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Полицейским пришлось лезть в окно, чтобы задержать лжериелтора

Полицейским пришлось лезть в окно, чтобы задержать лжериелтора

Автор:
05 сентября 2023 08:46
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   квартира   лжериелтор   люди   мошенничество   обиан   риелтор   
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Злоумышленники в интернете размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы.

Работники агентства под разными предлогами переносили даты показа квартир, а когда клиенты требовали вернуть им деньги – отказывали им в этом. В настоящее время известно о 18 потерпевших. Общий ущерб превысил 700 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Всего задержаны восемь женщин и семь мужчин, один из которых ранее судим. Возбуждены уголовные дела, шестеро задержанных заключены под стражу, девять находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


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Метки: Видео   квартира   лжериелтор   люди   мошенничество   обиан   риелтор   
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9  комментариев
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45k
Цыц тут у меня Час назад
700 тысяч на 15 человек... Да, измельчал нынче мошенник.
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47k
Aleksandr 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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2k
SmartCat101 44 минуты назад
читаю ии слышу как плачет Остап Бендер!
" Дааа... измельчал нынче пресупный элемент"
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562
Илья 47 минут назад
Будущие работники Центробанка и службы безопасности СБЕР
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11k
ScorpionDS 49 минут назад
Не поделились видимо, неопытные еще, знакомые попадались на таких, полиция даже обсуждать это не хочет обычно и даже не только в крыше дело, но еще и доказать сложно.

На такое попадаются только "гости", те кто "дома" обычно знают какие риэлтерские агентства надёжные.
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234
Ануар Сайфулин Час назад
За что задержан понимаешь? Нет. И глаза такие "честные-честные"...
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3k
Едондер пуп Час назад
Мутная какая-то схема. Клиенты что-то платили до осмотра жилья??
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12k
Copycat 2 часа назад
эх Юзя Юзя лучше бы ты дальше на ютюбе стримил, зачем людей обманывать пошел
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