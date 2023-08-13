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Шахтёры из Сербии нашли древнеримский корабль

Шахтёры из Сербии нашли древнеримский корабль

Автор:
13 августа 2023 10:00
Сообщество : Наука
Метки: древнеримский корабль   корабль   люди   находка   сербия   фото   шахтёры   
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Рабочие обнаружили первые следы древнего судна в июле.

Они сразу оповестили о находке археологов, которые начали раскопки. Точный возраст корабля неизвестен. Однако археолог Миомир Корач предполагает, что его могли построить и использовать примерно в III-IV веках нашей эры.

В то время на этом месте стоял римский город Виминациум. Он находился примерно в 70 километрах от современного Белграда. Предполагается, что найденный корабль курсировал по притоку, который соединял город с Дунаем.

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Метки: древнеримский корабль   корабль   люди   находка   сербия   фото   шахтёры   
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