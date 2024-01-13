Мостищенский лабиринт: неразгаданная загадка Воронежских земель

Чёткую спираль с площадкой в центре формировали шесть кругов. На некоторых участках между ними имелись перемычки. Кое-где встречались куски красного гранита. Площадь загадочного объекта оказалась довольно внушительной и составила примерно 26 на 38 метров.

Дальнейшее изучение спирали позволило сделать вывод, что она представляет собой древнейший на территории средней полосы нашей страны каменный лабиринт.