Мексиканского футболиста удалили с поля за попытку "изнасиловать" соперника пальцем

Самый грязный фол зафиксировали в матче высшего дивизиона чемпионата Мексики между футбольными клубами "Атлас" и "Керетаро". Игрок последнего Омар Мендоса получил прямую красную карточку на 62-ой минуте матча за попытку просунуть палец между ягодиц соперника из "Атласа".

После полученной физической и психологической травмы игрок "Атласа" упал на землю и пожаловался главному судье. Но тот счёл, что футболист занимается симуляцией. Тогда резервный арбитр посоветовал посмотреть видеоповтор.