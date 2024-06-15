На дне озера нашли таинственный самолет, пропавший с радаров 53 года назад

На дне озера Шамплен, что в американском штате Вермонт, нашли обломки 10-местного частного самолета Jet Commander, который исчез с радаров 53 года назад.

Лайнер, следовавший из аэропорта Берлингтона в Провиденс (штат Род-Айленд), исчез 27 января 1971 года. На борту находилось пять человек — трое сотрудников компании Cousins Properties из штата Джорджия, а также два члена экипажа.

Сразу после исчезновения борта спасатели начали поиски, но они были безуспешными. Операцию пришлось остановить через четыре дня в связи с ухудшением погодных условий: озеро, куда мог упасть самолет, замерзло.

Таинственный авиалайнер так и не удалось найти, а пассажиров считали пропавшими без вести. Только в мае 2024 года с помощью гидролокационной съемки были обнаружены обломки, лежавшие на дне озера недалеко от последней точки его маршрута, зафиксированной авиадиспетчерами.