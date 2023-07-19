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Британию лишили отбора на Игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам

Британию лишили отбора на Игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам

Автор:
19 июля 2023 18:08
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Британия   Россия   квалификация   мок   олимпийские игры   соревнования   спортсмены   
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Британцы решили надавить на Международный олимпийский комитет и были наказаны.

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал рассматривать Лондон в качестве места проведения отборочных соревнований к Олимпийским играм 2024 года. Причиной послужило несогласие МОК с позицией властей Великобритании, которые требовали обязать российских и белорусских спортсменов перед участием в Играх подписывать "декларацию о нейтральности". По мнению чиновников из МОК, подобные обязательства поставят спортсменов в сложное положение на родине. Спортивные чиновники также выразили надежду, что власти Британии впредь будут уважать независимость спорта.


МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН

Олимпийский парк в Лондоне был одним из мест, где планировалось проводить квалификацию спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Там могли пройти отборочные серии по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и BMX (велосипедный мотокросс). Какой город вместо Лондона теперь примет соревнования, в МОК пока не сообщили.

Примечательно, что неделю назад британским СМИ стало известно о письме министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер, которая в своём письме призывала руководителей международных партнёров МОК (среди них такие гиганты как Samsung, Intel, Coca-Cola и Visa) отказать давление на комитет, чтобы там и не думали смягчать свою позицию по допуску российских и белорусских спортсменов к олимпийским соревнованиям.

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Метки: Белоруссия   Британия   Россия   квалификация   мок   олимпийские игры   соревнования   спортсмены   
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4  комментария
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19k
Александр Час назад
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5k
Ал Ди 2 минуты назад
В России бы грохнули сразу, а вместе с ним и половину посетителей банка.
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4k
Евгений 3 минуты назад
О какой независимости спорта эти козлы трындят? Ни флага, ни гимна, на азиатских играх и ни медалей. Сволота лицемерная
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10k
Бритва 59 минут назад
надолго ли хватит этого МОК быть верным принципам?
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