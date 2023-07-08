А ведь надеялась на секс: известный футболист пригласил девушку домой, но не приставал, а смотрел с ней телевизор

Британка Софи из Ноттингема рассказала в соцсетях, что провела самый странный вечер в своей жизни. Она познакомилась с футболистом Джонджо Шелви. Он пригласил её на ужин, после которого позвал к себе домой. Предвкушая логичное завершение вечера, девушка согласилась, однако реальность оказалась гораздо скучнее самых скромных фантазий фанатки.



