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В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"

В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих" (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   мигранты   нарушение закона   полиция   профилактический рейд   санкт-петербург   
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После серии однотипных преступлений, в которых фигурировали лица "без национальности", власти Москвы и Подмосковья анонсировали регулярные проверки хостелов, общежитий и прочих мест пребывания мигрантов. По-видимому, в Санкт-Петербурге решили перенять столичный опыт и взялись за кафе.

Ночью правоохранители культурной столицы РФ в рамках профилактического рейда посетили два заведения в Красногрвардейском районе. Для проверки документов полицейские увезли в отделение 34 мигранта. Обнаружилось, что у 17 из них нет разрешения на пребывание на территории России. Эти товарищи были привлечены к ответственности.


Еще четверых отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, после пребывания в котором их ждет депортация.



Напомним, что недавно власти РФ объявили об ужесточении ограничений для мигрантов. Начиная с 29 декабря въезжающие на территорию России на срок более 90 дней будут обязаны пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. От этой процедуры освобождаются дети в возрасте до шести лет, дипломаты и их семьи и граждане Белоруссии. Эти нововведения помогут выявить мигрантов, ранее депортированных их России и сменивших имя для повторного въезда.

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Метки: видео   мигранты   нарушение закона   полиция   профилактический рейд   санкт-петербург   
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491
Максим Максимов 2 дня назад
ПОРА! ПОРА за эту мразь браться по-настоящему
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9k
Алексей 12 часов назад
Нах нужны эти сраные мигранты на 90 дней? они что за 90 дней не натворят делов???
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417
Филимон Филимонов 21 час назад
Да уж.Российские чинуши,чтобы угодить задней европе в либерастии довели всё таки состояние национальной безопасности России до точки распада.Нормально так позволяют устраивать всякого рода этнопритоны ,этнокафе /на котором не хило наживаются урядники/,в которые можно прийти всяким бандюкам не переживая,что их могут подслушать и заложить и обговорить спокойно текущие дела ,да и скоординировать работу на будущее.И это же ,так сказать ячейки муслимские под нормальным прикрытием и защитой от тех же землячеств. Вот наконец то ЦРУшные НКО в России развернулись по полной,и это уже хреновенько,но властям как то пиливат на такой мэлочь / мэлочь пышетца с миахким знаком/ и у них всё тип-топ.
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49
Серж День назад
Ну и провели акцию, а дальше что?
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18
mylox День назад
Вот каждый день бы такие новости
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2k
MC День назад
Все смеялись с ЕС и вот тебе на! Надо признать, что последователи ислама, в своей массе, люди умственно отсталые, которые ко всему страдают приступами неуправляемой агрессии! Они не должны находиться посреди нормальных людей!
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1k
no_fate День назад
Эту мразь лучше сразу в крематорий везти.
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309k
Adat День назад
Я не понял про кафе формата "только для своих", тема как то не раскрыта. Туда только своих пускают? не русских в смысле? На видео там присутствуют вполне себе и славяне тоже. А самое интересное что у 17 не было разрешения находиться в стране, но в центр содержания с дальнейшей депортацией отправили 4х))))
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8k
trak День назад
Нахрен этот мусор из России !
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19k
BiZ День назад
че они не хотят у себя-то строить жизнь?
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772
Derzkiy_xAxAlb День назад
Чурок- в аулы , цыган и негров - на шахты !
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2
Андрэ Эваев KVadik День назад
А сейчас разве не так? В чем шутка?
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40k
Олег День назад
А что это как не этнические преступные группировки? Сделайте поправку в миграционное законодательство о мгновенной депортации мигранта, если он не доложит о незаконном мигранте рядом. Или будут ВСЕ делать документы и проверять друг у друга или всех домой отправлять
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894
Алексей День назад
ай малаццы.
сначала поднимали деньги на том, что их сюда завозили.
теперь поднимают деньги на том, что кого-то не кошмарят, пока всех остальных кошмарят.
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5k
SuperTroll День назад
Прекрасная новость. Они все так кричали: "рюские уизжайте к сибе в росию, ми биз вас как шейхи заживем!". Так а зачем вы нам едите теперь? Домой стройными рядами, в свой стране делайте, что хотите и как хотите. Вам здесь не рады.
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9k
кот базилий День назад
"свое" у них должно гамно в жопе и только.
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15k
ВОВЧЕГ День назад
А чо хорошо устроились, сидят водкой сало запивают, надо только не проверять, а пару молотков и дверь заварить.
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1k
Denis День назад
Не понял - 17 не было разрешения на проживание, на депортацию четверых. У этих четверых денег на мзду не хватило?
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6k
Николай День назад
Вопрос есть еще один со своими аульными что делать будем?
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11k
The Dude 2 дня назад
Погодите. Трудовые мигранты сюда едут от нищенской жизни и невозможности заработать в освобождённых от советской оккупации
республиках?
Высылают копеечки на свою бедную родину, но при это есть баблишко на кафе?
Товарный вагон им в помощь. Составы должны идти непрерывным потом в эти пердырстаны. Пока не очистим русские города от угнетённых народов, которых тут так жестоко притесняют. Пусть буду свободны, аки ветер.
Но у себя дома.
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1k
Vad 2 дня назад
Сначала газ пускать надо...
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471
parhi 2 дня назад
Клеймить макак это верно, ослоебов из аулов ещё и нумеровать
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−1
Дас parhi День назад
А свиноебов кастрировать?
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