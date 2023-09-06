Дорога Бимини – путь в затерянную Атлантиду?

Исследование образца показало, что приблизительный возраст плит составляет 11 тыс. лет. На одной плите учёные обнаружили признаки искусственной обработки. Камня явно касались инструменты. Химический анализ показал, что состав отличается от обычной для этой местности породы. То есть с высокой долей вероятности плиты изготовили и обработали где-то в другом месте, а сюда перевезли специально для строительства этой дороги.

Противники рукотворной теории считают, что объект природный. И это просто причудливым образом выложенные подводные рифы и скалы, зафиксированные приливами. Выдвигалась также версия об осколках раковин, спрессовавшихся с песком, и предположение, что камни – это балласт, сброшенный с кораблей.