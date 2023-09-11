"Страны заслуживают второго шанса!": Даня Милохин инсценировал своё возвращение в Россию, чтобы узнать, сколько заплатят

После такого поступка зазвездившийся блогер лишился рекламных контрактов и любых предложений о работе. В ОАЭ несколько месяцев Милохин ходил по дорогим ресторанам и покупал модные шмотки, но деньги имеют свойство заканчиваться. Блогер продал свой Mercedes-Maybach и переехал жить к друзьям, так как платить за съёмное жильё ему нечем, а новых контрактов не предвидеться. За границей никто не знает кто такой Милохин и очень удивляются, когда молодой человек озвучивает свой гонорар.

Милохин пытался попасть на шоу "Выжить в Дубае", но его не взяли туда. Оставшись ни с чем, Милохин пустил слух о своём скором возвращении в Россию, сообщает "Комсомольская правда".