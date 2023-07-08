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А ведь надеялась на секс: известный футболист пригласил девушку домой, но не приставал, а смотрел с ней телевизор

А ведь надеялась на секс: известный футболист пригласил девушку домой, но не приставал, а смотрел с ней телевизор

Автор:
08 июля 2023 08:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Джонджо Шелви   Спорт   облом   свидание   футбол   футболист   
5859
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Фанатка рассчитывала на приятное времяпрепровождение, а в результате провела унылый вечер за просмотром футбола. Функция "парням нужно только это" дала осечку.

Британка Софи из Ноттингема рассказала в соцсетях, что провела самый странный вечер в своей жизни. Она познакомилась с футболистом Джонджо Шелви. Он пригласил её на ужин, после которого позвал к себе домой. Предвкушая логичное завершение вечера, девушка согласилась, однако реальность оказалась гораздо скучнее самых скромных фантазий фанатки.


Весь вечер Шелви пялился в телефон и на экран телевизора с нарезкой из лучших футбольных моментов с его участием. Рядом находились его друзья, и на девушку, похоже, никто не обращал внимания.


Британке не поверили - и она опубликовала фото и видео того самого вечера с Шелви.


Мораль: надо знакомиться с проверенными мачо - к примеру, с Дзюбой. Или просто не считать себя настолько неотразимой, чтобы парень потерял голову и променял футбол на какой-то там секс.

Источник:

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Метки: Видео   Джонджо Шелви   Спорт   облом   свидание   футбол   футболист   
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22  комментария
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11k
Copycat 21 час назад
всё правильно сделал, а то потом сказала бы что он её грязно домогался и вообще изнасиловал

известным людям вообще стоит при общении с фанатками вести запись разговоров
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58k
Александр 2 часа назад
Все правильно сделал! Залететь надеялась и ободрать как липку еще и всю жизнь на горбу у него кататься!!!))))
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565
grigorenko vladislav 10 часов назад
-Ну здравствуй, здравствуй, Красная Шапочка! К бабушке собралась? - Дяденька Волк! Вот только давайте без предисловий! И одежду на мне мять не надо, я сама разденусь. - Да ты что это подумала, дура малолетняя, что я тебя @бать буду? А ну давай сюда лукошко с пирожками и вали отсюда!
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852
Alex Zx 11 часов назад
Вон оно как! не все ногомячи идеоты! А шалашовка рассчитывала на другой исход. Одна ночь, а потом домогательства, изнасилование, суды, распил...а тут нааа тебе, нарезки на ютубе посмотрела и пшла вон отсюда kurwa!
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16k
Алекс 14 часов назад
Странно девушкам чего то ждать от футболистов с такими повязками.
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1k
Сложные Щи 14 часов назад
Теперь ждём обвинения в недомогательствах.
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29
Aleksandr Ivanov 18 часов назад
А нафиг ему Шкура, которая не смотрит футбол и не пьет с ним пиво?
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7k
Sania 18 часов назад
Тилль прокололся, позвав ту ирландскую шалашовку на тусу. Эта тож могла бы рассказывать как её накачивали и насиловали.
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15k
_delphin_ 18 часов назад
С современными "фанатками" проще подрочить или вызвать специально обученного сотрудника с повременной оплатой, чем бегать потом по судам или врачам или всё вместе.
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2k
Владимир 19 часов назад
Возможно футболист Джонджо Шелви попросту 3,14дарас и его друзья тоже. Поэтому Софи осталась не#баной.
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107
Patiot Владимир 17 часов назад
Почему Вы про него так думаете? Разве он из сборной России?
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27k
БамбарбияКиргуду 19 часов назад
Полыхнуло у шмары знатно.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 19 часов назад
классно опустил прошмандовку.....и видео и свидетели-друзья того что не приставал и не насиловал...))))
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36k
russger 19 часов назад
А язык чего она высунула? Считает себя гендерсобакой или это просто какая-то болезнь? Может чувак не захотел трахать недотранса или шизичку -_-
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14k
Shtoppi 19 часов назад
а потом такие шмары в мусарню заявы клепают, что их мол изнасиловали и требуют много денег.
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55k
zloykoyot 20 часов назад
Да уж, а она наверняка рассчитывала опубликовать совсем другие фото и видео. Неужели она думала, что первая из напросившихся в гости к нему шлю... фанаток?
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63k
Александр Ломовицкий 21 час назад
а она рассчитывала на "изнасилование" и отжать бабла у футболиста .
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33k
АнтонПолднев 21 час назад
Сломал систему. Шах и мат.
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