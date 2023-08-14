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Неизвестное существо с 20 конечностями выловили в водах Антарктиды

Неизвестное существо с 20 конечностями выловили в водах Антарктиды

Автор:
14 августа 2023 10:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Антарктида   находка   неизвестное существо   с 20 конечностями   существо   удивительно   фото   
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Учёные, проводящие траление на борту исследовательского судна у берегов Антарктиды, выловили ранее неизвестное науке подводное существо с 20 конечностями. Исследователи назвали его "антарктической звездой из клубничных перьев", или Promachocrinus fragarius.

Исследование было организовано с целью охоты на "загадочных" морских обитателей: группу, известную как промахокринус, или антарктические пернатые звёзды. Экспедиция проводилась в период с 2008 по 2017 год.


По словам специалистов, эти существа имеют внешнюю схожесть с морскими звёздами или морскими огурцами, однако их основное отличие заключается в больших размерах и "потустороннем" виде. Эти морские животные обитают на глубине от 20 метров до двух километров под поверхностью воды. Всего биологи смогли найти восемь видов, а четыре из них оказались уникальными.

На фотографии крупным планом показана нижняя часть тела антарктической земляничной морской лилии. Она имеет примерно треугольную форму, более широкую в верхней части и сужающуюся к закруглённому нижнему кончику. Текстура выглядит бугристой с круговыми вмятинами, вероятно, оставшимися от отломанных конечностей.


Исследователи назвали новый вид в честь латинского слова, означающего «клубника», из-за «сходства формы тела с клубникой».


По словам исследователей, антарктическая земляничная морская лилия была обнаружена в Южном океане на глубинах от 65,5 метров до 1,2 километра. Новый вид был идентифицирован на основании формы тела и анализа ДНК, как говорится в исследовании.



Учёные заявили, что научные экспедиции для исследования антарктических глубин будут продолжаться, так как на данный момент на глубине подо льдами может существовать множество не открытых наукой видов.

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Метки: Антарктида   находка   неизвестное существо   с 20 конечностями   существо   удивительно   фото   
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11  комментариев
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Павел Полчаса назад
...которые могут жить под водой на глубине приблизительно от 20 метров до 20 километров...

20 километров - очень глубоко!! Кхм)))
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8k
Фельдъегерь 23 минуты назад
хорошо хоть написали что это такое, а то я уж подумал что землянику зачем-то показали
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8k
sedoisever 24 минуты назад
Один в один – клубника. Хрен отличишь.
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Мутировавший лицехват ..
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
да фэйсхаггер это!
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15k
banzai7 Полчаса назад
Не обижайте их. А то родственники из космоса мстить прилетят.
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29k
Ваня Полчаса назад

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52k
stabskapitan Полчаса назад
Так "неизвестное существо" или неизвестный вид всем известных морских лилий?
Простите за тавтологию.
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Olxi

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