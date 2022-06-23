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50 редких фотографий знаменитостей золотого века Голливуда

50 редких фотографий знаменитостей золотого века Голливуда

Автор:
23 июня 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудские актеры   голливудские звезды   звезды голливуда   звезды голливуда фото   золотой век Голливуда   золотой век кино   редкие снимки   фотографии знаменитостей   черно-белые фотографии   шоу бизнес   
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20-е — 60-е годы называют "золотым веком Голливуда". Это было время, когда всей киноиндустрией управляли студии Большой пятёрки, время блеска, гламура и ярких звёзд вроде Мэрилин Монро, Джуди Гарленд, Элизабет Тейлор, Фрэнка Синатры, Одри Хепберн. Это классика! Как и представленные в нашей коллекции чёрно-белые фотографии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливудские актеры   голливудские звезды   звезды голливуда   звезды голливуда фото   золотой век Голливуда   золотой век кино   редкие снимки   фотографии знаменитостей   черно-белые фотографии   шоу бизнес   
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3k
Pechenegiatakuyt 55 минут назад
Сухоруков красава, совсем не изменился
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2k
Dema 3 минуты назад
А у успешных и талантливых родителей бывают не успешные и не талантливые дети?
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10k
Алексей Полчаса назад
Рубрика-бабушкин сундук
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