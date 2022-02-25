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Как знаменитости выглядели в молодости: 25 фотосравнений

Как знаменитости выглядели в молодости: 25 фотосравнений (25 фото)

Автор:
25 февраля 2022 08:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Известные люди в молодости   актеры   звезды   знаменитости в молодости   музыканты   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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Многих известных людей мы лучше всего помним по определенному периоду их жизни или карьеры. Например, легендарный Марлон Брандо первым делом ассоциируется с "Крестным отцом", и перед нашим мысленным взором встает именно тот его образ. Поэтому бывает любопытно посмотреть, как эти люди выглядели в молодости.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Известные люди в молодости   актеры   звезды   знаменитости в молодости   музыканты   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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