Пожилой японец покорил гору в инвалидной коляске

Японец Юитиро Миура, которому сейчас 90 лет, взобрался на гору Фудзи. Для подъема он использовал специальную сконструированную инвалидную коляску для альпинизма.
Японский альпинист-долгожитель Юичиро Миура совершил необычное восхождение. Вместе с группой друзей и родственников 90-летний мужчина на инвалидной коляске достиг вершины горы Фудзи высотой 3776 м.
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Самая высокая гора Японии — популярное место для пеших прогулок, однако пожилые люди забираются на нее крайне редко. Уникальное восхождение Миуре удалось совершить за три дня. Мужчина на специально сконструированной альпинистской инвалидной коляске начал восхождение рано утром, когда солнце показалось над горизонтом. С помощью альпинистов он достиг вершины Фудзи. Большую часть трехдневного восхождения он тащил за собой коляску на веревке.
«Благодаря всем мне удалось осуществить свое желание — подняться на вершину. Это замечательно. Мне удалось совершить восхождение в веселой компании. Вид был настолько потрясающим, что я его никогда не забуду», — поделился впечатлениями Миура.
Лыжник и альпинист Миура забирался не только на гору Фудзи — в 2013 году в возрасте 80 лет он стал самым пожилым человеком, покорившим Эверест. Юичиро также прославился после того, как в 1966-м успешно спустился на лыжах с горы Фудзи, используя парашют для замедления спуска.
В июне 2020 года Миура, которому тогда было 87 лет, оказался в больнице из-за спонтанной спинальной эпидуральной гематомы. Сдавливание нервов в шее приводит к параличу рук и ног, однако Юичиро может управлять руками, но страдает от острого ощущения иголок и булавок в ногах при движении тела.
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Классное "восхождение"...