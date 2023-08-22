Глава футбольной федерации попал в скандал, потому что слишком обрадовался победе команды

Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами

Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники чемпионата мира по футболу

Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя

Альпийский футбол: экстремальный вид спорта, в который играют исключительно на склонах

"Однажды мы снова сыграем на Небесах": в Бразилии умер легендарный Пеле

Экс-футболист "Спартака" задержан за контрабанду наркотиков на 10 миллионов евро