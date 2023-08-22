Глава футбольной федерации попал в скандал, потому что слишком обрадовался победе команды

Вчера сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Англии в финале женского чемпионата мира по футболу. Во время церемонии награждения президент футбольной федерации Луис Рубиалес на радостях обнял и поцеловал футболистку Дженни Эрмосо, чем вызвал настоящий скандал.
Министр культуры и спорта потребовал от Рубиалеса извинений, а министр равенства отметила, что поцелуи без согласия - форма сексуального насилия и такое поведение не должно оставаться безнаказанным. Рубиалес позднее признал, что совершил ошибку, но сделал это без злого умысла.
Сама Эрмосо сказала, что президент поцеловал ее в пылу момента, поддавшись эмоциям, и попыталась обратить инцидент в шутку, заявив, что Рубиалес плохо целуется.
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