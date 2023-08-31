Мексиканского футболиста удалили с поля за попытку "изнасиловать" соперника пальцем

Обесчещенный футболист пожаловался судье, но тот ему сначала не поверил. Пришлось пересматривать повтор, причём даже фанатам.
Самый грязный фол зафиксировали в матче высшего дивизиона чемпионата Мексики между футбольными клубами "Атлас" и "Керетаро". Игрок последнего Омар Мендоса получил прямую красную карточку на 62-ой минуте матча за попытку просунуть палец между ягодиц соперника из "Атласа".
После полученной физической и психологической травмы игрок "Атласа" упал на землю и пожаловался главному судье. Но тот счёл, что футболист занимается симуляцией. Тогда резервный арбитр посоветовал посмотреть видеоповтор.
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После увиденного арбитр сразу же показал Мендосе красную карточку, что вызвало недоумение у болельщиков, которые тоже не заметили отвратительного поступка футболиста. И чтобы их утихомирить судьи решили вывести видеоповтор на главное табло стадиона.
Настолько же отчаянный, насколько и отвратительный поступок Омара Мендосы никак не помог выровнять ситуацию в пользу клуба "Керетаро", который проиграл "Атласу" со счётом 2:1.
Отмечается, что видеоролик завирусился в Сети, и Мендосе помимо красной карточки могут грозить и другие дисциплинарные меры.
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