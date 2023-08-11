В Италии раскопали статуи 4-го века до нашей эры

В археологическом парке в Агридженто, Италия, нашли по меньшей мере 60 терракотовых статуэток, масляных ламп и маленьких ваз, а также множество бронзовых фрагментов. Находки датируются началом 4-го века до нашей эры, когда город восстанавливали после разграбления.
Во время раскопок в "Долине храмов" в Агридженто, на юго-западном побережье Сицилии, археологи нашли ценные древние артефакты. Это около 60 терракотовых статуэток, масляных ламп и маленьких ваз, женских бюстов. Кроме того, были обнаружены фрагменты из бронзы в больших количествах. Археологи полагают, что находки датируются началом 4-го века до нашей эры, когда город восстанавливался после разграбления карфагенским полководцем. Тогда местным жителям пришлось спасаться и бежать в направлении города Гела.
По словам археологов, ценная находка даёт большее представление о жизни того времени. Возможно, статуи появились здесь после возвращения местных — а может, они находились здесь и до этого. Теперь археологи планируют проводить дальнейшие исследования, чтобы точнее определить функции найденных предметов.
Долина храмов — часть древнего итальянского города Агриджентум. С 1997 года Долина (площадью 1300 гектар) включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам город построен греческими колонистами в 582-580 годах до н.э., и разгромлен войсками карфагенского полководца Химилко в 406 году до н.э. Когда Химилко начал разграблять город, местные жители бежали в близлежащий город Гела, но затем он захватил и саму Гелу. Все греческие колонии на Сицилии перешли к полководцу, однако, его правление продлилось недолго. В 399 году до нашей эры древнегреческий полководец и государственный деятель Тимолеон Коринфский освободил эти греческие города.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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