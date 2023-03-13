Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году

За это выступают даже Канада и США. Против - финны и прибалты.
28 февраля 2022-го Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. Спортсмены уже пропустили два чемпионата мира: взрослый в Финляндии и молодёжный в Канаде.
В январе этого года глава IIHF Люк Тардиф заявил, что вопрос о возможном допуске наших спортсменов решат в мае. Тогда соберётся конгресс и будут обсуждать этот вопрос.
А почему они вдруг «дали заднюю» - как обычно, вопрос в деньгах.
Вот что сообщает источник, близкий к руководству IIHF:
Большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея. Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе IIHF, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры.
В IIHF понимают, какую прибыль они упускают. Тот же чемпионат мира в мае 2023 года, если бы он прошел в Санкт‑Петербурге на новой арене на 23 тысячи зрителей, мог бы побить рекорд посещаемости. Интерес к турниру был бы рекордным и потому, что каждый матч России против таких стран, как Финляндия, Чехия или Латвия, имел бы колоссальный резонанс. А это — деньги, которых IIHF сейчас так не хватает.
С этим согласен и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каневский:
Все заинтересованы, чтобы наша сборная и национальная команда Белоруссии вернулись на международную арену. Без этих сборных чемпионат неполноценный и те медали, которые завоюют страны на ближайших соревнованиях без наших национальных команд, будут неполноценными. Думаю, что все решится на ближайшем чемпионате мира. Там будет проходить конгресс, и нам нужно со своей стороны поработать и постараться вернуться на международную арену до конца, безо всяких запятых. Интерес к этому соревнованию без нас пропадает. У России самая большая армия болельщиков, и самые лучшие игры проходят между канадцами, американцами и нами.
Звучит логично: отстранить Россию от соревнований, это всё равно что проводить чемпионат мира без сборной Франции или Бразилии. И скорее всего, хоккеисты вернуться на международную арену уже в следующем году.
Источник:
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С блекдж... хоккеем и болельщицами!
Или подождём соответствующей коньюктуры, когда организаторы заткнут наконец фонтан прибалтийским хоккейным державам.