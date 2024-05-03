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25 знаменитостей, которые бросили вызов возрасту

25 знаменитостей, которые бросили вызов возрасту

Автор:
03 мая 2024 13:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: богатые и знаменитые   голливудские звезды   знаменитости   нестареющие люди   следят за собой   тогда и сейчас   фото тогда и сейчас   шоу бизнес   
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У богатых и знаменитых больше возможностей для того, чтобы быть подтянутыми и красивыми, и этими возможностями они пользуются — фитнес, пластическая хирургия, фарма... Хотя и генетику никто не отменял! Давайте сравним фотографии голливудских небожителей с разницей в 25 лет и подивимся тому, насколько бодро они выглядят.

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Что ж, посмотрим на других знаменитостей, которые бросают вызов времени. Возьмем условно 25 лет и сравним по фотографиям.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: богатые и знаменитые   голливудские звезды   знаменитости   нестареющие люди   следят за собой   тогда и сейчас   фото тогда и сейчас   шоу бизнес   
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1  комментарий
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Kostick Полчаса назад
ничто так не молодит, как пластика-ботокс+фотошоп и фотки в отвратительном разрешении))
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1826 постов (1741 в горячем)

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