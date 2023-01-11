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"Уральская молния" Лидия Скобликова

"Уральская молния" Лидия Скобликова

Автор:
11 января 2023 20:12
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   женщины   олимпиада   рекорд   советский спорт   соревнования   спортсмены   
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Лидия Павловна стала единственной шестикратной олимпийской чемпионкой мира в в конькобежном спорте.
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Метки: Спорт   женщины   олимпиада   рекорд   советский спорт   соревнования   спортсмены   
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Viktor 11 минут назад
Здоровья ветерану!
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