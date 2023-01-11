"Уральская молния" Лидия Скобликова

871
5
Лидия Павловна стала единственной шестикратной олимпийской чемпионкой мира в в конькобежном спорте.
Скобликова занималась разными видами спорта с самого раннего детства. В конькобежный спорт пришла уже в 15 лет, под чутким руководством тренера Ольги Васильевны Евдокимовой. И в 1956 году стала чемпионкой своего города - Златоуст (Челябинская область).
В 1959 году Лидия Павловна заняла третье место на чемпионате мира, а в 1960 году вышла на Олимпиаду. В 21 год Скобликова выиграла два соревнования и забрала золото за победу на дистанциях 3000 и 1000 метров.
×
×
Она начала тренироваться с большим рвением. В 1964 году на олимпиаде в Австрии взяла четыре медали из возможных четырёх. Рекорд! Уже шесть золотых медалей Олимпиады. Все болельщики были в восторге.
После Олимпиады 1968 года Лидия Павловна ушла из большого спорта и посвятила себя воспитанию сына. Но при этом она успевала возглавлять Федерацию конькобежного спорта, а в Сочи, на открытии Зимних игр торжественно несла олимпийский флаг.
И вот уже 60 лет никому не удаётся повторить рекорд Скобликовой.
В её честь назвали Ледовый дворец в Челябинске, при котором есть спортивная школа. У Лидии Павловны множество наград, среди которых орден "Знак почёта" и орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Сегодня знаменитой рекордсменке 83 года.
В её честь назвали Ледовый дворец в Челябинске, при котором есть спортивная школа. У Лидии Павловны множество наград, среди которых орден "Знак почёта" и орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Сегодня знаменитой рекордсменке 83 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- 13-летняя британка стала самой молодой олимпийской медалисткой в истории страны
- Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок
- Умер Александр Орлов, рекордсмен российского хоккея
- 19 фотографий, которые покажут, как нелегко даются спортсменам-олимпийцам медали
- "Фу, у них жир и целлюлит!": тела олимпийских спортсменов, которые далеки от идеалов
Новости партнёров