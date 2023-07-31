20 отвратительных соседей по квартире, жить с которыми просто невозможно

Для того, чтобы жить с чужим человеком под одной крышей, требуются договорённости и компромиссы, разделение обязанностей, сотрудничество и взаимопонимание. Увы, с некоторыми людьми всё это не работает. Сабреддит Bad Roommates приоткрывает дверь в мир самых ужасных соседей по квартире, на которых не хватит даже ангельского терпения!