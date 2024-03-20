«Мы устанавливаем правила»: МОК запретил россиянам и белорусам полноценно участвовать в Олимпиаде, зато решил раздать спортсменам 300 тысяч презервативов

Тем не менее, на Олимпиаду пока что отобрались 12 россиян и 7 белорусов. Это их выбор - выступать на таких спорных условиях, никто им не препятствует.

А в МОК уже озаботились досугом спортсменов и подготовили для них 300 тысяч презервативов. В Играх будут участвовать примерно 9 тысяч атлетов и функционеры рассчитали так, чтобы каждому из них досталось по две «резинки» в день.