Воля случая, провидение и Ренуар, которого могло не быть

Масла в огонь подлила и случайная свидетельница задержания: старуха кричала, что нечего церемониться со шпионом, его следует тут же бросить в Сену и утопить как собаку.

К счастью, гвардейцы не вняли совету парижанки и отвели растерянного Ренуара в ближайшую ратушу, чтобы тихо расстрелять вдали от любопытных глаз. Несчастный Ренуар, которому едва исполнилось 30 лет, попрощался с жизнью. Кажется, что спасти его не смогло бы и чудо.