"Никто не откажется прикормить такого крапа!": в сеть слили список студенток МГТУ им. Баумана с сексистскими оценками

Судя по всему, оценка девушек велась по страничкам в социальной сети Вконтакте. Всего в Excel-таблице 386 девушек, которые поступили в МГТУ им. Баумана, документ распространялся в одном из университетских чатов, утверждает Sota Project.

Итак, каждую оценивают по 10-бальной шкале какие-то судьи. Эти же судьи дают язвительные комментарии в адрес некоторых девушек.