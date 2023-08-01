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20 редких фотографий молодого Киану Ривза

20 редких фотографий молодого Киану Ривза

Автор:
01 августа 2023 16:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киану Ривз   голливудские актеры   звезды   знаменитости   знаменитости в молодости   молодой киану ривз   фотографии звезд   шоу бизнес   
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Киану Ривз в представлении не нуждается! Все знают фильмы «На гребне волны», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Матрица», «Дом у озера», «47 ронинов», «Джон Уик» и многие другие. Давайте просто посмотрим на редкие фотографии молодого Киану Ривза, которые показывают его на пути к всемирной славе.

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Киану Ривз родился 2 сентября 1964 года в Бейруте (Ливан) в семье британки и американца. В детстве семья часто переезжала из-за того, что его отец работал геологом. Они жили в Австралии, на Гавайях и в Нью-Йорке, а когда Киану был в подростковом возрасте, осели в Торонто (Канада). В детстве мальчик страдал от дислексии и социальной тревожности, и ему было трудно учиться в школе. Однако он нашел утешение в искусстве, особенно в актёрском мастерстве, и начал карьеру в сфере развлечений, когда ему было немного за двадцать.


Киану Ривз дебютировал в качестве актёра в эпизоде ситкома Hangin’ In («Упорство»). Он сыграл шумного подростка и устроил комедийное представление. После этого, в 1984 году, Киану снялся в рекламе Coca-Cola. Однако это было гораздо больше, чем реклама – это был короткометражный фильм, позволивший юному дарованию продемонстрировать своё актёрское мастерство. Он сыграл байкера, которого в конце гонки награждают стаканом ледяной кока-колы. Три года спустя Киану засветился в рекламе кукурузных хлопьев Kellogg. К концу 80-х он был готов войти в кино и на телевидение. Кроме того, его прорывная роль, позволившая заявить о себе, уже была не за горами!


Вот ещё несколько снимков молодого Киану Ривза — его первые роли в кино и на телевидении, участие в рекламных роликах, закадровые фотографии.


«На берегу реки» — культовый фильм 1980-х годов, в котором затрагиваются табуированные темы, такие как убийство, наркотики и подростковая тревожность. Он также известен как фильм, положивший начало карьере нескольких молодых звёзд, которые с тех пор стали голливудскими легендами. В фильме сыграли Киану Ривз, Айони Скай и Криспин Гловер, и их выступления понравились как зрителям, так и критикам.


Ривз сыграл Мэтта, курящего травку одиночку, которому наплевать на мёртвое тело своего друга. Айони Скай изобразила Клариссу, девушку Мэтта, которая проявляет сострадание к жертве. А Криспин Гловер сыграл Лейна, сбитого с толку подростка, пытающегося удержать своих друзей на своей стороне. Эти роли сыграли решающее значение для карьеры актеров.


Хотя Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в середине 80-х, прославился он только в конце 80-х и начале 90-х, и этому поспособствовала его роль в фильме «Невероятные приключения Билла и Теда».

Актёра заметили и пригласили сниматься в таких картинах, как «На гребне волны» и «Скорость», что

укрепило его статус одной из крупнейших голливудских звезд боевиков.


Ну а дальше была знаковая роль Нео в научно-фантастическом фильме «Матрица». Фильм стал глобальным явлением в мире кино, а Киану Ривз — одним из самых любимых и успешных актёров Голливуда.


Вот подборка фотографий, демонстрирующих самые запоминающиеся роли молодого Киану Ривза в 90-х. С каждым уходящим годом 90-х Ривз демонстрировал выдающуюся игру.


На протяжении своей карьеры в Голливуде Киану Ривз приобрёл огромную известность и популярность. Однако от многих других голливудских небожителей его отличает редкая склонность к филантропии и готовность использовать свои деньги и славу на добрые дела. Он всегда готов помогать детским больницам, поддерживать проекты по защите животных или исследованию рака. Его по праву считают одним из самых щедрых людей в индустрии развлечений. При этом в обычной жизни он всегда остаётся скромным, не выпячивает свою важность. Говорят, он добрый и искренний человек, с которым всем вокруг просто очень нравится иметь дело. Может, в этом тоже часть его успеха?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Киану Ривз   голливудские актеры   звезды   знаменитости   знаменитости в молодости   молодой киану ривз   фотографии звезд   шоу бизнес   
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2  комментария
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5k
MPEG-8 Час назад
Нравится мне этот фильм, кто не смотрел рекомендую.
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5k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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