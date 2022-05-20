20 странных предметов из серии «Что это за штука?»

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Вот так найдёшь какую-нибудь непонятную штуку и не знаешь, для чего она и что с ней делать. Хорошо, что у нас есть интернет, в котором можно найти ответ на любой вопрос!
1. «Что за устройство установлено под моим офисным столом?»
«Это датчик движения для ведения статистики о занятости рабочего места. Это очень распространено сейчас в компаниях, где часть сотрудников вернулась с удалёнки, а часть по-прежнему работает из дома».
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2. «Почему эти оконные решётки выпуклые внизу? Увидел в Испании»
«Эти выпуклости предназначены для цветочных ящиков».
3. «Это шоковый ошейник? Моя собака была в нём после того, как вернулась домой из интерната»
«Да, это ошейник против лая, который раньше был известен как электрошоковый ошейник. Но теперь их делают с вибрацией. Резиновые наконечники на ошейнике указывают на то, что они не используют функцию поражения электрическим током».
4. «Чёрно-желтый большой предмет в форме бомбы, найденный в 30 минутах от Галифакса, Новая Южная Каролина»
«Не думайте, что это бомба, это больше похоже на поплавки для рыболовных сетей, которые используются для того, чтобы крупная рыба не волочилась по полу (обычно они находятся в нижней части сетки, чтобы сетка оставалась прямой и не запутывалась, когда её тянут)».
5. «Большой кусок (металла?) весит совсем немного и не меняет цвет десятилетиями»
«Логотип m в кружке — это логотип réunion des musées nationalaux, французских государственных музеев. Вероятно, это копия клинописной таблички, которую можно приобрести в качестве сувенира в Лувре и других музеях».
6. «Я видел этот медный столб в форме трости (обычно) во многих барах и пабах и задавался вопросом, что это такое и для чего он используется. Я не смог найти в Google правильную последовательность слов, чтобы получить результат»
«Разделитель» или «сервисный разделитель». Он служит для того, чтобы клиенты стояли в стороне, подальше от той части бара, где официанты берут напитки. Также обратите внимание на отверстие под баром, бармен (в некоторых конструкциях) может поднимать крышку, входить и выходить. Вы не хотите, чтобы клиенты стояли там, блокируя доступ».
7. «Обнаружил на кровати в моём отеле. Ничего не открывается. Западный Мельбурн, Австралия»
«Привет, это дань уважения шлему Неда Келли, австралийскому рейнджеру и грабителю банков. Прорезь на первом изображении — это место, где должны быть глаза».
8. «Вытащил поддон на трансмиссии, чтобы очистить магнит, и обнаружил сотни или тысячи этих маленьких (<0,3 мм) стальных шариков, прилипших к магниту. Механики подтвердили, что ничего внутри трансмиссии на это не похоже»
«100% стальная дробь, оставшаяся после дробеструйной обработки».
9. «Что это за штука? Круглая штука на столбе в старинном месте»
«Это машинный телеграф, используемый на старых морских судах. Позволяет капитану дистанционно связываться с машинным отделением корабля».
10. «Найдено над дверью на заднем сиденье Porsche Cayenne 2011 года. Для чего используются отверстия за маленькой дверцей?»
«Я езжу на Volvo, и эти отверстия предназначены для грузовой сетки (или сетчатого ограждения, устанавливаемого для домашних животных».
11. «Металлический декоративный цветок со съёмными лепестками длиной 10 дюймов на столешнице»
«Это пепельница».
12. «Парковая скамейка со странными вырезами. Непохоже, чтобы она была предназначена для велосипедов, ведь нужен очень длинный трос (велосипедный замок), чтобы обернуть её вокруг»
«Это для велосипедов. Когда вы хотите сесть, вы паркуете свой велосипед позади себя. Скамейка не предназначена для того, чтобы запереть велосипед на замок и уйти».
13. «Найдено в ящике для мусора в антикварном магазине, в маленькой жестянке с листком бумаги, на котором было написано «Немецкая ярмарка изобретателей, 1953 год», «Заявка на патент», «Манфред Фроммбергер, Нюрнберг, Германия»
«Судя по всему, это закрывающийся кран для консервов. Например, сгущённого молока или сока».
14. «Нашёл это за коммерческим морозильником, когда делал ремонт. Пластиковый корпус, пластмассовые шарики, металлический кожух, около 1,5 дюймов в длину. Стеновой анкер? Капсула с цианидом?»
«Это капсула с феромоном для клеевой ловушки для моли».
15. «Крошечные гранулы (может быть, деревянные?), которые были найдены на диване»
«Похоже на сухой древесный помёт термитов».
16. «Что это за хромированная штука рядом с унитазом и держателем туалетной бумаги?»
«Это подставка для журналов. Литература — важная категория принадлежностей для ванной — по крайней мере, раньше, до появления смартфонов».
17. «Печь из шлакоблоков на окраине фермерского дома 1920 года постройки. Расположена вниз по холму от дома»
«Вот в чём дело. Кухни часто находились вдали от основного дома, чтобы снизить риск пожара и просто пережить летнюю жару».
18. «Найден на распродаже в Нью-Гемпшире. Около 3 футов в высоту, золотого цвета, но внутри серебристый. На задней части какие-то скобы. Полый, как ведро, довольно легкий»
«Это ящик для сбора винограда. Пристегиваете к спине и собираете виноград в лёгкий, герметичный контейнер».
19. «Деревянная коробка со странным узором внутри и без крышки. Размер примерно 18″x30″x3″»
«Это старинная цементная форма».
20. «Маленький красный контейнер. К крышке прикреплена маленькая ложка внутри»
«Флакон для нюхательного табака (порошкообразный табак, который вы нюхаете). Китайцы использовали его, потому что обычный табак был вне закона, но нюхательный табак считался лекарством от множества распространенных заболеваний».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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