Долина храмов — часть древнего итальянского города Агриджентум. С 1997 года Долина (площадью 1300 гектар) включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам город построен греческими колонистами в 582-580 годах до н.э., и разгромлен войсками карфагенского полководца Химилко в 406 году до н.э. Когда Химилко начал разграблять город, местные жители бежали в близлежащий город Гела, но затем он захватил и саму Гелу. Все греческие колонии на Сицилии перешли к полководцу, однако, его правление продлилось недолго. В 399 году до нашей эры древнегреческий полководец и государственный деятель Тимолеон Коринфский освободил эти греческие города.