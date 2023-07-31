20 отвратительных соседей по квартире, жить с которыми просто невозможно

Для того, чтобы жить с чужим человеком под одной крышей, требуются договорённости и компромиссы, разделение обязанностей, сотрудничество и взаимопонимание. Увы, с некоторыми людьми всё это не работает. Сабреддит Bad Roommates приоткрывает дверь в мир самых ужасных соседей по квартире, на которых не хватит даже ангельского терпения!
1. «У нашей родственницы рак, иммунная система угнетена, и она в основном прикована к постели. Мы продезинфицировали её жильё несколько дней назад. Зашли к ней и увидели это. Ну что, соседка по квартире собирает свои вещи и съезжает»
3. «Увидел эту фотографию в соцсетях и не могу не поделиться. Это чей-то сосед по квартире»
4. «Единственный способ отвадить соседку от моего ополаскивателя для полости рта — написать, что у меня герпес»
5. «Уехал по делам на месяц. Вернулся к полному разгрому. Кондиционер установлен на 4 градуса Цельсия, раковина течёт, задняя дверь открыта настежь, сосед съехал»
7. «Сосед по квартире решил, что это хорошая идея — поставить благовоние в виде конуса на крышку моего телескопа. Прожгло крышку насквозь и приземлилось на зеркало»
8. «Просила бывших соседей по квартире не ковырять в моем ковшике с антипригарным покрытием ничем металлическим, мне сказали, что я слишком загоняюсь и они её не поцарапают»
«Для сравнения справа — такой же ковшик моей сестры. Он того же возраста, но им пользовались аккуратно».
11. «Мой сосед по квартире считает, что эти лопаточки чистые и их можно использовать для приготовления пищи»
12. «Прожжённая дыра в напольном покрытии, которую я обнаружила под кроватью моей соседки по комнате после того, как выгнала её. Ананас для масштаба»
13. «Мой сосед по комнате периодически оставляет беспорядок на кухне. Я начал оформлять эти места как арт-проекты»
14. «Случайно заперла соседку по квартире в ванной на 2 минуты. Сразу открыла, как услышала её крики. После этого она взяла и убрала все дверные ручки»
15. «Это шестой день моей жизни с соседом по квартире. Первый такой опыт. Уже ищу, куда бы переехать»
19. «Я устала приходить вечером вот к такой горе посуды и переехала. Мой кошелёк плачет, но душа поёт»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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я не совсем понимаю как вот так можно, ну у меня такое бывает только когда торжество какое то дома с кучей гостей и ты просто сможешь одновременно намывать посуду, смотреть что бы всем всего хватало и как хозяин дома развлекать всех и всем уделять внимание
черт подери, даже когда я готовлю у меня собирается груда посуды в мойке - я просто мою и споласкиваю всё сразу как оно мне перестало быть нужным!