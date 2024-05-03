25 знаменитостей, которые бросили вызов возрасту

У богатых и знаменитых больше возможностей для того, чтобы быть подтянутыми и красивыми, и этими возможностями они пользуются — фитнес, пластическая хирургия, фарма... Хотя и генетику никто не отменял! Давайте сравним фотографии голливудских небожителей с разницей в 25 лет и подивимся тому, насколько бодро они выглядят.