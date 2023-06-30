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20 лестниц для тех, кто не боится смотреть в лицо опасности

20 лестниц для тех, кто не боится смотреть в лицо опасности

Автор:
30 июня 2023 16:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   во дают   дизайн интерьера   и такое бывает   кто это создал   лестницы   ну и ну   опасные лестницы   
1381
21

Что главное в лестнице? Она должна быть удобной, практичной и, желательно, красивой. Главное, чтобы в угоду дизайну не упускались соображения безопасности! Как видно из этой фотоподборки, существует множество смертельно опасных лестниц. Эти шедевры явно были спроектированы людьми, которые не боятся умереть.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   во дают   дизайн интерьера   и такое бывает   кто это создал   лестницы   ну и ну   опасные лестницы   
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3  комментария
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31k
Ego sum qui sum Час назад
Вот эта лесенка неплоха
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10k
Александр 16 минут назад
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
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