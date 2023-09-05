FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3325 постов • 442 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Пловцам из России и Белоруссии разрешили принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Пловцам из России и Белоруссии разрешили принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Автор:
05 сентября 2023 00:19
Сообщество : Спорт
Метки: международная федерация плавания   нейтральный статус   пловцы   разрешение   соревнования   спортсмены   
1164
2

Международная федерация плавания милостиво разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщили в релизе организации. Вероятно, для того, чтобы спортсмены лучше прочувствовали свою неполноценность, федерация запретила им общаться с журналистами на соревнованиях под эгидой организации.

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных стартах. В каждой дисциплине до соревнований допустят только по одному спортсмену от России и Белоруссии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и одному из Беларуси на одно соревнование будет разрешено участвовать в международных соревнованиях по водным видам спорта.

,— сказано в пресс-релизе организации.

Выступать в групповых стартах или в дуэтах в синхронном плавании, в водном плавании, синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании российские и белорусские спортсмены по прежнему не смогут.

Критерии участия были разработаны специальной комиссией.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее подчеркнул, что:

Международный спорт невозможно изолировать от спортсменов из России.

А также добавил, что данное требование украинской стороны противоречит ценностям комитета и указал на то, что отстранение атлетов из России нарушает права человека и Олимпийскую хартию.
Кроме того, Томас Бах уклончиво высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже:

Не думаю, что окончательное решение по этому вопросу будет вынесено в ближайшие несколько дней

, — заявил он и добавил, что МОК предоставил возможность российским атлетам состязаться в индивидуальном и нейтральном статусах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: международная федерация плавания   нейтральный статус   пловцы   разрешение   соревнования   спортсмены   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Владимир 2 часа назад
Опять позорище под белым флагом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 21 минуту назад
Автор немного недоговаривает.

Главный критерий допуска пловцов к соревнованиям: "отсутствие активной поддержки спортсменом вторжения России в Украину".
https://www.worldaquatics.com/news/3671042/world-aquatics-bureau-approves-participation-of-individual-neutral-athletes-under-strict-new-criteriahttps://www.worldaquatics.com/news/3671042/world-aquatics-bureau-approves-participation-of-individual-neutral-athletes-under-strict-new-criteria

Что до Томаса Баха, то он сегодня заявил, что к Олимпиаде надо бы допустить [нейтральных] спортсменов, если у них нет никаких связей с военными или другими гос-организациями Росссии/Беларуси.
https://www.cnbctv18.com/sports/ioc-president-thomas-bach-says-russian-and-belarus-athletes-who-do-not-support-the-war-should-be-allowed-to-take-part-in-the-paris-2024-olympics-17715821.htmhttps://www.cnbctv18.com/sports/ioc-president-thomas-bach-says-russian-and-belarus-athletes-who-do-not-support-the-war-should-be-allowed-to-take-part-in-the-paris-2024-olympics-17715821.htm
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
Pasha Panfilov 36 минут назад
Ой, да пошли они на фиг. Театр абсурда уже какой-то. Там за участие им еще и бабки небось отвали. Нужно прекратить спонсировать весь этот дурной балаган.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail 41 минуту назад
"мир, основанный на правилах".
по сути - систематизированное унижение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher 44 минуты назад
Не пора ли вспомнить про собственное достоинство?
Недавно только Исинбаеву обсуждали с её заявлениями, что она "человек Мира". Отправляя спортсменов под белой тряпкой мы сами подобное отношение и воспитываем.
Честь и хвала спортсменам, отказавшимся выступать под капитулянтским флагом.
Не пора ли и на государственном уровне заявить, что мы не посылаем спортсменов и не платим взносы в МОК и Федерации видов спорта, которые не признают триколор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира 53 минуты назад
С кем там соревноваться? Стеми, у кого, пардон, яйца из купальника вываливаются? Пусть сами свой спорт добивают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
502
Александр Сергеев Час назад
Интересно,из Белоруссии кто-то поедет или там батька более строго к таким персонажам отнесется?:))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня Час назад
надо гнать нафуй все эти псевдоспортивные комитеты и фонды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Запретили, разрешили, кто они такие запрещать и разрешать? Может быть, нужно начать уважать себя и послать их на}{уй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
danieldewitte 2 часа назад
Надо ломать этот бесовской комитет, а Баха объявить в международный розыск как пособника людоедов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть
СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть
Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака
Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака
Набирающие популярность в сообществах
Российский лётчик Максим Кузьминов угнал Ми-8 и передал его ВСУ
Российский лётчик Максим Кузьминов угнал Ми-8 и передал его ВСУ
Художник Антон Овсяников
Художник Антон Овсяников
Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США
Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как доллар

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Прикол#интересно#забавно#в мире#история#интересное#конфликт#Китай#путешествия
#фото#США#новости#позитив#кино#машина#фильм#школа#комментарии#Санкт-Петербург
#Юмор#животные#дети#сарказм#удивительно#улыбнуло#полиция#истории#Мемы#СССР
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Марафонец за 77 часов "обогнал" Tesla Model 3 Марафонец за 77 часов "обогнал" Tesla Model 3 Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году Отец серфинга: 30 фотографий молодого Дьюка Каханамоку (1910-1920) Отец серфинга: 30 фотографий молодого Дьюка Каханамоку (1910-1920) Олимпийский комитет США хочет, чтобы российские атлеты выступали на международных соревнованиях Олимпийский комитет США хочет, чтобы российские атлеты выступали на международных соревнованиях "Уральская молния" Лидия Скобликова "Уральская молния" Лидия Скобликова

На что жалуетесь?

Вернуться