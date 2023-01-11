"Уральская молния" Лидия Скобликова

И вот уже 60 лет никому не удаётся повторить рекорд Скобликовой.

В её честь назвали Ледовый дворец в Челябинске, при котором есть спортивная школа. У Лидии Павловны множество наград, среди которых орден "Знак почёта" и орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.

Сегодня знаменитой рекордсменке 83 года.