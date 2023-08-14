Неизвестное существо с 20 конечностями выловили в водах Антарктиды

Учёные, проводящие траление на борту исследовательского судна у берегов Антарктиды, выловили ранее неизвестное науке подводное существо с 20 конечностями. Исследователи назвали его "антарктической звездой из клубничных перьев", или Promachocrinus fragarius.
Исследование было организовано с целью охоты на "загадочных" морских обитателей: группу, известную как промахокринус, или антарктические пернатые звёзды. Экспедиция проводилась в период с 2008 по 2017 год.
По словам специалистов, эти существа имеют внешнюю схожесть с морскими звёздами или морскими огурцами, однако их основное отличие заключается в больших размерах и "потустороннем" виде. Эти морские животные обитают на глубине от 20 метров до двух километров под поверхностью воды. Всего биологи смогли найти восемь видов, а четыре из них оказались уникальными.
На фотографии крупным планом показана нижняя часть тела антарктической земляничной морской лилии. Она имеет примерно треугольную форму, более широкую в верхней части и сужающуюся к закруглённому нижнему кончику. Текстура выглядит бугристой с круговыми вмятинами, вероятно, оставшимися от отломанных конечностей.
Исследователи назвали новый вид в честь латинского слова, означающего «клубника», из-за «сходства формы тела с клубникой».
По словам исследователей, антарктическая земляничная морская лилия была обнаружена в Южном океане на глубинах от 65,5 метров до 1,2 километра. Новый вид был идентифицирован на основании формы тела и анализа ДНК, как говорится в исследовании.
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Учёные заявили, что научные экспедиции для исследования антарктических глубин будут продолжаться, так как на данный момент на глубине подо льдами может существовать множество не открытых наукой видов.
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20 километров - очень глубоко!! Кхм)))
Простите за тавтологию.