На Анастасию Волочкову не будут заводить уголовное дело за осквернение символов боевой славы

Общественники из «Ветеранов России» требовали посадить её на несколько лет.
Экс-балерина Волочкова проводила фотосессию в музее «Мосфильма» и по привычке захотела сесть на шпагат. Но вместо этого закинула ногу на советский истребитель Ла-5.
Как только фото появились в социальных сетях, люди потребовали привлечь Волочкову по ст. 345.1 УК РФ за оскорбление символов воинской славы. Больше всего её позиционирование разозлило участников движения «Ветераны России», но другие от них тоже не отставали. Больше всего балерине досталось за то, что она при первой же возможности усаживается на шпагат или начинает раздвигать ноги.
В итоге МВД и прокуратура провели проверку и состава преступления не обнаружили. Истребитель не являлся памятником ВОВ, а использовался только для съёмок в кино.
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