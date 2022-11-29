Феномен "Спящего пророка" Эдгара Кейси и его предсказания

Конечно всех интересует, когда же могут произойти предполагаемые катастрофы. О времени начала стихийных бедствий Кейси говорил: "Когда начнутся первые катаклизмы в Южном море (что в южной части Тихого океана), в виде провалов или, наоборот, в повышении морского дна. Или же в Средиземноморье и в районе Этны. Тогда можно быть уверенным, что это - начало».

Конечно не все слова пророка подтверждались. Многие его предсказания были ошибочны. Скептики считали, что невозможно определить, какие предсказания Кейси были результатом его сверхъестественных способностей, а какие ему подсказали помощники или тщательный политический анализ и наблюдения.