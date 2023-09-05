Пловцам из России и Белоруссии разрешили принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных стартах. В каждой дисциплине до соревнований допустят только по одному спортсмену от России и Белоруссии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и одному из Беларуси на одно соревнование будет разрешено участвовать в международных соревнованиях по водным видам спорта.

,— сказано в пресс-релизе организации.

Выступать в групповых стартах или в дуэтах в синхронном плавании, в водном плавании, синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании российские и белорусские спортсмены по прежнему не смогут.

Критерии участия были разработаны специальной комиссией.