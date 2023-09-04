"Что за штуковина?": пользователи гадают о предназначении различных предметов

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Если прошло уже много лет, то трудно понять, для чего предназначалась та или иная штука из прошлого. Но пользователи никогда не сдаются! Они знают ответы даже на самые каверзные вопросы. Перед вами загадочные предметы, истинное назначение которых уже раскрыли.
Попробуете угадать для чего всё это? Под каждой картинкой есть расшифровка, но сначала подумайте сами.
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2.
Нет, это не контейнер для линз, а дополнительные крышки для бутылки, чтобы можно было открыть любую банку.
10.
В старом доме родственников торчала из стены такая штука - а это обычный дверной звонок.
13.
Во время чистки засора найдена сливная пробка, которая запечатывает на этапе строительства.
Ну что, вам удалось без подсказок узнать о предметах - что это такое и для чего?
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а почему форма то такая ? для огромной жопы чтоли ?
и так все "объяснения" кроме рожка для обуви там вобще не понятно нахер спрашивать очевидное , ну использовали бы просто как ложку и жрали ей.