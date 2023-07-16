Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков, проводивших миграционные рейды в Подмосковье

«Знаю на своём опыте — служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя!», - заявил глава Дагестана.
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Когда видео появилось в сети, о нём высказался глава Чечни - Рамзан Ахматович Кадыров:
Прокомментировал ситуацию и глава Дагестана Сергей Алимович Меликов:
А в Духовном управлении мусульман Московской области, сообщили:
Ворвавшись в центр, силовики пытались воспрепятствовать проведению обязательной для мусульман пятничной молитвы, топтались в обуви по коврам, что совершенно недопустимо по исламским канонам, грубили прихожанам, и всё это под предлогом проверки документов у трудовых мигрантов.
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Давайте начнем с того куда пришла полиция, почему, что этому событию предшествовало и кого там задержали.
И все сразу станет понятным, допустимым и законным.
Не дали грехи замолить.
Паскуды. Готовы продать народ лишь бы власть удержать.
Мечеть - не место Бога, а место собирания общины.
Это не православие, где храм- дом Бога.
Поэтому мечеть не святое место, а общежитие и все там возможно
Так-то я не против ислама, я против любой религиозной .хуеты , ибо это дно в развитии, но сейчас любая религия ни чуть не меньше лгбт пропаганды! Сидите тихо в своих сортирах - вопросов к вам не будет!
Но закон - есть закон! И никакие храмы, мечети и синагоги нихера не работают как "я в домике". Нашли - так хоть с бабы, хоть с ишака снимай и в клетку!