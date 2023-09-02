В Санкт-Петербурге полицейские жёстко разогнали незаконно торгующих у "Лахта Центра" мигрантов

С первого раза ребята не поняли, пришлось опрокидывать товар.
Сотрудники полиции продолжают безуспешно бороться с незаконной торговлей у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге. Обычные методы в виде требований убрать товары, увы, не действуют. Вчера днём полицейские вновь обратились к мигрантам и дали им час времени, чтобы они собрали пожитки и покинули место незаконной торговли. Однако слов было явно недостаточно. Вернувшись через какое-то время, правоохранители увидели, что их требования были проигнорированы. Тогда полицейским пришлось переворачивать коробки с едой, которой торговали мигранты.
Примечательно, что особых возражений от последних не последовало. Потому что знают, что через несколько дней они снова вернутся.
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Стихийный рынок возле "Лахта Центра" образовался не вчера. Мигрантов, торгующих прямо с тротуара, прогоняли с насиженного места уже неоднократно, даже с привлечением ОМОНа. Последних они боятся и разбегаются, бросая товары и еду, которой торгуют. Этой ситуацией пользуются другие мигранты со стройки и съедают брошенные земляками продукты. Последний похожий инцидент произошёл 3 июля. Однако через месяц торговцы снова вернулись. И это при том, что на этом самом месте два месяца назад, 4 июня, сотрудники полиции задержали около 400 мигрантов, которые устроили массовую драку.
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показуха...
А при ментовских сиренах все дёрнули в одну сторону...