Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны

В лесу в районе Синявинских высот поисковики нашли обломки одноместного советского истребителя ЛаГГ-3. Отряды «Северное сияние» и «Крылья Родины» смогли поднять из болота фрагменты самолета, который был сбит 9 сентября 1942 года.
По стволу пушки специалисты установили, что истребитель падал с высоты почти вертикально. От мощного удара о землю самолет рассыпался на мелкие фрагменты. Они практически не сохранились, так как корпус, крылья и хвост самолета выполнялись из дерева.
Поисковики обнаружили фрагменты фюзеляжа, планшет с картой пилота и двигатель самолета. На металлическом фрагменте капота они также заметили четыре цифры - 2889. По ним специалисты установили имя пилота и его боевую машину.
Выяснилось, что с боевого задания 9 сентября 1942 года не вернулся сержант Иван Кузьмич Лякишев 1919 года рождения. Пилот родился в селе Новомихайловка Орловской области. Его самолет был сбит в ходе Синявинской наступательной операции, когда войска Волховского и Ленинградского фронтов попытались прорвать блокаду Ленинграда.
Кроме того, в прогнившем планшете пилота уцелела бумага. Она пролежала на глубине двух метров 81 год. В записках можно узнать позывной Ивана Кузьмича - «Буря». Летчик также зарисовал простым карандашом примерный план местности. В планшете также нашли две пустые тетради и командирскую линейку.
Как сообщили поисковики Санкт-Петербурга, пушка истребителя была заряжена 20-мм снарядами. В настоящий момент неизвестно, успел ли летчик в свой последний полет ударить по врагу. Останки пилота на месте крушения найти не удалось.
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