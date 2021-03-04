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Что это за штука: 16 необычных приспособлений

Что это за штука: 16 необычных приспособлений (17 фото)

Автор:
04 марта 2021 08:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   подборка   прикольно   фото   что за штука   
2156
17
А вы сможете догадаться, для чего это всё использовалось?
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Метки: вещи   интересно   подборка   прикольно   фото   что за штука   
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3  комментария
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30k
Mamin Sibiriak Час назад
Если ты не знаешь, для чего предназначен предмет - это не означает, что он необычный.
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37k
parallax 2 часа назад
5.
Абсолютно бестолковое НЕиспользование земельной площади. Лучше бы камень там водрузили.

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