Пловцам из России и Белоруссии разрешили принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Международная федерация плавания милостиво разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщили в релизе организации. Вероятно, для того, чтобы спортсмены лучше прочувствовали свою неполноценность, федерация запретила им общаться с журналистами на соревнованиях под эгидой организации.
Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных стартах. В каждой дисциплине до соревнований допустят только по одному спортсмену от России и Белоруссии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и одному из Беларуси на одно соревнование будет разрешено участвовать в международных соревнованиях по водным видам спорта.
,— сказано в пресс-релизе организации.
Выступать в групповых стартах или в дуэтах в синхронном плавании, в водном плавании, синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании российские и белорусские спортсмены по прежнему не смогут.
Критерии участия были разработаны специальной комиссией.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее подчеркнул, что:
Международный спорт невозможно изолировать от спортсменов из России.
А также добавил, что данное требование украинской стороны противоречит ценностям комитета и указал на то, что отстранение атлетов из России нарушает права человека и Олимпийскую хартию.
Кроме того, Томас Бах уклончиво высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже:
Не думаю, что окончательное решение по этому вопросу будет вынесено в ближайшие несколько дней
, — заявил он и добавил, что МОК предоставил возможность российским атлетам состязаться в индивидуальном и нейтральном статусах.
Источник:
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Главный критерий допуска пловцов к соревнованиям: "отсутствие активной поддержки спортсменом вторжения России в Украину".
https://www.worldaquatics.com/news/3671042/world-aquatics-bureau-approves-participation-of-individual-neutral-athletes-under-strict-new-criteriahttps://www.worldaquatics.com/news/3671042/world-aquatics-bureau-approves-participation-of-individual-neutral-athletes-under-strict-new-criteria
Что до Томаса Баха, то он сегодня заявил, что к Олимпиаде надо бы допустить [нейтральных] спортсменов, если у них нет никаких связей с военными или другими гос-организациями Росссии/Беларуси.
https://www.cnbctv18.com/sports/ioc-president-thomas-bach-says-russian-and-belarus-athletes-who-do-not-support-the-war-should-be-allowed-to-take-part-in-the-paris-2024-olympics-17715821.htmhttps://www.cnbctv18.com/sports/ioc-president-thomas-bach-says-russian-and-belarus-athletes-who-do-not-support-the-war-should-be-allowed-to-take-part-in-the-paris-2024-olympics-17715821.htm
по сути - систематизированное унижение.
Недавно только Исинбаеву обсуждали с её заявлениями, что она "человек Мира". Отправляя спортсменов под белой тряпкой мы сами подобное отношение и воспитываем.
Честь и хвала спортсменам, отказавшимся выступать под капитулянтским флагом.
Не пора ли и на государственном уровне заявить, что мы не посылаем спортсменов и не платим взносы в МОК и Федерации видов спорта, которые не признают триколор.