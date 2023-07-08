А ведь надеялась на секс: известный футболист пригласил девушку домой, но не приставал, а смотрел с ней телевизор

Фанатка рассчитывала на приятное времяпрепровождение, а в результате провела унылый вечер за просмотром футбола. Функция "парням нужно только это" дала осечку.
Британка Софи из Ноттингема рассказала в соцсетях, что провела самый странный вечер в своей жизни. Она познакомилась с футболистом Джонджо Шелви. Он пригласил её на ужин, после которого позвал к себе домой. Предвкушая логичное завершение вечера, девушка согласилась, однако реальность оказалась гораздо скучнее самых скромных фантазий фанатки.
Весь вечер Шелви пялился в телефон и на экран телевизора с нарезкой из лучших футбольных моментов с его участием. Рядом находились его друзья, и на девушку, похоже, никто не обращал внимания.
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Мораль: надо знакомиться с проверенными мачо - к примеру, с Дзюбой. Или просто не считать себя настолько неотразимой, чтобы парень потерял голову и променял футбол на какой-то там секс.
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известным людям вообще стоит при общении с фанатками вести запись разговоров