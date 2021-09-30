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Как изменились знаменитые актеры со времен своих первых ролей: тогда и сейчас

Как изменились знаменитые актеры со времен своих первых ролей: тогда и сейчас (15 фото)

Автор:
30 сентября 2021 11:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   в первых ролях и сейчас   звезды   знаменитости   спустя годы   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
2168
15

Время не щадит никого. Даже самых талантливых и известных. Со времен их первых ролей прошло уже много лет, многие продолжают сниматься в кино. Перед вами фотосравнения актеров в их первых ролях и реальной жизни сегодня.

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Метки: актеры   в первых ролях и сейчас   звезды   знаменитости   спустя годы   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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11k
Nikita 2 часа назад
Кристиан Бэйл, до Мио снялся в "Анастасия: Загадка Анны" в 1986 году
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paranoid 44 минуты назад
А вот и Кащей Бессмертный: без подсказки можно и не угадать с какой стороны он моложе
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1k
АлексЮстасу 55 минут назад
То ли пост свежий, то ли нет тут того комментатора, тогда скажу за него: "Сальма Хайек классная)))" (не путать с Салтыковой).
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15k
Corvus Corax Час назад
У Пола Хогана "Данди" далеко не первый фильм.
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11k
Eltiftel Час назад
Джим Керри -
Эйс Вентура 1993г
Доктор Роботник (соник) - 2020
Хватит стареть, Джим... Это уже не смешно
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56k
Парагвайский шпион Час назад
Сальма Хайек, Эдди Мэрфи и Люси Лью похорошели, по моему? Не?
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1k
RUSSfan Час назад
Мёрфи вообще стареет?
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23k
SerGProS Час назад
Марк Хэмилл побывал в автокатастрофе, это его еще больше изменило.
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Красотка Сальма не изменилась
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