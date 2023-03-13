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Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году

Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году

Автор:
13 марта 2023 16:54
Сообщество : Спорт
Метки: отстранение   сборная россии   соревнования   спортсмены   хоккей   чемпионат мира   
2175
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За это выступают даже Канада и США. Против - финны и прибалты.

28 февраля 2022-го Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. Спортсмены уже пропустили два чемпионата мира: взрослый в Финляндии и молодёжный в Канаде.

В январе этого года глава IIHF Люк Тардиф заявил, что вопрос о возможном допуске наших спортсменов решат в мае. Тогда соберётся конгресс и будут обсуждать этот вопрос.

А почему они вдруг «дали заднюю» - как обычно, вопрос в деньгах.

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Вот что сообщает источник, близкий к руководству IIHF:

Большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея. Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе IIHF, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры.

В IIHF понимают, какую прибыль они упускают. Тот же чемпионат мира в мае 2023 года, если бы он прошел в Санкт‑Петербурге на новой арене на 23 тысячи зрителей, мог бы побить рекорд посещаемости. Интерес к турниру был бы рекордным и потому, что каждый матч России против таких стран, как Финляндия, Чехия или Латвия, имел бы колоссальный резонанс. А это — деньги, которых IIHF сейчас так не хватает.

С этим согласен и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каневский:

Все заинтересованы, чтобы наша сборная и национальная команда Белоруссии вернулись на международную арену. Без этих сборных чемпионат неполноценный и те медали, которые завоюют страны на ближайших соревнованиях без наших национальных команд, будут неполноценными. Думаю, что все решится на ближайшем чемпионате мира. Там будет проходить конгресс, и нам нужно со своей стороны поработать и постараться вернуться на международную арену до конца, безо всяких запятых. Интерес к этому соревнованию без нас пропадает. У России самая большая армия болельщиков, и самые лучшие игры проходят между канадцами, американцами и нами.

Звучит логично: отстранить Россию от соревнований, это всё равно что проводить чемпионат мира без сборной Франции или Бразилии. И скорее всего, хоккеисты вернуться на международную арену уже в следующем году.

Источник:

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Метки: отстранение   сборная россии   соревнования   спортсмены   хоккей   чемпионат мира   
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24  комментария
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4k
Старичок 2 часа назад
ни какого нейтрального статуса, это дожно быть первым условием. и вторым-чтобы хохлятского говна в радиусе 500 метров не было, чтобы своей вонью не портили воздух.
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7k
tamin 8 минут назад
Толькоод флагом России! С гимном! И чтобы ни одна лядь не смела пукнуть в нашу сторону. Иначе пусть онанируют на подделки под настоящие медали
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47k
Элек Мек Полчаса назад
Ну вообщем то прибалты попадали на Ч,М. раз в десять лет,и то за счёт Советской школы,а потом из за того что им выпала честь участвовать в КХЛ, финики видимо бесятся что в России им теперь играть запрещено,где они получали неплохие деньги,также поднимая свой опыт.50% сборной фиников это те кто также играл в КХЛ,и вот они бесятся что вынуждены играть на приз поганых болот не выбираясь их чухондии.
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7k
evenSeven 39 минут назад
Потому что потом всегда к титулу будет маленькая ремарочка "в период отстранения России". То есть, ты, вроде, и чемпион, но не до конца. А в хоккее это важно. Чай не бобслей какой-нибудь.
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5k
saliamnn 42 минуты назад
Это если грузины какую какашку не подложат.
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43k
turyst 45 минут назад
Послать всех нахрен и устроить свой чемпионат.
С блекдж... хоккеем и болельщицами!
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10k
Бендер Родригес 55 минут назад
А Россию спросили, хочет ли она вернуться? И вернëтся ли? По мне вернуться туда ещë хуже, чем выступать под нейтральным флагом!Это так унизительно, что просто не матерных слов нет! Если наши чинуши пойдут на это (а скорее всего пойдут, потому как - бабки) то знайте - не осталось у нашей страны чести и гордости, всю продали!
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57k
Крокоди́л 58 минут назад
Yверeн всех победят!...
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3k
Leonid 58 минут назад
А нам это надо?? Нас швырнули как котят, выступайте как бомжи (без имени без флага), а теперь пальчиком поманят и мы на задних лапках опять прибежим???! Неуважение к себе какое-то...
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712
Dober Час назад
Валеий Каменский а не Каневский. Стыдно должно быть!
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22k
ЦСКА Час назад
Да что уж париться!? Вместо России и Беларуси, возьмут сборные хохлов и грузин! Первое место СШП, второе кАнАдА, третье хохлам, как угнетенным и порабощенным, остальные- кто лучше отсосет у "первых" и будет всем счастье! У всех на майках жевто-блакитная сопля и портрет зелебобы!
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11k
kaboza 2 часа назад
Звучит логично: отстранить Россию от соревнований, это всё равно что проводить чемпионат мира без сборной Франции или Бразилии ЧЕВОО????? БРАЗИЛИИ?????
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106
Yuri Manchenko kaboza Час назад
Это про футбол, но Бразилия давно уже не топ сборная в футболе.
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
так бабло победило зло
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32k
Юр21 2 часа назад
Вернётся... В серой форме, ползя на коленях и беспристанно извиняясь?
Или подождём соответствующей коньюктуры, когда организаторы заткнут наконец фонтан прибалтийским хоккейным державам.
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380
ruslan d 2 часа назад
Как сборная России вернется или опять под не пойми каким флагом ?
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
У прибалтийских вымиратов истерика.
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17k
Алексей 2 часа назад
правильно - чемпионат между геями, трансмисститами, допинговыми наркоманами уже не интересен ни кому....
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
скучно-то без российской команды...и хочется и колется..русофобам забугорским
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24k
Влад 2 часа назад
Посмотрим.
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