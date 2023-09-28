Воля случая, провидение и Ренуар, которого могло не быть

Яркого представителя импрессионизма и мастера светского портрета знают даже далёкие от искусства люди. Но мир мог и не узнать Пьера Огюста Ренуара, если бы не его отзывчивость.
В ходе недолгой Франко-прусской войны 1870-1871 гг. Пруссия одержала победу. Результатом подписания мирного договора стало создание нового правительства – Третьей французской республики. Прогрессивно по сравнению с жителями других регионов настроенные парижане опасались, что всё вернётся на круги своя. И в стране опять воцарится монархия.
Члены правительства ощущали, что революционные настроения могут вот-вот взорвать общество. Для подавления столичных волнений власти подтянули дополнительные силы. И между стихийно созданным парижским революционным обществом и Национальной гвардией начались столкновения.
Восстание было подавлено 28 мая 1871 года. И одной из случайных жертв чуть не стал Пьер Огюст Ренуар. Чудесным весенним днём живописец выбрался на берег Сены с мольбертом и занялся тем, что любил больше всего в жизни – живописью.
На художника обратили внимание гвардейцы, посчитавшие, что это шпион, цель которого не просто запечатлеть пейзаж, а ещё и передать бунтовщикам стратегическое расположений войск.
Масла в огонь подлила и случайная свидетельница задержания: старуха кричала, что нечего церемониться со шпионом, его следует тут же бросить в Сену и утопить как собаку.
К счастью, гвардейцы не вняли совету парижанки и отвели растерянного Ренуара в ближайшую ратушу, чтобы тихо расстрелять вдали от любопытных глаз. Несчастный Ренуар, которому едва исполнилось 30 лет, попрощался с жизнью. Кажется, что спасти его не смогло бы и чудо.
Но чудо случилось. И предстало в лице авторитетного революционера Рауля Риго, возглавлявшего местное отделение Национальной гвардии. Несколькими годами ранее Риго прятался от имперской полиции. И рыскал неподалёку от своего лесного убежища Фонтенбло в поисках съестного, где и наткнулся на молодого художника с мольбертом. Рауль рискнул довериться ему. А Ренуар проникся историей беглеца, отдал ему халат и мольберт, чтобы случайные прохожие опознавали в нём только лишь безобидного художника, и несколько недель прятал Риго и заботился о нём.
Риго узнал в смирившемся с неизбежным пленнике своего спасителя и распорядился его освободить, вернув старый долг. Считается, что драма La Tosca, которая впоследствии послужила основой оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, основана именно на этом событии.
Сам Рауль погиб после сражения на баррикадах Латинского квартала через месяц после описанных событий. А Ренуар скончался в солидном возрасте 78 лет, успев подарить миру множество шедевров и стать одним из самых известных живописцев Франции и мира.
А вам доводилось спустя годы неожиданно возвращать подобные долги?
Источник:
- "В браке, но кольцо не ношу": мужья и жёны рассказали, как относятся к символу на руке после свадьбы
- Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых
- 13 историй от людей, которые просто хотели сдать на права, но что-то пошло не так
- 20 традиций и фишек разных стран, которые многие хотят перенять
- 13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно