Дорога Бимини – путь в затерянную Атлантиду?

Подводная дорога – это парадокс. Но она существует, находится возле Багамского острова Бимини и расположена на глубине 6 метров под водой.
Каменные плитки, формирующие этот путь, на первый взгляд кажутся естественными. Но если присмотреться внимательнее, то все они довольно правильной прямоугольной формы. Словно специально обработаны.
Линия заканчивается довольно чётким крюком, который не особенно похож на замысел природы. И некоторые люди стали называть подводную дорогу путём в затерянную Атлантиду.
Впервые на дорогу Бимини в 1968 году наткнулся подводный археолог Джозеф Валентайн. С тех пор представители самых разных областей неоднократно исследовали и сами камни, и окрестности. И старания увенчались успехом: поблизости обнаружились ещё два аналогичных объекта.
Исследование образца показало, что приблизительный возраст плит составляет 11 тыс. лет. На одной плите учёные обнаружили признаки искусственной обработки. Камня явно касались инструменты. Химический анализ показал, что состав отличается от обычной для этой местности породы. То есть с высокой долей вероятности плиты изготовили и обработали где-то в другом месте, а сюда перевезли специально для строительства этой дороги.
Противники рукотворной теории считают, что объект природный. И это просто причудливым образом выложенные подводные рифы и скалы, зафиксированные приливами. Выдвигалась также версия об осколках раковин, спрессовавшихся с песком, и предположение, что камни – это балласт, сброшенный с кораблей.
Докопаться до основания плит для более углублённого исследования не представляется возможным. Мешают сильные водовороты и течения. Да и местные обитатели – акулы и мурены совершенно не рады вмешательству посторонних в обычную жизнь.
После гибели нескольких участников разных экспедиций у остальных поубавилось пыла. Но зато появилось предположение – может, это высшие силы препятствуют исследованию дороги в Атлантиду?
Интерес к дороге подогревают и предсказания известного мистика Эдгара Кейси, который за 30 лет до обнаружения предсказал её существование, связав с древней цивилизацией Атлантидой:
Часть храмов ещё может быть обнаружена под илом веков и морской водой недалеко от Бимини. Ожидайте его в 1968–1969 годах – не так уж и далеко.
А ещё моряки и водолазы рассказывают о странностях, которых в этой области сверх меры. Американские водолазы в 1979 году видели здесь гигантский светящийся треугольник, выскользнувший из воды и пропавший в небесах. Французская экспедиция наблюдала светящиеся полосы неизвестного происхождения.
А американский водолаз в 2000 году так и вообще поведал дивную историю о трёхметровом человеке, который стремительно шагал по дороге по направлению к нему. Водолаз не стал дожидаться встречи и поспешил на ожидающую его яхту.
Понятно, что научных доказательств у этих и других страшилок нет. Масла в огонь подлило и относительно недавнее открытие. Под слоем плит обнаружилось ещё два других. Извлечь камни не представляется возможным. Но зато это позволило предположить, что дорога на самом деле не дорога, а верхняя часть стены.
Энтузиасты продолжают биться над изучением дороги Бимини. Надеясь разгадать загадку странного объекта. И – как знать – может и отыскать путь в затерянную Атлантиду.
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