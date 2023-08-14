Неизвестное существо с 20 конечностями выловили в водах Антарктиды

Исследование было организовано с целью охоты на "загадочных" морских обитателей: группу, известную как промахокринус, или антарктические пернатые звёзды. Экспедиция проводилась в период с 2008 по 2017 год.

По словам специалистов, эти существа имеют внешнюю схожесть с морскими звёздами или морскими огурцами, однако их основное отличие заключается в больших размерах и "потустороннем" виде. Эти морские животные обитают на глубине от 20 метров до двух километров под поверхностью воды. Всего биологи смогли найти восемь видов, а четыре из них оказались уникальными.