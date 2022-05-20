20 странных предметов из серии «Что это за штука?»

«Не думайте, что это бомба, это больше похоже на поплавки для рыболовных сетей, которые используются для того, чтобы крупная рыба не волочилась по полу (обычно они находятся в нижней части сетки, чтобы сетка оставалась прямой и не запутывалась, когда её тянут)».