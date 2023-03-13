Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году

28 февраля 2022-го Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. Спортсмены уже пропустили два чемпионата мира: взрослый в Финляндии и молодёжный в Канаде.

В январе этого года глава IIHF Люк Тардиф заявил, что вопрос о возможном допуске наших спортсменов решат в мае. Тогда соберётся конгресс и будут обсуждать этот вопрос.

А почему они вдруг «дали заднюю» - как обычно, вопрос в деньгах.