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Мексиканского футболиста удалили с поля за попытку "изнасиловать" соперника пальцем

Мексиканского футболиста удалили с поля за попытку "изнасиловать" соперника пальцем

Автор:
31 августа 2023 19:05
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Мексика   красная карточка   судья   фол   футбол   ягодицы   
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Обесчещенный футболист пожаловался судье, но тот ему сначала не поверил. Пришлось пересматривать повтор, причём даже фанатам.

Самый грязный фол зафиксировали в матче высшего дивизиона чемпионата Мексики между футбольными клубами "Атлас" и "Керетаро". Игрок последнего Омар Мендоса получил прямую красную карточку на 62-ой минуте матча за попытку просунуть палец между ягодиц соперника из "Атласа".


После полученной физической и психологической травмы игрок "Атласа" упал на землю и пожаловался главному судье. Но тот счёл, что футболист занимается симуляцией. Тогда резервный арбитр посоветовал посмотреть видеоповтор.

После увиденного арбитр сразу же показал Мендосе красную карточку, что вызвало недоумение у болельщиков, которые тоже не заметили отвратительного поступка футболиста. И чтобы их утихомирить судьи решили вывести видеоповтор на главное табло стадиона.


Настолько же отчаянный, насколько и отвратительный поступок Омара Мендосы никак не помог выровнять ситуацию в пользу клуба "Керетаро", который проиграл "Атласу" со счётом 2:1.


Отмечается, что видеоролик завирусился в Сети, и Мендосе помимо красной карточки могут грозить и другие дисциплинарные меры.

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Метки: Видео   Мексика   красная карточка   судья   фол   футбол   ягодицы   
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7  комментариев
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20k
Александр Час назад
Стоша Говнозад, Тихона пальцем
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19k
Robin Hood Полчаса назад
Мендоса стал ... [мат]
Ссылка www.youtube.com
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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12k
Просто Царь 37 минут назад
Лишил девственности или нет, как проверить?
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26k
AzuveR Час назад
Экий п.идор.
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1k
StoneWolf Час назад
Я горячий мексиканец, выходи со мной на танец, А не то я всю твою пальцем .....у родню
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27k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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