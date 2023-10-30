На Анастасию Волочкову не будут заводить уголовное дело за осквернение символов боевой славы

Как только фото появились в социальных сетях, люди потребовали привлечь Волочкову по ст. 345.1 УК РФ за оскорбление символов воинской славы. Больше всего её позиционирование разозлило участников движения «Ветераны России», но другие от них тоже не отставали. Больше всего балерине досталось за то, что она при первой же возможности усаживается на шпагат или начинает раздвигать ноги.