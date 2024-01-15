"Я променяла жизнь в городе на самый красивый остров на Земле!"

У многих слово "рай" ассоциируется со сказочным тропическим островом, но для Эмы Шортел это остров Скай. 32-летняя женщина оставила Эдинбург ради уединённой жизни на западном побережье Шотландии.
Бывший косметолог описывает остров Скай как "самое красивое место на Земле". Городская суета осталась в прошлом, теперь из окон дома Шортел открывается живописный вид на горы, а с утра её ждут дела по хозяйству.
Эма рассказывает о своей жизни в соцсети, где у неё уже 82 тыс. подписчиков и 1,1 млн лайков.
Она переехала в Элгол вместе со своим 36-летним мужем Фрейзером, строителем, в 2020 году.
Пара купила дом и быстро нашла работу: Фрейзер занялся столярным делом, а Эма устроилась администратором в местном кафе и увлеклась фотографией.
Но не всё было гладко.
Эма объяснила: "Первые пару лет было трудно, поскольку мы достраивали гостевой дом и пытались освоиться на новом месте".
Спустя 14 месяцев напряжённой работы "хижина с видом на горы Куиллин" была готова. Теперь пара сдаёт домик туристам.
"Мы так рады, что выдержали тяжёлый период".
По словам Эмы, жизнь на острове лучше городской по многим параметрам: от "вида на горы из окна" до "возможности держать кур в качестве домашних животных".
"Воздух кажется таким чистым. Звёзды и закаты в ясную погоду бесподобны, потому что здесь нет светового загрязнения".
Кроме того, рядом с их домом пасутся овцы и коровы.
"Больше всего мне нравится, что я могу выйти на прогулку с собаками и полюбоваться красотой гор, не встретив ни единой живой души", - признаётся Эма.
В летние месяцы к паре приезжают родственники.
Однако по некоторым прелестям городской жизни она всё же тоскует.
"Мы скучаем по удобству города, по кофейням и веганским ресторанам, по красивым зданиям и по тому, что всё необходимое находится поблизости".
Население Элгола невелико - всего 13143 человека по сравнению с 558676 жителями Эдинбурга.
Тем, кто хочет посетить остров, Эма рекомендует отправиться на лодке от пирса Элгола с компанией "Misty Isle Boat Trips".
"Вас отвезут к горам Куиллин и в Коруиск. Я никогда не видела такой красоты, как во время этой экскурсии. Кроме того, есть стопроцентный шанс увидеть милых тюленей, а летом часто встречаются дельфины!" - объяснила Шортел.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По мне, лучше нормальный лес, чем лысые горы.