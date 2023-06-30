20 лестниц для тех, кто не боится смотреть в лицо опасности

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Что главное в лестнице? Она должна быть удобной, практичной и, желательно, красивой. Главное, чтобы в угоду дизайну не упускались соображения безопасности! Как видно из этой фотоподборки, существует множество смертельно опасных лестниц. Эти шедевры явно были спроектированы людьми, которые не боятся умереть.
1. Набор крутых ступенек, по которым нужно спускаться медленно и осторожно. К тому же они почти под прямым углом
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2. Если смотреть на лестницу сверху, она кажется плоской. Но после того, как упадешь и пересчитаешь все ступеньки, так уже не кажется
5. Необычная лестница в деревне Сан-Августин-Этла, штат Оахака, Мексика (народная архитектура). Сколько народу тут подвернуло ногу, даже интересно
6. Лестница в кинотеатре или концертном зале. Можно лишь пожелать удачи тем, кто решит спуститься по ней в темноте
9. Скромная лесенка на крышу. Наверное, если на ней упасть, это будет звучать как удар гонга
10. «Лестница смерти» — это каменные ступени, построенные инками и ведущие к вершине Уайна-Пикчу в Перу, одной из крутых гор, возвышающихся над Мачу-Пикчу
11. Наверное, это не лестница, а какой-то арт-объект. Ведь невозможно представить, чтобы кто-то всерьёз решился ею пользоваться
14. Это ступенчатый колодец в Раджастане, Индия, самый глубокий в мире. Он называется Чанд Баори и был сделан рабами в городе Джайпур
19. Лестница для людей, которые не боятся умереть и наслаждаются тошнотворным чувством головокружения
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор во дают дизайн интерьера и такое бывает кто это создал лестницы ну и ну опасные лестницы
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