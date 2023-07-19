Британию лишили отбора на Игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам

Британцы решили надавить на Международный олимпийский комитет и были наказаны.
Международный олимпийский комитет (МОК) не стал рассматривать Лондон в качестве места проведения отборочных соревнований к Олимпийским играм 2024 года. Причиной послужило несогласие МОК с позицией властей Великобритании, которые требовали обязать российских и белорусских спортсменов перед участием в Играх подписывать "декларацию о нейтральности". По мнению чиновников из МОК, подобные обязательства поставят спортсменов в сложное положение на родине. Спортивные чиновники также выразили надежду, что власти Британии впредь будут уважать независимость спорта.
МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН
Олимпийский парк в Лондоне был одним из мест, где планировалось проводить квалификацию спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Там могли пройти отборочные серии по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и BMX (велосипедный мотокросс). Какой город вместо Лондона теперь примет соревнования, в МОК пока не сообщили.
Примечательно, что неделю назад британским СМИ стало известно о письме министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер, которая в своём письме призывала руководителей международных партнёров МОК (среди них такие гиганты как Samsung, Intel, Coca-Cola и Visa) отказать давление на комитет, чтобы там и не думали смягчать свою позицию по допуску российских и белорусских спортсменов к олимпийским соревнованиям.
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