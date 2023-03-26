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Международная ассоциация бокса отстранила спортсменов, которые выдавали себя за женщин

Международная ассоциация бокса отстранила спортсменов, которые выдавали себя за женщин

Автор:
26 марта 2023 16:07
Сообщество : Спорт
Метки: Днк тест   ассоциация   бодибилдинг   бокс   женщины   отстранение   соревнования   спортсмены   
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Оказалось, что они не имеют права выступать на соревнованиях. А во всём виноваты ДНК-тесты.

Умар Кремлев - президент Международной ассоциации бокса (IBA).

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Как он заявляет, организации удалось найти несколько «мужчин», которые выступали в женских соревнованиях.

И одной из таких отстранённых «муже-женщин» - алжирская спортсменка Иман Хелиф. Действующая чемпионка Африки, серебряный призёр чемпионата мира в Стамбуле и участница Олимпийских игр в Токио.Её завернули из-за повышенного уровня тестостерона в крови.

Ну а спортсменка заявила, что стала «жертвой заговора». Что бы это не значило. Но с результатами тестов не поспоришь.

Осталось присмотреться к другому виду спорта - женскому бодибилдингу.

Что-то подсказывает, что там с тестостероном тоже полный порядок.

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Метки: Днк тест   ассоциация   бодибилдинг   бокс   женщины   отстранение   соревнования   спортсмены   
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15  комментариев
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9k
Copycat Час назад
Ого, долго же они думали, ну лучше поздно чем никогда
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31k
Slonyash 58 секунд назад
Господи! Неужели здравый смысл возвращается на нашу Землю!
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499
Вася Васильев 4 минуты назад
Не повезло с семьёй или карьерой... и женщины ныряют с головой в всякую дичь.
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2k
Pioner76 9 минут назад
Куропетухи какие то...
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1k
КАКАнгел 11 минут назад
если есть матка , звезда и яичники женская форма костей таза - это женщина . если пришили искусственную звезду и раньше болтались яйца или там член- это мужчина .
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11k
Shtoppi 12 минут назад
<<Ну а спортсменка заявила, что стала «жертвой заговора». Что бы это не значило.>>
------------
Наверное то что кто-то сговорился с тем чтобы оно родилось мужчиной, а когда оно все равно стало выдавать себя за женщину, не смотря на волю Аллаха, то ей стали тестостерон тайком скармливать чтобы не проскочила.
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31k
Ashabad 20 минут назад
Вообще-то такие люди инвалиды, им нельзя выступать в тех же соревнованиях, что и нормальные люди.
А вообще, херово всё это... Если пришлось принимать такое решение, значит всё как-то очень сильно херово...
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17k
Александр Сучков 24 минуты назад
да эпал я такой спорт!!!! Что за твари? Что за ублюдки?
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Как? Какие препараты это дают?
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2k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
У этой "действующей чемпионки" и "серебряного (-ой) призёра (-ки)" награды евойные ( ейные) взад отобрать не хотят? Чтоб на@уй с пляжа и больше неповадно было мухлевать? В идеале надо бы вообще таких существ пожизненно дисквалифицировать. Да видно их на самом верху такие же существа покрывают.
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1k
tonic_guru Час назад
А в трусы заглянуть не могли? 2 сек и вопрос о принадлежности пола решен:)))
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August

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