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20 отвратительных соседей по квартире, жить с которыми просто невозможно

20 отвратительных соседей по квартире, жить с которыми просто невозможно

Автор:
31 июля 2023 14:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бесит   и такое бывает   люди свиньи   ну и ну   плохие соседи   раздражает   свиньи в доме   соседи по квартире   ужасные соседи   
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Для того, чтобы жить с чужим человеком под одной крышей, требуются договорённости и компромиссы, разделение обязанностей, сотрудничество и взаимопонимание. Увы, с некоторыми людьми всё это не работает. Сабреддит Bad Roommates приоткрывает дверь в мир самых ужасных соседей по квартире, на которых не хватит даже ангельского терпения!

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«Для сравнения справа — такой же ковшик моей сестры. Он того же возраста, но им пользовались аккуратно».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бесит   и такое бывает   люди свиньи   ну и ну   плохие соседи   раздражает   свиньи в доме   соседи по квартире   ужасные соседи   
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12  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
Даже смотреть мерзко. Среди людей много свиней, тут ничего не поделать. Сочувствую тем, кому приходится делить жилье вообще с кем-то посторонним, а уж тут. Слов нет.
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3k
Bulanov 10 минут назад
Что это за бытовой кондей, который позволяет установить 4 градуса?
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32k
Slonyash Полчаса назад
Свиньи и [мат]!
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1k
Аарон Чупа Полчаса назад
Понятно, что сейчас накидают, что это пиндосы. Но! Снимали в юности квартиру втроем, один оказался свин, один раз предупредили, потом пинком под жопу. И самое интересное, что этот чел 3 года отслужил на флоте, вроде бы там прививают опрятность... но такого поросенка я больше не встречал...
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908
adssaf afasffdsga 37 минут назад
Комментарий к фото
И что, ни у одного не нашлось канцелярского ножа?
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11k
Copycat 42 минуты назад
Комментарий к фото
Как человек которого с детства приучили правилу "поел - вымой за собой посуду"
я не совсем понимаю как вот так можно, ну у меня такое бывает только когда торжество какое то дома с кучей гостей и ты просто сможешь одновременно намывать посуду, смотреть что бы всем всего хватало и как хозяин дома развлекать всех и всем уделять внимание

черт подери, даже когда я готовлю у меня собирается груда посуды в мойке - я просто мою и споласкиваю всё сразу как оно мне перестало быть нужным!
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34k
АнтонПолднев 46 минут назад
Почему подобные подобные этому, а ещё про фейлы, рукожопство и т.д., всегда из пиндостана?
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13k
Denissg 50 минут назад
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408
Человек Разумный Час назад
А это уже богатая процветающая америка или еще нет ?
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