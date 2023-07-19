Британию лишили отбора на Игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам

Олимпийский парк в Лондоне был одним из мест, где планировалось проводить квалификацию спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Там могли пройти отборочные серии по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и BMX (велосипедный мотокросс). Какой город вместо Лондона теперь примет соревнования, в МОК пока не сообщили.



Примечательно, что неделю назад британским СМИ стало известно о письме министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер, которая в своём письме призывала руководителей международных партнёров МОК (среди них такие гиганты как Samsung, Intel, Coca-Cola и Visa) отказать давление на комитет, чтобы там и не думали смягчать свою позицию по допуску российских и белорусских спортсменов к олимпийским соревнованиям.