В Санкт-Петербурге полицейские жёстко разогнали незаконно торгующих у "Лахта Центра" мигрантов

Сотрудники полиции продолжают безуспешно бороться с незаконной торговлей у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге. Обычные методы в виде требований убрать товары, увы, не действуют. Вчера днём полицейские вновь обратились к мигрантам и дали им час времени, чтобы они собрали пожитки и покинули место незаконной торговли. Однако слов было явно недостаточно. Вернувшись через какое-то время, правоохранители увидели, что их требования были проигнорированы. Тогда полицейским пришлось переворачивать коробки с едой, которой торговали мигранты.

Примечательно, что особых возражений от последних не последовало. Потому что знают, что через несколько дней они снова вернутся.