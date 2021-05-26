30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь

1. "Нашел эту штуку на обочине дороги. Вскрыл и не понимаю, что это... Похоже на чей-то мозг - внутри много маленький долек, по консистенции похоже на резину"
2. "Это ворота, перекрывающие подъезд к некоторым вышкам сотовой связи. Почему так много замков и как такое вообще открывать?"
3. "В окне банка, выходящем на улицу, выставлена игральная карта. Для чего?"
4. "Нашел плавучий дом на пляже в Южной Калифорнии, он был привязан к забору. Что за штука?"
5. "Неизвестный стеклянный объект, наполненный неизвестной жидкостью, найденный в сарае начала 1900-х годов. Есть зацепки?"
6. "Нашел какой-то люк в лесу. Колодец, канализация, капсула времени? Думаю вернуться и открыть его..."
7. "Что за V-образные надрезы на дереве? Найдено в Германии"
8. "Есть предположения, что это за деталь самолета? Упало с неба в Колорадо, когда вышел из строя самолет, о котором все говорили"
9. "Что это за две ложки, прикрепленные к деревянной ручке? Увидел в комиссионном магазине"
10. "Странное оружие, которое я нашел в немецком новостном ролике о турецком перевороте"
11. "Что это за столовые приборы? Ложка без дна и с двумя шипами, вилка в виде трезубца, щипцы с перфорированной ложкой и куриной лапкой"
12. "Металлический шар с надписями по-русски, был найден на пляже Багамы"
13. "Новый дом, и мы в недоумении! Что это за отверстие над нашим камином? Вентиляция? Если снять изоленту, оттуда вроде как идет воздух с улицы"
14. "Какая-то странная узкая раковина, расположена внизу в коридоре. Что за чудо?"
15. "Эти студенистые шарики появились на заднем дворе у моих друзей. Если шарики трогать, они начинают растворяться"
16. "Предмет размером с ладонь. Найден в мусорном баке (я работаю мусорщиком). Есть идеи, что это такое?"
17. "Нашел около дома. Вчера ночью полиция арестовала моего соседа. Может это быть как-то связано?"
18. "Маленький красный контейнер. К крышке с внутренней стороны прикреплена небольшая ложка"
19. "В испанских деревнях во многих старых домах есть такие сооружения - небольшие "комнаты", расположенные на некотором возвышении над землей. Для его они используются?"
20. "Дверь с распашной секцией на четверть по горизонтали. Зачем?"
21. "Что могло заставить лужайку выглядеть так после того, как сошел снег?"
22. "На карибский пляж выбросило странную связку листов, вроде из резины"
23. "Странная металлическая трубка, обнаружена металлодетектором на ферме, которая стояла с 1890-х по 1960-е годы. Кажется, из меди и полая внутри; найдена на глубине 10 см, и на одном конце изображен символ летучей мыши"
24. "Обнаружено металлоискателем в парке, в том же месте, где ранее были найдены другие предметы примерно 1860-х годов"
25. "Найдено при разборке в старом доме. Что за странный сосуд?"
26. "Что это за кольцо на пальце, на которое периодически нажимает мой водитель Uber?"
27. "Найдено в саду. Металлический объект, открывающийся и закрывающийся"
28. "А что это за штука? Что-то кухонное, но мы не совсем уверены, что именно"
29. "Для чего нужен четвертый слева столовый прибор? Снимок из немецкого музея"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Обычно он эту хрень на сайте выкладывал.