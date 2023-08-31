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Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны

Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны

Автор:
31 августа 2023 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: болото   истребитель   находка   самолет   удивителньо   фото   
1820
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В лесу в районе Синявинских высот поисковики нашли обломки одноместного советского истребителя ЛаГГ-3. Отряды «Северное сияние» и «Крылья Родины» смогли поднять из болота фрагменты самолета, который был сбит 9 сентября 1942 года.


По стволу пушки специалисты установили, что истребитель падал с высоты почти вертикально. От мощного удара о землю самолет рассыпался на мелкие фрагменты. Они практически не сохранились, так как корпус, крылья и хвост самолета выполнялись из дерева.

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Поисковики обнаружили фрагменты фюзеляжа, планшет с картой пилота и двигатель самолета. На металлическом фрагменте капота они также заметили четыре цифры - 2889. По ним специалисты установили имя пилота и его боевую машину.

Выяснилось, что с боевого задания 9 сентября 1942 года не вернулся сержант Иван Кузьмич Лякишев 1919 года рождения. Пилот родился в селе Новомихайловка Орловской области. Его самолет был сбит в ходе Синявинской наступательной операции, когда войска Волховского и Ленинградского фронтов попытались прорвать блокаду Ленинграда.

Кроме того, в прогнившем планшете пилота уцелела бумага. Она пролежала на глубине двух метров 81 год. В записках можно узнать позывной Ивана Кузьмича - «Буря». Летчик также зарисовал простым карандашом примерный план местности. В планшете также нашли две пустые тетради и командирскую линейку. 

Как сообщили поисковики Санкт-Петербурга, пушка истребителя была заряжена 20-мм снарядами. В настоящий момент неизвестно, успел ли летчик в свой последний полет ударить по врагу. Останки пилота на месте крушения найти не удалось.

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Метки: болото   истребитель   находка   самолет   удивителньо   фото   
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5  комментариев
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5k
pinbalist Час назад
23 года. Мальчишка, но мужчина.
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375
Дмитрий Байков Полчаса назад
Вечная память!
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27k
Лис Полчаса назад
Вечная память павшим. Огромное спасибо поисковикам.
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10k
Serg 46 минут назад
Спасибо Вам ребята, очень правильным делом занимаетесь, дай бог Вам здоровья и сил!
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