гей, и он лично знает людей, с которыми артист состоял в интимной связи.
"Это тебе за Путина", — подытожил Панин, завершив свою тираду.
Имя актёра в интервью при монтаже было "запикано", но любитель собак в своём Телегам-канале еще раз подтвердил, о ком именно шла речь.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Источник:
Сам Виктор Сухоруков на просьбу прокомментировать слова Панина удивился:
Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили.
Кстати, Виктор Сухоруков и Алексей Панин вместе играли в фильме Алексея Балабанова "Жмурки".
В соцсетях, кстати, всю эту суету считают высосанной из пальца. Может, Сухоруков, и гей, но безумно талантливый, а вот актёрское дарование невозвращенца придётся рассматривать под микроскопом.
После скандального интервью уголовное дело может грозить и самой Ксении Собчак (кстати, Панин до сих пор находится в розыске). Помимо откровений на тему секса (которых в интервью было довольно много), Панин, как считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, публично призывал к развалу страны. Проверка может коснуться и "распространителя видео", то есть самой Собчак, и тогда идея сделать скандальное интервью вряд ли покажется ей стоящей (по этой же причине мы не публикуем интервью полностью).
Собчак поспешила оправдаться:
Моё дело как журналиста — раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своём: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почёта, это попытка понять взгляды разных людей.
Поясняя, почему она взяла интервью именно у Панина, журналистка заявила, что этот разговор был ей интересен, так как "хотелось понять, как Алексей пришёл к таким взглядам.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Этот Ксюшин ущербный канал
И для нас всех станет последним
Лошадиный её оскал...