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"Что это за штука?": растения нашей планеты, необычный вид которых доказывает, что природа - та ещё выдумщица

"Что это за штука?": растения нашей планеты, необычный вид которых доказывает, что природа - та ещё выдумщица

Автор:
31 мая 2023 12:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: в саду   интересно   растения   садовод   факты о растениях   флора   что за штука   
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Мир флоры разнообразен. На планете десятки разных растений, о существовании которых многие даже не догадываются. Пользователи из разных уголков планеты публикуют кадры с милыми, забавными и неизведанными кустиками и цветочками. Сегодня пополним свои знания о растениях.

Не все растения точно угаданы, пользователи оставили свои предположения о растениях. Если не согласны, пишите в комментариях, что и как называется, и встречали ли вы такие в своих краях.

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Метки: в саду   интересно   растения   садовод   факты о растениях   флора   что за штука   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff Полчаса назад
У автора на фото сухой плод замии, а так-то обычный саговник.
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