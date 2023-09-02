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В Санкт-Петербурге полицейские жёстко разогнали незаконно торгующих у "Лахта Центра" мигрантов

В Санкт-Петербурге полицейские жёстко разогнали незаконно торгующих у "Лахта Центра" мигрантов

Автор:
02 сентября 2023 14:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Лахта-центр   мигранты   незаконная торговля   полиция   разгон   
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С первого раза ребята не поняли, пришлось опрокидывать товар.

Сотрудники полиции продолжают безуспешно бороться с незаконной торговлей у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге. Обычные методы в виде требований убрать товары, увы, не действуют. Вчера днём полицейские вновь обратились к мигрантам и дали им час времени, чтобы они собрали пожитки и покинули место незаконной торговли. Однако слов было явно недостаточно. Вернувшись через какое-то время, правоохранители увидели, что их требования были проигнорированы. Тогда полицейским пришлось переворачивать коробки с едой, которой торговали мигранты.


Примечательно, что особых возражений от последних не последовало. Потому что знают, что через несколько дней они снова вернутся.

Стихийный рынок возле "Лахта Центра" образовался не вчера. Мигрантов, торгующих прямо с тротуара, прогоняли с насиженного места уже неоднократно, даже с привлечением ОМОНа. Последних они боятся и разбегаются, бросая товары и еду, которой торгуют. Этой ситуацией пользуются другие мигранты со стройки и съедают брошенные земляками продукты. Последний похожий инцидент произошёл 3 июля. Однако через месяц торговцы снова вернулись. И это при том, что на этом самом месте два месяца назад, 4 июня, сотрудники полиции задержали около 400 мигрантов, которые устроили массовую драку.

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Метки: Видео   Лахта-центр   мигранты   незаконная торговля   полиция   разгон   
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9  комментариев
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33k
Snork Snorkoff 43 минуты назад
Херь какая-то. Незаконная торговля? Значит соберите их в кучу, в отделение, оштрафуйте и нахер из страны. А вот это вот, еду по земле валять.. не знаю..
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14k
kotovski 6 минут назад
сами же крышивали, сами и разогнали.
показуха...
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3k
Артур Котовой 17 минут назад
Ну такое. Может надо их домой отправить? Или каждый день копы будут приходить и булочки ногами топтать? В отделение их тоже забрать не судьба?
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2k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Диких обезьян надо отстреливать .
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15k
Александр 42 минуты назад
Заинтересовало второе видео - а, как они, все в одной одежде, на одно лицо, говорящие на одном языке, в толпе, различают, кто "соперник"? Особенно, бросающий в толпу камень? Это ж не потасовка "ЦСКА"-"Спартак", там хоть по шарфам можно определиться...
А при ментовских сиренах все дёрнули в одну сторону...
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17k
Shtoppi 45 минут назад
всех инородцев в СИЗО до выяснения, торгашам штраф чтобы жопа по швам треснула, нелегалов в суд и на зону, после того как заработают на билет домой - депортация с концами.
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