«Мы устанавливаем правила»: МОК запретил россиянам и белорусам полноценно участвовать в Олимпиаде, зато решил раздать спортсменам 300 тысяч презервативов

Спортивные функционеры считают, что каждому атлету понадобится по 2 «резинки» в день. Так что в олимпийской деревне будет жарко.
На носу летние Олимпийские игры в Париже - вероятно, самые спорные в истории спорта. Чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) уже заявили, что россияне и белорусы будут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. А именно:
- Без упоминания своей страны, герба гимна и флага. Называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты».
- Россиян и белорусов не будет в командных соревнованиях.
- Российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры.
- Спортсмены, публично поддержавшие СВО, в играх не участвуют.
- Атлетов, которые имеют отношение к силовым структурам, также не допускают.
- Все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.
Мы устанавливаем правила. Они не изменятся. Тем, кто готов их соблюдать, рады в Париже - заявил президент МОК Томас Бах.
По поводу нейтрального гимна - вот он:
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер уже сравнила его с похоронным маршем. И сказала, что выступать на Олимпиаде при таких условиях - это унижение.
Олимпиады уже как таковой нет. Без флага и гимна выступать - я считаю, это вообще позорно для такой великой страны, как Россия.
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Что касается ограничений - наших спортсменов не будет в следующих дисциплинах:
- Водное поло.
- Синхронное плавание.
- Баскетбол.
- Баскетбол 3 на 3.
- Волейбол.
- Пляжный волейбол.
- Гандбол.
- Регби-7.
- Футбол.
- Хоккей на траве.
Многие спортсмены и функционеры считают, что ехать на Олимпиаду уже не имеет смысла. Мнение Ирины Винер уже озвучили, представителей художественной и спортивной гимнастики на соревнованиях не будет. Тяжелоатлеты и боксёры Олимпиаду тоже пропустят.
Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Мы не можем изменить своей Родине, - заявила генеральный секретарь федерации бокса России Татьяна Кириенко.
Тем не менее, на Олимпиаду пока что отобрались 12 россиян и 7 белорусов. Это их выбор - выступать на таких спорных условиях, никто им не препятствует.
А в МОК уже озаботились досугом спортсменов и подготовили для них 300 тысяч презервативов. В Играх будут участвовать примерно 9 тысяч атлетов и функционеры рассчитали так, чтобы каждому из них досталось по две «резинки» в день.
Если атлеты подойдут к делу ответственно, и решат выполнить «норматив» и по использованным презервативам, - тогда у них просто не останется сил на спортивные победы. Ну хоть проведут время весело - судя по всему, Олимпийская деревня будет ходить ходуном.
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- МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже
- «Это неприемлемо»: российским и белорусским спортсменам предложили поехать на Олимпиаду-2024 в составе «сборной беженцев»
- Российских атлетов допустят на "Олимпиаду на стероидах" без каких-либо ограничений
- Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе
- Российским паралимпийцам запретили участвовать в церемонии открытия Игр-2024
Настоящие русские спортсмены не станут участвовать в этом позорище.
Как практически не было в 2022.
Каких, млять, "наших" ???? Наших не будет, а будут индивидуальные гендерно-нейтральные атлеты, как дали им определение хозяева ??