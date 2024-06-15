На дне озера нашли таинственный самолет, пропавший с радаров 53 года назад

Обломки лежали на 60-метровой глубине недалеко от последней точки маршрута частного авиалайнера.
На дне озера Шамплен, что в американском штате Вермонт, нашли обломки 10-местного частного самолета Jet Commander, который исчез с радаров 53 года назад.
Лайнер, следовавший из аэропорта Берлингтона в Провиденс (штат Род-Айленд), исчез 27 января 1971 года. На борту находилось пять человек — трое сотрудников компании Cousins Properties из штата Джорджия, а также два члена экипажа.
Сразу после исчезновения борта спасатели начали поиски, но они были безуспешными. Операцию пришлось остановить через четыре дня в связи с ухудшением погодных условий: озеро, куда мог упасть самолет, замерзло.
Таинственный авиалайнер так и не удалось найти, а пассажиров считали пропавшими без вести. Только в мае 2024 года с помощью гидролокационной съемки были обнаружены обломки, лежавшие на дне озера недалеко от последней точки его маршрута, зафиксированной авиадиспетчерами.
"Имея все эти доказательства, мы на 99% уверены, что это Jet Commander", — заявил водолаз Гарри Козак, добавив, что вскоре появится больше информации об авиакатастрофе.
Родные и близкие пассажиров, которые находились на борту рейса, признаются, что наконец почувствовали облегчение — вскоре они планируют организовать церемонию прощания.
"Прожить 53 года, не зная, лежит ли самолет на дне озера, или, возможно, где-то на склоне горы, было очень трудно. Теперь я чувствую облегчение, потому что знаю правду. К сожалению, другие вопросы остаются без ответа, и мы должны работать над этим", — добавил родственник одного из погибших пассажиров.
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