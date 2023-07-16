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Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков, проводивших миграционные рейды в Подмосковье

Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков, проводивших миграционные рейды в Подмосковье

Автор:
16 июля 2023 18:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дзержинск   Подмосковье   котельники   мигранты   полиция   рамзан кадыров   рейд   силовики   
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«Знаю на своём опыте — служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя!», - заявил глава Дагестана.

В Подмосковье уже несколько раз проводили рейды и выявляли нелегальных мигрантов.

Когда видео появилось в сети, о нём высказался глава Чечни - Рамзан Ахматович Кадыров:

Прокомментировал ситуацию и глава Дагестана Сергей Алимович Меликов:

А в Духовном управлении мусульман Московской области, сообщили:

Ворвавшись в центр, силовики пытались воспрепятствовать проведению обязательной для мусульман пятничной молитвы, топтались в обуви по коврам, что совершенно недопустимо по исламским канонам, грубили прихожанам, и всё это под предлогом проверки документов у трудовых мигрантов.


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Метки: Видео   Дзержинск   Подмосковье   котельники   мигранты   полиция   рамзан кадыров   рейд   силовики   
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30  комментариев
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32
Женщина в стрессе Час назад
С одной стороны вроде и да, религия тема тонкая. С другой.. Так нашли там нелегалов в итоге? С них и спрашивать: какого лешего они нарушают законы чужой страны и подставляют под раздачу свои священные места и своих единоверцев?
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1k
kpax 6 минут назад
религия - религией, да. Тут спорить не буду.... Но! Если эти "глубоковерующие" мусульмане творят беспредел, ведут себя как не верующие и религиозные люди.... Как просто обезьяны... таких "верующих" надо высылать пачками обратно в свой чуркистан без права возвращения сюда... С семьями и позором полным. Они же на гостями себя здесь чувствуют, а уже хозяевами! А чиновникам, которые дают им здесь вид на жительство, гражданство и тд, которые по русски двух слов не могут связать - таким чиновникам надо давать наимощнейшее, наистрожайшее наказание.
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3k
Константин 6 минут назад
А ущемившиеся главы чечни и дагестана не хотят извиниться за своего единоверца, который в прошлом месяце ворвался в православных храм и осквернил его, выкрикивая экстремистские лозунги?
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3k
Константин 7 минут назад
А то за однобокая подача информации?
Давайте начнем с того куда пришла полиция, почему, что этому событию предшествовало и кого там задержали.
И все сразу станет понятным, допустимым и законным.
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12k
кот базилий 9 минут назад
К себе пускай эту бесноватую орду заберет "работать".
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24k
MrGod 12 минут назад
Только хороший пинок может внести понимание в тупую голову богонутого существа, которое между общением с "голосами в голове" часто нарушает закон, чем досаждает не богонутым, нормальным людям.
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2k
integral11 14 минут назад
Блин, а то никто в Москве не общался с этими "прихожанами" вне мечети и не сышал их матов и ора, и не видел в жопу пьяными под мантры про величие ислама! Кого этот Кадыр - джан лепит? В Москве есть и католические кирхи, но что - то я не помню, чтобы ОМОН там проводил обыски!
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15k
Shtoppi 15 минут назад
как удобно прятаться за религией и визжать про провокации. только вот потом из этих молельных домов выходят бандиты и террористы, которых там пропагандой пичкают, и начинают шатать и переделывать законы и устои стран, в которые они приперлись, но уже на свой вкус и цвет.
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2k
Руслан 15 минут назад
Вот глава Дагестана упирает на то, что многие представители многоконфессионального народа бьются с врагом на передовой. Это так. А много ли «новоиспеченных граждан России» среди них?
Я действительно не знаю, но подозреваю, что процент их крайне мал. Как они могут служить, если даже толком не знают языка страны, в которой им дали кров? Так и получается, что пока НАШИ бьются, приезжее чурбаньё в тылу работает на врага, озлобляя людей и вызывая недоверие к власти. Тут вот давеча Путин говоря про Пригожинский мятеж назвал это «предательство». А власти РФ не хотят поинтересоваться у народа как ОН - народ - воспринимает попустительство к преступлениям понаехавших? Не предательство ли по отношению к своему народу в угоду чурбанам, не знающим языка, не уважающим наших законов и творящим преступления, пока настоящие патриоты, в том числе из Чечни и Дагестана, кровь проливают? Пока наши гибнут, пришлые в тылу, расшатывают обстановку.
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9
Пафнутий 16 минут назад
Там в правительстве вообще кукуха отвалила в свободный полёт? Как беса гнать так они не дома. Аллах не при чём. А как ответ держать так коврик помяли...
Не дали грехи замолить.
Паскуды. Готовы продать народ лишь бы власть удержать.
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850
adssaf afasffdsga 20 минут назад
Комментарий к фото
Наши братья бьются на передовой плечом к плечу, а эти нарушают законы, которые и защищают на фронте. Вот зашибись так зашибись. А насчёт рейда - не смотрел кадры, но если был выбран именно этот момент, значит на то были причины - и самое простое в том, что по другому их не выловить - их мусульманская диаспора начнёт жопой прикрывать если пытаться договориться или действовать мягко. Поэтому если хотят, чтобы не было подобных рейдов впредь - пускай своих соплеменников сами и отлавливают либо с диаспорами вопросы решают.
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32k
albedo 20 минут назад
При всем моем уважении к исламу:
Мечеть - не место Бога, а место собирания общины.
Это не православие, где храм- дом Бога.

Поэтому мечеть не святое место, а общежитие и все там возможно
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3
Bubat 21 минуту назад
бараны горные снова в обиженке...к себе в аул,черномазаяпадаль
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12
она утонула 24 минуты назад
тогда уже нужно и своих тикток -вояк приструнить,а то наставили блок постов в запорожье и на полную катушку стригут зерновозов. только не понятно как глубоко верующие позволяют себе брать мзду...
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5k
Трям Полчаса назад
Заберите всех своих черножопых к себе в черножопию и там правила диктуйте! Совсем расслабились чурки и косоглазые!
Так-то я не против ислама, я против любой религиозной .хуеты , ибо это дно в развитии, но сейчас любая религия ни чуть не меньше лгбт пропаганды! Сидите тихо в своих сортирах - вопросов к вам не будет!
Но закон - есть закон! И никакие храмы, мечети и синагоги нихера не работают как "я в домике". Нашли - так хоть с бабы, хоть с ишака снимай и в клетку!
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7k
sedoisever Полчаса назад
Так вы смотрите за своими "верующими". Наведите порядок. И если про мигрантов приезжие будут отзываться только положительно, вот тогда и заикайтесь про "фундамент межнационального мира". Пока "мира" не наблюдается.
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17
Александр 42 минуты назад
уже пора извинятся перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и Сергейем Алимовичем Меликовым ?
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9k
SuperTroll 46 минут назад
Ах ты ж [мат] воробушки заверещали как. А кода эти "мирные законопослушные, мусульмане" обещают зарезать всю семью? А когда они пристают к маленьким девочкам? Когда избивают русских парней толпой? За это с них по вашему корану спросите по всей строгости, тогда и поговорим про силовиков. Правильно они мордой в пол потыкали или нет.
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111k
parallax 50 минут назад
Надо сапросить руководителей Чечни и Дагестана, а много церквей осталось в ваших республиках и как там защищаются чувства верующих?
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74k
Максим Час назад
Завизжали.. так ты делигируй Адаму Делимханову не наблюдать, а забирать ваших овцейобов домой (главе Дагестана та же рекомендация)
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508
Игорь Час назад
Религиозные чуйства религиозными чуйствами, но церковь отделена от государства.
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