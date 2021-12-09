В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"

После серии однотипных преступлений, в которых фигурировали лица "без национальности", власти Москвы и Подмосковья анонсировали регулярные проверки хостелов, общежитий и прочих мест пребывания мигрантов. По-видимому, в Санкт-Петербурге решили перенять столичный опыт и взялись за кафе.
Ночью правоохранители культурной столицы РФ в рамках профилактического рейда посетили два заведения в Красногрвардейском районе. Для проверки документов полицейские увезли в отделение 34 мигранта. Обнаружилось, что у 17 из них нет разрешения на пребывание на территории России. Эти товарищи были привлечены к ответственности.
Еще четверых отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, после пребывания в котором их ждет депортация.
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Напомним, что недавно власти РФ объявили об ужесточении ограничений для мигрантов. Начиная с 29 декабря въезжающие на территорию России на срок более 90 дней будут обязаны пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. От этой процедуры освобождаются дети в возрасте до шести лет, дипломаты и их семьи и граждане Белоруссии. Эти нововведения помогут выявить мигрантов, ранее депортированных их России и сменивших имя для повторного въезда.
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условия существования это определяют, при чём здесь религия?
сначала поднимали деньги на том, что их сюда завозили.
теперь поднимают деньги на том, что кого-то не кошмарят, пока всех остальных кошмарят.
Высылают копеечки на свою бедную родину, но при это есть баблишко на кафе?
Товарный вагон им в помощь. Составы должны идти непрерывным потом в эти пердырстаны. Пока не очистим русские города от угнетённых народов, которых тут так жестоко притесняют. Пусть буду свободны, аки ветер.
Но у себя дома.