Шахтёры из Сербии нашли древнеримский корабль

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Рабочие обнаружили первые следы древнего судна в июле.
Они сразу оповестили о находке археологов, которые начали раскопки. Точный возраст корабля неизвестен. Однако археолог Миомир Корач предполагает, что его могли построить и использовать примерно в III-IV веках нашей эры.
В то время на этом месте стоял римский город Виминациум. Он находился примерно в 70 километрах от современного Белграда. Предполагается, что найденный корабль курсировал по притоку, который соединял город с Дунаем.
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