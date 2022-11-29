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Феномен "Спящего пророка" Эдгара Кейси и его предсказания

Феномен "Спящего пророка" Эдгара Кейси и его предсказания

Автор:
29 ноября 2022 22:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Заглянем   Спящий пророк   будущее   возможно   медиум   предсказания   феномен   
1284
7
Он предсказал две мировые войны, распад Советского союза и блестящее будущее Китая. В этом посте вы узнаете о мистике и незаурядном человеке Эдгаре Кейси и с его помощью немного заглянем в будущее. Как знать, возможно, его предсказания правдивы.
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Метки: Заглянем   Спящий пророк   будущее   возможно   медиум   предсказания   феномен   
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2  комментария
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20k
babuby 44 минуты назад
Пост ни о чём.
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12k
Kostick Час назад
где вулканы, билли?
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