Международная ассоциация бокса отстранила спортсменов, которые выдавали себя за женщин

Оказалось, что они не имеют права выступать на соревнованиях. А во всём виноваты ДНК-тесты.
Умар Кремлев - президент Международной ассоциации бокса (IBA).
Как он заявляет, организации удалось найти несколько «мужчин», которые выступали в женских соревнованиях.
И одной из таких отстранённых «муже-женщин» - алжирская спортсменка Иман Хелиф. Действующая чемпионка Африки, серебряный призёр чемпионата мира в Стамбуле и участница Олимпийских игр в Токио.Её завернули из-за повышенного уровня тестостерона в крови.
Ну а спортсменка заявила, что стала «жертвой заговора». Что бы это не значило. Но с результатами тестов не поспоришь.
Осталось присмотреться к другому виду спорта - женскому бодибилдингу.
Что-то подсказывает, что там с тестостероном тоже полный порядок.
Источник:
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Наверное то что кто-то сговорился с тем чтобы оно родилось мужчиной, а когда оно все равно стало выдавать себя за женщину, не смотря на волю Аллаха, то ей стали тестостерон тайком скармливать чтобы не проскочила.
А вообще, херово всё это... Если пришлось принимать такое решение, значит всё как-то очень сильно херово...
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