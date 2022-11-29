Феномен "Спящего пророка" Эдгара Кейси и его предсказания

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Он предсказал две мировые войны, распад Советского союза и блестящее будущее Китая. В этом посте вы узнаете о мистике и незаурядном человеке Эдгаре Кейси и с его помощью немного заглянем в будущее. Как знать, возможно, его предсказания правдивы.
Наверняка в мире не найдётся человека, который не хотел бы знать своё будущее. И уж тем более каждый желает заглянуть за завесу времени в мировых масштабах. Феномен Эдгара Кейси уже давно волнует людские умы по всему миру, хотя он умер уже семьдесят лет назад. Он точно предсказал дату начала и окончания двух мировых войн, напророчил Великую депрессию в США, катастрофические события на биржах, конец фашизма и победу СССР.
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Эдгар Кейси родился в США, Кентукки, в 1877 году. Его незаурядные способности начали проявляться в девятилетнем возрасте. Мальчик начал слышать голоса, которые помогали ему в учёбе. Он мог за одну ночь изучить учебник от корки до корки. Позднее стали проявляться его способности в целительстве, он впадал в транс, особое полуспящее состояние, и не только ставил диагноз больному человеку, но и описывал необходимое лечение. Он стал знаменит, и люди со всего мира обращались к Кейси за помощью. Его прозвали "Спящий пророк".
Известность Кейси росла, но он не извлекал из своего дара материальную пользу. Медиум предсказывал землетрясения, революции. Его диагнозы регулярно подтверждались, обезоруживая скептиков. Он рассказывал о реинкарнации, о древней истории Израиля, о погибшей цивилизации Атлантиды.
В 1929 году, в Вирджинии-Бич был открыт госпиталь Эдгара Кейси, и основана "Ассоциация исследований и просвещения". Кейси умер в 1945 году. Его последние слова были: «Как же наш мир сейчас нуждается в Боге».
В 1929 году, в Вирджинии-Бич был открыт госпиталь Эдгара Кейси, и основана "Ассоциация исследований и просвещения". Кейси умер в 1945 году. Его последние слова были: «Как же наш мир сейчас нуждается в Боге».
По свидетельствам современников Эдгар Кейси трепетно относился к России, она была для него своего рода наваждением. Он считал, что от России будет зависеть судьба всего мира.
Его предсказания о грядущих катаклизмах планеты ужасают. А самое страшное, что у Эдгара Кейси указано время начала планетарных катаклизмов. Человеческая цивилизация может почти исчезнуть в начале 21 века. Кейси говорил: «Планету потрясет серия чудовищных природных катаклизмов: землетрясений, наводнений, вулканических извержений, цунами, подъемов и опусканий суши, которые изменят облик Земли. Исчезнет Лондон, Париж, Рим, Япония, Нью-Йорк, Калифорния, часть других американских штатов». По его словам Америка будет расколота, Японию полностью затопит, а северная часть Европы изменится до неузнаваемости.
Его предсказания о грядущих катаклизмах планеты ужасают. А самое страшное, что у Эдгара Кейси указано время начала планетарных катаклизмов. Человеческая цивилизация может почти исчезнуть в начале 21 века. Кейси говорил: «Планету потрясет серия чудовищных природных катаклизмов: землетрясений, наводнений, вулканических извержений, цунами, подъемов и опусканий суши, которые изменят облик Земли. Исчезнет Лондон, Париж, Рим, Япония, Нью-Йорк, Калифорния, часть других американских штатов». По его словам Америка будет расколота, Японию полностью затопит, а северная часть Европы изменится до неузнаваемости.
«В Арктике и Антарктике произойдут сдвиги земной коры, что приведет к извержению вулканов в тропическом поясе. Затем последует смещение полюсов».
Эдгар Кейси говорил, что на фоне всех этих страшных катаклизмов, территория России, которую в большинстве не затронут наводнения, станет самым привлекательным местом для жизни. При этом наиболее комфортным местом будет Западная Сибирь. В России мистик видел надежду в возрождении мира. Причём по его мнению, каким-то образом должно произойти или союзничество, или объединение с США.
"Миссия народов славянской России состоит в кардинальном изменении сущности человеческих взаимоотношений. Связь между народами будет восстановлена на новой основе: доверии и мудрости", - утверждал Кейси.
Эдгар Кейси говорил, что на фоне всех этих страшных катаклизмов, территория России, которую в большинстве не затронут наводнения, станет самым привлекательным местом для жизни. При этом наиболее комфортным местом будет Западная Сибирь. В России мистик видел надежду в возрождении мира. Причём по его мнению, каким-то образом должно произойти или союзничество, или объединение с США.
"Миссия народов славянской России состоит в кардинальном изменении сущности человеческих взаимоотношений. Связь между народами будет восстановлена на новой основе: доверии и мудрости", - утверждал Кейси.
Конечно всех интересует, когда же могут произойти предполагаемые катастрофы. О времени начала стихийных бедствий Кейси говорил: "Когда начнутся первые катаклизмы в Южном море (что в южной части Тихого океана), в виде провалов или, наоборот, в повышении морского дна. Или же в Средиземноморье и в районе Этны. Тогда можно быть уверенным, что это - начало».
Конечно не все слова пророка подтверждались. Многие его предсказания были ошибочны. Скептики считали, что невозможно определить, какие предсказания Кейси были результатом его сверхъестественных способностей, а какие ему подсказали помощники или тщательный политический анализ и наблюдения.
Конечно не все слова пророка подтверждались. Многие его предсказания были ошибочны. Скептики считали, что невозможно определить, какие предсказания Кейси были результатом его сверхъестественных способностей, а какие ему подсказали помощники или тщательный политический анализ и наблюдения.
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