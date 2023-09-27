Трагедия Одинокой женщины

Этот остров расположен в Тихом океане перед калифорнийским побережьем. Людей на Сан-Николасе было немного, но населяли они этот кусочек земли в течение нескольких тысяч лет. Всё шло хорошо до тех пор, пока в 1814 году на остров не высадилась группа алеутских охотников на выдр. Они обвинили одного из местных жителей в нападении и убийстве. И хладнокровно вырезали почти всех жителей. Из 300 человек в живых осталось только 20.

Калифорнийцы, узнавшие о жестокой бойне, спешно организовали спасательную операцию, чтобы вывезти выживших с острова. И в поспешных сборах забыли о ребёнке. По другой версии малышка выпрыгнула из лодки, не обнаружив в ней своего младшего братишки.