Трагедия Одинокой женщины

Каково оно – остаться последним человеком своей семьи, племени, народа? Что за чувства возникают у человека? Какие эмоции он переживает?
Их художественное выражение можно узнать из повести Скотта О’Делла «Остров голубых дельфинов». В нём автор описал жизнь девушки на острове в полном одиночестве, после того как все соплеменники покинули эту землю.
Не все знают, но произведение основано на реальных событиях и повествует о злоключениях женщины по имени Хуана-Мария (имя было дано после крещения), которая стала последней представительницей племени николеньос, жившего на острове Сан-Николас.
Почему она стала последней?
Этот остров расположен в Тихом океане перед калифорнийским побережьем. Людей на Сан-Николасе было немного, но населяли они этот кусочек земли в течение нескольких тысяч лет. Всё шло хорошо до тех пор, пока в 1814 году на остров не высадилась группа алеутских охотников на выдр. Они обвинили одного из местных жителей в нападении и убийстве. И хладнокровно вырезали почти всех жителей. Из 300 человек в живых осталось только 20.
Калифорнийцы, узнавшие о жестокой бойне, спешно организовали спасательную операцию, чтобы вывезти выживших с острова. И в поспешных сборах забыли о ребёнке. По другой версии малышка выпрыгнула из лодки, не обнаружив в ней своего младшего братишки.
Корабль покинул остров. И девочка осталась в полной изоляции. Но не унывала: поселилась в пещере, ловила рыбу, собирала птичьи яйца. Немного разнообразили скудный рацион раненые тюлени, которых волны выбрасывали на берег.
Николеньос сожгли практически всё поселение перед отплытием. И Хуане пришлось потихоньку отстраивать жилище, используя подручный материал – китовые кости. Поразительно, но в таком режиме она прожила 18 лет и сохранила ясность ума и трезвый рассудок.
Избавление?
Спасение пришло в 1853 году в лице охотника на морских выдр по имени Джордж Нидевер. Мужчина с удивлением обнаружил на острове старуху, которая ловкими чёткими движениями разделывала кита. От чужака она не убежала, приветливо улыбнулась. В действительности женщине не было ещё и 50 лет, просто тяжёлый труд и образ жизни наложили свой отпечаток на внешность Хуаны-Марии.
Поговорить у них не вышло, ведь языка николеньос кроме представителей самого племени никто не знал. А племя к тому времени существовать перестало: у индейцев не было иммунитета к болезням материка. И после спасения с острова они умерли один за другим.
Охотник проникся судьбой отважной женщины и забрал её с собой в миссию Санта-Барбара, где вверил заботам жены. Газеты взорвались заголовками, каждый день появлялись статьи о чудной дикарке, которая любит петь и танцевать, носить платье из перьев баклана и приходит в восторг от лошадей и кофе.
С подачи жены спасителя женщина стала христианкой. Видимо, переход в веру был добровольно-принудительным, ведь дикарка ни слова не понимала. И имя Хуана-Мария ей тоже дали после крещения.
Она что-то настойчиво говорила, видимо, пытаясь узнать судьбу своих соплеменников. Которых уже не осталось в этом мире, и Хуана стала последней из племени.
К сожалению, жизнь на континенте не продлилась долго: иммунная система женщины оказалась очень уязвимой и не выдержала атаки новых вирусов. Спустя полтора месяца после переезда, 19 октября 1953 года она скончалась от дизентерии, оставшись в истории как Одинокая женщина Сан-Николаса.
Источник:
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