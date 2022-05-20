FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Картинка дня 523 поста • 175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Картинка дня 
20 странных предметов из серии «Что это за штука?»

20 странных предметов из серии «Что это за штука?»

Автор:
20 мая 2022 09:00
Сообщество : Картинка дня
Метки: бытовые предметы   интересно   непонятные вещи   познавательно   простые объяснения   хочу все знать   что за штука   что это означает   что это такое   
859
21
Вот так найдёшь какую-нибудь непонятную штуку и не знаешь, для чего она и что с ней делать. Хорошо, что у нас есть интернет, в котором можно найти ответ на любой вопрос!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Картинка дня"
Метки: бытовые предметы   интересно   непонятные вещи   познавательно   простые объяснения   хочу все знать   что за штука   что это означает   что это такое   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Андрей Иванов 50 минут назад
В какой глухомани надо жить, чтобы не узнать машинный телеграф. Глухомани с интернетом но без образования и телевизора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
ГГалка 12 минут назад
какашки термитов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Lexx 20 минут назад
2. Решётки для окон открывающихся снизу. На работе такие. А ваш цветочный горшок там никак не поставишь, он падать будет. Даже если привязать, он будет под наклоном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Сибиряк Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71272



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Набирающие популярность в сообществах
В Париже Земфира выпустила новую песню "Мясо" и клип с рисунками Литвиновой
В Париже Земфира выпустила новую песню "Мясо" и клип с рисунками Литвиновой
Российских школьников посвятили в пионеры
Российских школьников посвятили в пионеры
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#люди#дтп#Россия#автомобили#авто аварии#кошка#милота
#Юмор#интересно#факты#история#Реакция#интересное#забавно#автомир#шоу бизнес#СССР
#животные#в мире#подборка#дети#природа#аварии#кино#собака#Разное#фотографии
Один день из жизни сортировщицы мусора Один день из жизни сортировщицы мусора 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными 25 интересных фактов о нашем мире 25 интересных фактов о нашем мире 18 находок, для опознания которых понадобилась "помощь зала" 18 находок, для опознания которых понадобилась "помощь зала" Личинка муравьиной королевы под микроскопом выглядит как инопланетное существо Личинка муравьиной королевы под микроскопом выглядит как инопланетное существо 30 интересных и малоизвестных исторических снимков 30 интересных и малоизвестных исторических снимков

На что жалуетесь?

Вернуться