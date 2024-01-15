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"Я променяла жизнь в городе на самый красивый остров на Земле!"

"Я променяла жизнь в городе на самый красивый остров на Земле!"

Автор:
15 января 2024 09:57
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Скай   быт   история   остров   шотландия   
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У многих слово "рай" ассоциируется со сказочным тропическим островом, но для Эмы Шортел это остров Скай. 32-летняя женщина оставила Эдинбург ради уединённой жизни на западном побережье Шотландии.

Бывший косметолог описывает остров Скай как "самое красивое место на Земле". Городская суета осталась в прошлом, теперь из окон дома Шортел открывается живописный вид на горы, а с утра её ждут дела по хозяйству.

Эма рассказывает о своей жизни в соцсети, где у неё уже 82 тыс. подписчиков и 1,1 млн лайков.

Она переехала в Элгол вместе со своим 36-летним мужем Фрейзером, строителем, в 2020 году.

Пара купила дом и быстро нашла работу: Фрейзер занялся столярным делом, а Эма устроилась администратором в местном кафе и увлеклась фотографией.

Но не всё было гладко.

Эма объяснила: "Первые пару лет было трудно, поскольку мы достраивали гостевой дом и пытались освоиться на новом месте".

Спустя 14 месяцев напряжённой работы "хижина с видом на горы Куиллин" была готова. Теперь пара сдаёт домик туристам.

"Мы так рады, что выдержали тяжёлый период".

По словам Эмы, жизнь на острове лучше городской по многим параметрам: от "вида на горы из окна" до "возможности держать кур в качестве домашних животных".

"Воздух кажется таким чистым. Звёзды и закаты в ясную погоду бесподобны, потому что здесь нет светового загрязнения".

Кроме того, рядом с их домом пасутся овцы и коровы.

"Больше всего мне нравится, что я могу выйти на прогулку с собаками и полюбоваться красотой гор, не встретив ни единой живой души", - признаётся Эма.

В летние месяцы к паре приезжают родственники.

Однако по некоторым прелестям городской жизни она всё же тоскует.

"Мы скучаем по удобству города, по кофейням и веганским ресторанам, по красивым зданиям и по тому, что всё необходимое находится поблизости".

Население Элгола невелико - всего 13143 человека по сравнению с 558676 жителями Эдинбурга.

Тем, кто хочет посетить остров, Эма рекомендует отправиться на лодке от пирса Элгола с компанией "Misty Isle Boat Trips".

"Вас отвезут к горам Куиллин и в Коруиск. Я никогда не видела такой красоты, как во время этой экскурсии. Кроме того, есть стопроцентный шанс увидеть милых тюленей, а летом часто встречаются дельфины!" - объяснила Шортел.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Скай   быт   история   остров   шотландия   
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8  комментариев
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10k
MPEG-8 Час назад
Комментарий к фото
Я по этой фотке первое, что подумал, это Гретта.
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3k
Nigilist 2 минуты назад
"Мы скучаем по ...и веганским ресторанам" ... как у... бы!
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59
zubo4istka 2 минуты назад
На острове скай делают отличный виски, Talisker.
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2k
РАТНИК 15 минут назад
А потом пришли негры и отхардкорили парочку , всегда надо держать дробовик наготове от не званных нигерско-арабских гостей , новых захватчиков Европы.
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811
Алексей 17 минут назад
В свете последних новостей отношусь к новоиспечённым "колхозницам" с некой долей подозрения...
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6k
Lexx Полчаса назад
Там всегда такая депрессняковая погода?
По мне, лучше нормальный лес, чем лысые горы.
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11k
Игорь 58 минут назад
.....скучаю по веганским ресторанам ...... - многое объясняет
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14k
ron Час назад
Чем удивительна Шотландия - минимум деревьев и кустов, только камни и мох. И "Кевин подстрелил на ужин оленя" © )))))
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