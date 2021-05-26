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30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь

30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь (31 фото)

Автор:
26 мая 2021 16:41
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   познавательно   странные вещи   что за штука   что это такое   что это такое?   
1351
31
Что делать, если вы нашли загадочный предмет, назначение которого невозможно угадать сходу? Самый простой путь - показать его в сабреддите "What Is This Thing" ("Что это за штуковина") и быстро получить ответ от тамошних знатоков. Сообществу уже десять лет и у него почти 2 миллиона подписчиков - кто-нибудь точно в курсе, что за штуку вы откопали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   познавательно   странные вещи   что за штука   что это такое   что это такое?   
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5  комментариев
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Вы с Димоном поругались или он ушел в отпуск??
Обычно он эту хрень на сайте выкладывал.
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1k
denis karablev Час назад
Розетки слегка офуевшие..
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31k
KiploksAKS Час назад
Почти всё недавно было.
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4k
CruelAsm 2 часа назад
Думаю, примерно половину уже можно снимать с ротации.
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9k
Мафусаил 2 часа назад
С первым конечно у чувака полное фиаско получилось...
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