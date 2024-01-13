Мостищенский лабиринт: неразгаданная загадка Воронежских земель

Тайн на нашей планете более чем достаточно. Они рядом, за ними не нужно лететь в космос или спускаться на дно океана.
Одна из любопытных загадок современности – это так называемый Мостищенский лабиринт, который обнаружили возле хутора Мостище Воронежской области в 80-х.
Археологи уже знали о древнем скифском поселении в этой местности. Но более детальное изучение принесло неожиданные результаты. Исследователи обнаружили белые булыжники, выложенные в определённой последовательности.
Чёткую спираль с площадкой в центре формировали шесть кругов. На некоторых участках между ними имелись перемычки. Кое-где встречались куски красного гранита. Площадь загадочного объекта оказалась довольно внушительной и составила примерно 26 на 38 метров.
Дальнейшее изучение спирали позволило сделать вывод, что она представляет собой древнейший на территории средней полосы нашей страны каменный лабиринт.
Возводился он задолго до появления здесь скифов. Примерный возраст Мостищенского лабиринта варьируется от 4 до 5 тыс. лет. То есть он как минимум ровесник знаменитого Стоунхенджа, а, возможно, даже старше него.
Изначально высота стен составляла примерно полметра. Но за это время действие природных факторов фактически превратило лабиринт в руины. Сказалось и влияние человека: жившие в разное время в этой местности народы банально растаскивали куски известняка для личных нужд.
Касаемо назначения лабиринта, взглянуть на который приезжают из разных уголков мира, пока нет единого мнения. Высказывались мнения, что это древняя обсерватория либо объект культа. Биолокационный метод помог понять, что под камнями расположены пустоты, детальное изучение которых, возможно, позволит разобраться с истинным предназначением лабиринта.
Кстати, мнения побывавших на этом месте туристов разделились. Одни говорят, что их взору предстали просто старые камни, а другие настаивают, что ощутили действие какой-то невидимой силы и даже смогли излечиться от некоторых болезней после посещения Мостищенского лабиринта.
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