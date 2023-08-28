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"Никто не откажется прикормить такого крапа!": в сеть слили список студенток МГТУ им. Баумана с&nbsp;сексистскими оценками

"Никто не откажется прикормить такого крапа!": в сеть слили список студенток МГТУ им. Баумана с сексистскими оценками

Автор:
28 августа 2023 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: МГТУ им Баумана   Прикол   Россия   внешность   девушки   интересное   оценка   фото   
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Кто-то создал таблицу в Excel с ученицами МГТУ им. Баумана, где указал оценку внешности, ссылку на социальные сети и язвительный комментарий.

Судя по всему, оценка девушек велась по страничкам в социальной сети Вконтакте. Всего в Excel-таблице 386 девушек, которые поступили в МГТУ им. Баумана, документ распространялся в одном из университетских чатов, утверждает Sota Project.

Итак, каждую оценивают по 10-бальной шкале какие-то судьи. Эти же судьи дают язвительные комментарии в адрес некоторых девушек.

Комментарии касаются, чаще всего, внешности девушек.

"Не попадает ни под один из критериев красоты судей, генетических уродств нет"
"Судя по всему, богатенькая. Сиськи зачет"
"Никто не откажется прикормить такого карпа"
"Фемцел"

Интересно, что судьи не оценивали девушек, у которых есть парень.

Sota обращает внимание, что список первокурсниц был создан 5 августа, хотя списки зачисленных студентов были опубликованы лишь через четыре дня после этого. После этого документ обновляли 22 августа. Это может говорить о том, что в создании документы участвовал кто-то из приёмной комиссии. Судя по всему, именно он и слил ФИО студенток.

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Метки: МГТУ им Баумана   Прикол   Россия   внешность   девушки   интересное   оценка   фото   
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12  комментариев
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6k
V2.Smirnov 46 минут назад
Юлия Якубеня в списке есть?
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7k
Умница-красавица 5 минут назад
Эх, в наше время девушки были наперечет. 2-3 особи на поток. Какие там комментарии и оценки - за каждой толпа бегала…
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80k
Доктор Джонс 22 минуты назад
Чего такая таблица сложная?
Достаточно такой...
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16k
Shtoppi 44 минуты назад
бауманка это в основном сборище чванливых, высокомерных мажоров, так что совсем не удивительно что там появляются подобные списки. это похоже на то, как господа свои активы каталогизируют.
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