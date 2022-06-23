50 редких фотографий знаменитостей золотого века Голливуда

«Она любила Нью-Йорк, потому что там её никто не беспокоил, как в Голливуде, она могла надеть простую одежду, и никто бы её не заметил. Ей это нравилось. И вот идём мы по Бродвею и она говорит: «Хочешь увидеть, как я стану ею?» Я не знала, что она имеет в виду, но ответила "да" — и тогда я увидела это. Я не знаю, как объяснить то, что она сделала. Она будто включила что-то внутри себя, почти как по волшебству. И вдруг машины замедлили ход, и люди стали поворачивать головы и останавливаться, чтобы посмотреть. Они понимали, что это Мэрилин Монро, как будто она сняла маску или что-то в этом роде, хотя секунду назад её никто не замечал. Я никогда не видела ничего подобного раньше». — Эми Грин, жена личного фотографа Мэрилин Милтона Грина.