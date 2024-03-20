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«Мы устанавливаем правила»: МОК запретил россиянам и белорусам полноценно участвовать в Олимпиаде, зато решил раздать спортсменам 300 тысяч презервативов

«Мы устанавливаем правила»: МОК запретил россиянам и белорусам полноценно участвовать в Олимпиаде, зато решил раздать спортсменам 300 тысяч презервативов

Автор:
20 марта 2024 15:35
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2024   Париж   атлеты   нейтральный статус   ограничения   презервативы   спортсмены   
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Спортивные функционеры считают, что каждому атлету понадобится по 2 «резинки» в день. Так что в олимпийской деревне будет жарко.

На носу летние Олимпийские игры в Париже - вероятно, самые спорные в истории спорта. Чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) уже заявили, что россияне и белорусы будут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. А именно:

  • Без упоминания своей страны, герба гимна и флага. Называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты».
  • Россиян и белорусов не будет в командных соревнованиях.
  • Российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры.
  • Спортсмены, публично поддержавшие СВО, в играх не участвуют.
  • Атлетов, которые имеют отношение к силовым структурам, также не допускают.
  • Все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Мы устанавливаем правила. Они не изменятся. Тем, кто готов их соблюдать, рады в Париже - заявил президент МОК Томас Бах.

По поводу нейтрального гимна - вот он:

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер уже сравнила его с похоронным маршем. И сказала, что выступать на Олимпиаде при таких условиях - это унижение.

Олимпиады уже как таковой нет. Без флага и гимна выступать - я считаю, это вообще позорно для такой великой страны, как Россия.

Что касается ограничений  - наших спортсменов не будет в следующих дисциплинах:

  • Водное поло.
  • Синхронное плавание.
  • Баскетбол.
  • Баскетбол 3 на 3.
  • Волейбол.
  • Пляжный волейбол.
  • Гандбол.
  • Регби-7.
  • Футбол.
  • Хоккей на траве.

Многие спортсмены и функционеры считают, что ехать на Олимпиаду уже не имеет смысла. Мнение Ирины Винер уже озвучили, представителей художественной и спортивной гимнастики на соревнованиях не будет. Тяжелоатлеты и боксёры Олимпиаду тоже пропустят.

Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Мы не можем изменить своей Родине, - заявила генеральный секретарь федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Тем не менее, на Олимпиаду пока что отобрались 12 россиян и 7 белорусов. Это их выбор - выступать на таких спорных условиях, никто им не препятствует.

А в МОК уже озаботились досугом спортсменов и подготовили для них 300 тысяч презервативов. В Играх будут участвовать примерно 9 тысяч атлетов и функционеры рассчитали так, чтобы каждому из них досталось по две «резинки» в день.

Если атлеты подойдут к делу ответственно, и решат выполнить «норматив» и по использованным презервативам, - тогда у них просто не останется сил на спортивные победы. Ну хоть проведут время весело - судя по всему, Олимпийская деревня будет ходить ходуном.

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Метки: Олимпиада-2024   Париж   атлеты   нейтральный статус   ограничения   презервативы   спортсмены   
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22  комментария
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Какая-то недосказанность: "нейтральным"-то спортсменам гондоны тоже раздадут? Или и тут в пролёте?
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16k
Ivan 5 минут назад
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3k
Olegsky 9 минут назад
Выступать без флага и гимна, да ещё и от имени России, в вонючей гнилой, 3.14даристической Европе - просто позор. Гандонам - гандоны.
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20k
Robin Hood 10 минут назад
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409
ivandike Полчаса назад
Слава богу нас там не будет
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275
Доцент 42 минуты назад
Своим запретом выступать России и Белоруссии под Своими флагами они уже признали своё ПОЛНОЕ ПОРАЖЕНИЕ!
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36k
БамбарбияКиргуду 44 минуты назад
Какой большой бордель открыли.Предупредили бы раньше,я бы тоже поехал.
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18k
Kucher 48 минут назад
Собрались туда ехать не россияне и белорусы, а вот эти самые изделия, которые там раздают. Причём это и спортсменов, и тем более чиновников касается.
Настоящие русские спортсмены не станут участвовать в этом позорище.
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1k
max20 49 минут назад
Ещё увидите как наши телеканалы будут драться за права трансляции.
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692
Quantimus 51 минуту назад
Ну, те кто с такими условиями хочет участвовать, мне кажется, с прицелом на эмиграцию или смену принадлежности (выступать за другую страну). Типа, себя показать, чтобы попытаться пристроиться.
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595
Рома Час назад
Да и хрен с вами , казлы !!!
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14k
Андрей А 2 часа назад
"наших спортсменов не будет в следующих дисциплинах:"
Каких, млять, "наших" ???? Наших не будет, а будут индивидуальные гендерно-нейтральные атлеты, как дали им определение хозяева ??
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6k
livaneth 2 часа назад
Если спортсмены будут трахаться друг с другом - то это уже по четыре захода в сутки.
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Блть, они что, и секс включили в список олимпийских видов спорта???
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2679 постов (2632 в горячем)

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