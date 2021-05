30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь

Что делать, если вы нашли загадочный предмет, назначение которого невозможно угадать сходу? Самый простой путь - показать его в сабреддите "What Is This Thing" ("Что это за штуковина") и быстро получить ответ от тамошних знатоков. Сообществу уже десять лет и у него почти 2 миллиона подписчиков - кто-нибудь точно в курсе, что за штуку вы откопали.