В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"

Напомним, что недавно власти РФ объявили об ужесточении ограничений для мигрантов. Начиная с 29 декабря въезжающие на территорию России на срок более 90 дней будут обязаны пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. От этой процедуры освобождаются дети в возрасте до шести лет, дипломаты и их семьи и граждане Белоруссии. Эти нововведения помогут выявить мигрантов, ранее депортированных их России и сменивших имя для повторного въезда.