25 знаменитостей, которые бросили вызов возрасту

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У богатых и знаменитых больше возможностей для того, чтобы быть подтянутыми и красивыми, и этими возможностями они пользуются — фитнес, пластическая хирургия, фарма... Хотя и генетику никто не отменял! Давайте сравним фотографии голливудских небожителей с разницей в 25 лет и подивимся тому, насколько бодро они выглядят.
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Что ж, посмотрим на других знаменитостей, которые бросают вызов времени. Возьмем условно 25 лет и сравним по фотографиям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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