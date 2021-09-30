Как изменились знаменитые актеры со времен своих первых ролей: тогда и сейчас

2168
15
Время не щадит никого. Даже самых талантливых и известных. Со времен их первых ролей прошло уже много лет, многие продолжают сниматься в кино. Перед вами фотосравнения актеров в их первых ролях и реальной жизни сегодня.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядят актеры боевика "Кровавый четверг" 1998 года: тогда и сейчас
- Мастера перевоплощения: зарубежные актёры в разных фильмах
- У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда
- Как две капли воды: знаменитости, которых часто путают из-за схожей внешности
- Как изменились актеры фильма "Блэйд" спустя 23 года после выхода боевика
Метки: актеры в первых ролях и сейчас звезды знаменитости спустя годы тогда и сейчас фото шоу бизнес
42
Понравилось42
Новости партнёров
Эйс Вентура 1993г
Доктор Роботник (соник) - 2020
Хватит стареть, Джим... Это уже не смешно