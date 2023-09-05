Полицейским пришлось лезть в окно, чтобы задержать лжериелтора

Злоумышленники в интернете размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы.
Работники агентства под разными предлогами переносили даты показа квартир, а когда клиенты требовали вернуть им деньги – отказывали им в этом. В настоящее время известно о 18 потерпевших. Общий ущерб превысил 700 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Всего задержаны восемь женщин и семь мужчин, один из которых ранее судим. Возбуждены уголовные дела, шестеро задержанных заключены под стражу, девять находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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" Дааа... измельчал нынче пресупный элемент"
На такое попадаются только "гости", те кто "дома" обычно знают какие риэлтерские агентства надёжные.