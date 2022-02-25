Как знаменитости выглядели в молодости: 25 фотосравнений

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Многих известных людей мы лучше всего помним по определенному периоду их жизни или карьеры. Например, легендарный Марлон Брандо первым делом ассоциируется с "Крестным отцом", и перед нашим мысленным взором встает именно тот его образ. Поэтому бывает любопытно посмотреть, как эти люди выглядели в молодости.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Известные люди в молодости актеры звезды знаменитости в молодости музыканты тогда и сейчас шоу бизнес
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