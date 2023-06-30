20 лестниц для тех, кто не боится смотреть в лицо опасности

Что главное в лестнице? Она должна быть удобной, практичной и, желательно, красивой. Главное, чтобы в угоду дизайну не упускались соображения безопасности! Как видно из этой фотоподборки, существует множество смертельно опасных лестниц. Эти шедевры явно были спроектированы людьми, которые не боятся умереть.