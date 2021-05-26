30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь

Ответ: определенно люк. Не открывайте и ни в коем случае не залезайте внутрь. Такие места, как известно, смертельно опасны, потому что могут содержать низкий процент кислорода и высокую концентрацию ядовитых газов, таких как сероводород и метан. Сотрудники службы экстренного реагирования обычно находят в таких местах по два трупа - первого, который залез внутрь и умер, и его друга, который увидел, как первый потерял сознание, и бросился на помощь.