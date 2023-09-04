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"Что за штуковина?": пользователи гадают о предназначении различных предметов

"Что за штуковина?": пользователи гадают о предназначении различных предметов

Автор:
04 сентября 2023 14:11
Сообщество : Факты
Метки: интересно   назначение вещей   назначение предметов   неизвестная штука   необычный предмет   что за штука   
3035
16

Если прошло уже много лет, то трудно понять, для чего предназначалась та или иная штука из прошлого. Но пользователи никогда не сдаются! Они знают ответы даже на самые каверзные вопросы. Перед вами загадочные предметы, истинное назначение которых уже раскрыли.

Попробуете угадать для чего всё это? Под каждой картинкой есть расшифровка, но сначала подумайте сами.


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Ну что, вам удалось без подсказок узнать о предметах - что это такое и для чего?

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Метки: интересно   назначение вещей   назначение предметов   неизвестная штука   необычный предмет   что за штука   
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17  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
"дополнительные крышки для бутылки, чтобы можно было открыть любую банку. " ???
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40k
Example 6.2.6 23 минуты назад
Они не предотвращают лавины. Это датчики, которые регистрируют температуру, влажность, ветер, сейсмическую активность и непосредственно движение снежных пластов. И посредствам общего сбора информации с них, можно предсказать что с какой-то вероятностью в том или ином месте на склоне - возможен сход лавины, и надо бы ограничить это место от посещения туристами и отдыхающими, ну и ниже там кто живёт, возможно эвакуировать, пока лавина не сойдёт или не приморозит так, что она перестанет ёрзать и успокоится. После чего на склон засылаются специально обученные бомбермены, и при помощи взрыв-зарядов малой мощности, устраивают сход лавины фрагментировано, чтоб на не единым неукротимым валом сошла, а по частями, и без повреждений форы и фауны равномерно покрыла склон. Датчики на время работ переставляют или убирают (как накартинке), потому что они - дорогие.
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
"Такие штуки устанавливают в Альпах, чтобы предотвратить лавины снега."
Интересно как? Закидать лавину яйцами?
Эти яйца явно полые, вон и люк виден. Снаружи - то ли окна, то ли солнечные панели.
Явно какая-то электрифицированная хрень.
Пояснительная бригада - в студию...
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1k
Kra Полчаса назад
Пушечное ядро, рожок для обуви, крючок для подвешивания сумки и верхняя часть дамской сумки. Правда последняя опозналась без пренадлежности к аксессуарам, а как фиксатор-замок... но это не важно
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
ща только посмотрел , это ж Слепая Кукурузина запостила . вопросов вобще больше нет.
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
как всегда хер пойми что объяснили хер пойми как
"Это старый слуховой аппарат, ещё в 60-х такие носили." а штекер в на заднем плане в череп втыкали или в ухо?
"Стул для доения."
а почему форма то такая ? для огромной жопы чтоли ?
и так все "объяснения" кроме рожка для обуви там вобще не понятно нахер спрашивать очевидное , ну использовали бы просто как ложку и жрали ей.
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
что запечатывает?
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Спелая кукурузинка

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