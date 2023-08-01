20 редких фотографий молодого Киану Ривза

Киану Ривз дебютировал в качестве актёра в эпизоде ситкома Hangin’ In («Упорство»). Он сыграл шумного подростка и устроил комедийное представление. После этого, в 1984 году, Киану снялся в рекламе Coca-Cola. Однако это было гораздо больше, чем реклама – это был короткометражный фильм, позволивший юному дарованию продемонстрировать своё актёрское мастерство. Он сыграл байкера, которого в конце гонки награждают стаканом ледяной кока-колы. Три года спустя Киану засветился в рекламе кукурузных хлопьев Kellogg. К концу 80-х он был готов войти в кино и на телевидение. Кроме того, его прорывная роль, позволившая заявить о себе, уже была не за горами!

Вот ещё несколько снимков молодого Киану Ривза — его первые роли в кино и на телевидении, участие в рекламных роликах, закадровые фотографии.