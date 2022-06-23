50 редких фотографий знаменитостей золотого века Голливуда

1. Кэрри Фишер наблюдает за своей матерью Дебби Рейнольдс за кулисами в отеле «Ривьера» в Лас-Вегасе, 1963 год
2. Луи Армстронг исполняет серенаду своей жене Люсиль у Большого Сфинкса в Гизе, Египет, 1961 год
4. Долли Партон и её муж Карл Дин, 1966 год
5. Мэрилин Монро и Сэмми Дэвис-младший на студии 20th Century Fox, 1953 год
6. «Я никогда не забуду тот день, когда мы с Мэрилин шли по Нью-Йорку, просто прогуливаясь в хороший день»
7. Джон Траволта со своими сёстрами Эллен и Энн во время театральной постановки мюзикла «Автобусная остановка», 1976 год
8. Одри Хепберн и Джули Эндрюс на церемонии вручения премии «Оскар», 1964 год
10. Джоан Вудворд и Пол Ньюман в своем голливудском доме, 1965 год
11. Мерил Стрип на фото Дуэйна Майклса, 1975 год
12. «Когда вы смотрите на Мэрилин на экране, вы не хотите, чтобы с ней случилось что-то плохое. Вы хотите, чтобы с ней все было в порядке… чтобы она была счастлива» - Натали Вуд
13. Шикарный Мухаммед Али (тогда известный как Кассиус Клей) на прогулке в Нью-Йорке, 1963 год
14. Хью Грант, фотограф Грегори Хейслер, 1984 год
15. Том Круз, Ральф Маччио, Эмилио Эстевес, Патрик Суэйзи, Мэтт Диллон, К. Томас Хауэлл и Роб Лоу в рекламном кадре, фильм "Изгои", 1983 г.
16. Джеймс Дин и Эрта Китт в танцевальной студии Кэтрин Данэм, Нью-Йорк, 1955 год
17. В феврале 1954 года Мэрилин Монро прервала свой медовый месяц со вторым мужем, Джо Димаджио, чтобы развлечь войска в Корее
18. Роберт Редфорд и Пол Ньюман на съемках фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», 1969 год
19. Семейный портрет: двухлетний Элвис Пресли и его родители Глэдис и Вернон, 1937 год
21. Кэри Грант, стильно одетый, выходит из лондонского отеля, 1946 год
22. Одри Хепберн в нервном ожидании: должны объявить лучшую актрису на 26-й церемонии вручения премии «Оскар», 1954 год
26. Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта на премьере "Бриолина" на студии Paramount в Лос-Анджелесе, 1978 год
27. Фрэнк Синатра во время своего визита в Королевский национальный колледж для слепых в Нортвуде, Миддлсекс, 1962 год
29. Джуди Гарленд на первой примерке костюма для «Волшебника страны Оз», 1939 год
30. Мэрилин Монро и Джейн Рассел во время перерыва в съемках «Джентльмены предпочитают блондинок», 1953 год
32. Джеймс Дин навещает Элизабет Тейлор в её трейлере во время съёмок фильма «Гигант», 1955 год
35. Нэнси Синатра со своим отцом Фрэнком и другом семьи Юлом Бриннером в отеле The Sands в Лас-Вегасе, 1965 год
40. Мерил Стрип в старшей школе Бернардс, 1966 год. Она была членом университетской команды поддержки и была названа королевой бала в выпускном классе
43. Дамский угодник Фрэнк Синатра
44. Кэри Грант и Одри Хепберн в фотосессии Филиппа Халсмана к выходу фильма «Шарада», 1964 год
45. 29 октября 1956 года королева Елизавета II вместе со своей сестрой Маргарет посетила премьеру «Битвы у Ла-Платы» в кинотеатре "Одеон" на Лестер-сквер. Джоан Кроуфорд, Мэрилин Монро и Бриджит Бардо были среди именитых гостей
46. Одри Хепберн подправляет макияж на съёмках фильма «Завтрак у Тиффани», 1961 год
49. Джеймс Стюарт и Джинджер Роджерс на 13-й церемонии вручения премии «Оскар», 1941 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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