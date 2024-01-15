"Я променяла жизнь в городе на самый красивый остров на Земле!"

Эма рассказывает о своей жизни в соцсети, где у неё уже 82 тыс. подписчиков и 1,1 млн лайков.

Она переехала в Элгол вместе со своим 36-летним мужем Фрейзером, строителем, в 2020 году.

Пара купила дом и быстро нашла работу: Фрейзер занялся столярным делом, а Эма устроилась администратором в местном кафе и увлеклась фотографией.