Пожилой японец покорил гору в инвалидной коляске

Лыжник и альпинист Миура забирался не только на гору Фудзи — в 2013 году в возрасте 80 лет он стал самым пожилым человеком, покорившим Эверест. Юичиро также прославился после того, как в 1966-м успешно спустился на лыжах с горы Фудзи, используя парашют для замедления спуска.