Что это за штука: 16 необычных приспособлений

2156
17
А вы сможете догадаться, для чего это всё использовалось?
Не важно, сколько высших образований вы получили, сколько книжек прочитали и сколько умных видео посмотрели. В мире всегда останутся вещи, чьё предназначение окажется для вас загадкой. Но не стоит расстраиваться, ведь тут на помощь придут пользователи сайта Reddit, которые по одной только фотографии и паре слов описания угадают название и происхождение таинственного предмета.
1. Есть идеи, что это за часть самолёта? Скорее всего упала с неба в районе Колорадо
"Не знаю, шутка ли это, но это сломанный картридж от вейпа."
×
2. Что это за лодка с тремя большими трубами?
"Это не трубы, а колонны. Они опускаются на дно и стабилизируют корабль во время работы. Их часто используют во время работы в море при строительстве мостов, тоннелей и так далее."
3. Маленькая красная баночка. К крышке изнутри прикреплена ложечка
Это старый китайский контейнер для нюхательного табака.
Это оррео — зернохранилище, которое поднято над землёй с помощью камней. Такое расположение защищает зерно от влаги и грызунов.
5. Заметил несколько таких холмов, для чего они нужны?
Такие «холмики» делают, чтобы в этом месте не парковались машины.
6. Что это за штука, похожая на капсулу Супермена?
Выглядит как реквизит со съёмок сериала «Колония».
7. Странное приспособление, найденное после съехавшего жильца. Пластиковый верх прикручивается к резиновому мешочку
"Эта штука стреляет металлическими шариками. Положите шарик в резиновую часть и оттяните её назад. Осторожнее, она мощная."
9. Что это? Верхняя часть крутится
Это ручка от воздушного змея. Выглядит как вариант из 1800-х или ранних 1900-х годов.
10. Парень просто вышел в поле с этой штукой. Что это может быть?
Это магнитометр — прибор для измерения магнитного поля и магнитных свойств материалов.
11. Эта штука у нас на кухне? Мы не совсем понимаем, что это
Это прибор для нарезки теста.
12. Я видел такие штуки в начальной школе в Британии, но не помню, для чего они!
Стойки, которые поддерживают планку для прыжков в высоту.
13. Что это за ложка? Сделана из серебра, около 6,5 сантиметров в диаметре. Ручка длиной 13 сантиметров
Ложка для подачи ягод на стол.
15. Столовые приборы из нержавеющей стали. Размером около чайной ложки
Ложечки для сливочного масла, которыми его намазывали на горячую кукурузу в початках.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты
- 16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера
- Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде
- Снимки, которые имеют определённую историческую ценность
- Что можно забирать из отелей
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
Абсолютно бестолковое НЕиспользование земельной площади. Лучше бы камень там водрузили.