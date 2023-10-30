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На Анастасию Волочкову не будут заводить уголовное дело за осквернение символов боевой славы

На Анастасию Волочкову не будут заводить уголовное дело за осквернение символов боевой славы

Автор:
30 октября 2023 14:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ла-5   анастасия волочкова   балерина   ветераны России   истребитель   полиция   проверка   самолет   фотография   
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Общественники из «Ветеранов России» требовали посадить её на несколько лет.

Экс-балерина Волочкова проводила фотосессию в музее «Мосфильма» и по привычке захотела сесть на шпагат. Но вместо этого закинула ногу на советский истребитель Ла-5.

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Как только фото появились в социальных сетях, люди потребовали привлечь Волочкову  по ст. 345.1 УК РФ за оскорбление символов воинской славы. Больше всего её позиционирование разозлило участников движения «Ветераны России», но другие от них тоже не отставали. Больше всего балерине досталось за то, что она при первой же возможности усаживается на шпагат или начинает раздвигать ноги.

В итоге МВД и прокуратура провели проверку и состава преступления не обнаружили. Истребитель не являлся памятником ВОВ, а использовался только для съёмок в кино.

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Метки: Ла-5   анастасия волочкова   балерина   ветераны России   истребитель   полиция   проверка   самолет   фотография   
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8  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
Ощущение, что у неё заболевание тазобедренного сустава, ноги вообще не сходятся
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24k
ЦСКА 7 минут назад
Да какое уголовное дело!? Ей в Психиатрическую больницу № 4 им. П. Б. Ганнушкина давно пора, на фоне алкоголизма! Как её еще на "Мосфильм" пустили, дуру ненормальную??
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911
Дмитрий 10 минут назад
И лет уже не мало, а дура-дурой.
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31k
Владимир 46 минут назад
Интересно, а ей пробовали вообще ноги вместе свести?
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5k
Alex 52 минуты назад
Мразь поганая! Сжечь суку!
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15k
Kucher 54 минуты назад
Волочкова то конечно дура. Но это не Ла-5. Макет, причём выполненный тяп-ляп, не особо похоже.
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