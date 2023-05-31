"Что это за штука?": растения нашей планеты, необычный вид которых доказывает, что природа - та ещё выдумщица

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Мир флоры разнообразен. На планете десятки разных растений, о существовании которых многие даже не догадываются. Пользователи из разных уголков планеты публикуют кадры с милыми, забавными и неизведанными кустиками и цветочками. Сегодня пополним свои знания о растениях.
Не все растения точно угаданы, пользователи оставили свои предположения о растениях. Если не согласны, пишите в комментариях, что и как называется, и встречали ли вы такие в своих краях.
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1. Эти необычные губные камни на самом деле "Conophytum pageae" - разновидность суккулентов, произрастающих в Южной Африке, Намибии
2. Красивые, но опасные, это "дицентры", широко известные как "кровоточащие сердца". Ядовитое растение
9. Напоминает банан, но на самом деле это "Myrmecophila" — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные
11. Называется цветок "ликорис лучистый", изначально росли на территории Китая, Кореи и Непала, а затем были привезены и в другие страны
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