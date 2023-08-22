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Глава футбольной федерации попал в скандал, потому что слишком обрадовался победе команды

Глава футбольной федерации попал в скандал, потому что слишком обрадовался победе команды

Автор:
22 августа 2023 10:11
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Глава футбольной федерации   Радость   Спорт   поцелуй   футбол   
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Вчера сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Англии в финале женского чемпионата мира по футболу. Во время церемонии награждения президент футбольной федерации Луис Рубиалес на радостях обнял и поцеловал футболистку Дженни Эрмосо, чем вызвал настоящий скандал.

Министр культуры и спорта потребовал от Рубиалеса извинений, а министр равенства отметила, что поцелуи без согласия - форма сексуального насилия и такое поведение не должно оставаться безнаказанным. Рубиалес позднее признал, что совершил ошибку, но сделал это без злого умысла.

Сама Эрмосо сказала, что президент поцеловал ее в пылу момента, поддавшись эмоциям, и попыталась обратить инцидент в шутку, заявив, что Рубиалес плохо целуется.

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Метки: Видео   Глава футбольной федерации   Радость   Спорт   поцелуй   футбол   
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17  комментариев
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1k
Геннадий Час назад
у них там совсем бочек потик? Мужик на радостях поцеловал девушку и уже скандал....а если бы мужик мужика засосал? все норм было бы?
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390k
Алексей 2 минуты назад
ужас какой мужик поцеловал бабу. как такое вообще ему могло в голову придти ?!
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460
Человек Разумный 14 минут назад
Процветающая европа, если бы он трахнул страпоном мужика на радостях, все бы промолчали, а тут поцеловал деваху - трагедия то какая. Мерзотно
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3k
Pill 19 минут назад
Идиоты. Я в ковидное лето пацанов на районе тренировал. Ни мата, ни ссор не было. Хорошо, что живу в адекватном обществе
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3k
Руслан 20 минут назад
Пока евро толерасты обвиняют Китай и нас в том, что мы - тоталитарные страны, они сами строят у себя настоящий концлагерь. Эмоции выражать нельзя, проявлять чувства к противоположному полу нельзя, говорить то, что думаешь нельзя, защищать своих детей от пропаганды гомосятины нельзя. Можно только одобрять, поддакивать всем безумным инициативам правительств и безропотно на всё соглашаться. И где после этого тоталитаризм?
Прав был Оруэлл, когда писал свои антиутопии.
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7k
Neo 23 минуты назад
36анатизм уже имеет своё министерство
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635
дмитрий Полчаса назад
поцеловал бы мужика не было бы не коково скандала гейропа норм)))
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544
ghor 38 минут назад
Женщина всегда в первую очередь - женщина, а уже потом министр. )))
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4k
Артур 38 минут назад
Европа катиться в пропасть! Мужчина на радостях поцеловал женщину!!!!! Кончится вся эта фемистско-ЛГБТ вакханалия приходом к власти ультра-правых и установлением диктатуры, как в Германии в 1935 г.
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1k
Лютый вам Бетховен 50 минут назад
Министр равенства... Ну что ж, тогда вопросов нет - просто будут "новости из дурки", как говорится.
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17k
sgb66 Час назад
Рубиалесу надо заявит что он целовал футболиста сборной взявшей кубок. И ему в тот момент не важно было какого пола тот футболист был.
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159
Homefighter Час назад
Министр равенства?
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552
ruslan d Час назад
Дур-дом ...
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