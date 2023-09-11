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"Страны заслуживают второго шанса!": Даня Милохин инсценировал своё возвращение в Россию, чтобы узнать, сколько заплатят

"Страны заслуживают второго шанса!": Даня Милохин инсценировал своё возвращение в Россию, чтобы узнать, сколько заплатят

Автор:
11 сентября 2023 14:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Даня Милохин   Дубаи   Прикол   Россия   Юмор   интересное   фото   
1717
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Тиктокер Даня Милохин покинул Россию год назад, устав выступать на шоу "Ледниковый период". Организаторов Милохин не предупредил и просто уехал к друзьям в Дубай. Таким образом Милохин потерял гонорар, подвёл продюсеров и окончательно испортил свою репутацию.

После такого поступка зазвездившийся блогер лишился рекламных контрактов и любых предложений о работе. В ОАЭ несколько месяцев Милохин ходил по дорогим ресторанам и покупал модные шмотки, но деньги имеют свойство заканчиваться. Блогер продал свой Mercedes-Maybach и переехал жить к друзьям, так как платить за съёмное жильё ему нечем, а новых контрактов не предвидеться. За границей никто не знает кто такой Милохин и очень удивляются, когда молодой человек озвучивает свой гонорар.

Милохин пытался попасть на шоу "Выжить в Дубае", но его не взяли туда. Оставшись ни с чем, Милохин пустил слух о своём скором возвращении в Россию, сообщает "Комсомольская правда".

Продюсер Милохина начал прощупывать почву, показывая, что блогер готов оказаться в России. На свой странице артист опубликовал фотографию Москвы, сделав вид, что он приехал в Россию. На самом деле он всё ещё в Дубае, а этим обманов просто пытается понять, ждут ли его на родине.

Как нам рассказал звёздный продюсер: этим розыгрышем Милохин прощупывает почву - возможную реакцию на своё возращение ради заработков. Говорят, что Даня очень боится лететь, - утверждает источник журналистов.

Если до отъезда из страны гонорар тиктокера составлял 1,5 миллиона рублей, то в августе озвучивалась сумма уже в 1 миллион. Говорят, даже открыта запись на новогодние корпоративы, но заказов нет.

Старший брат Милохина Илья заступился за брата, назвав его патриотом.

Он родился в России, он патриот России. Что бы ни происходило, все люди ошибаются. И не нужно судить их, это факт. Не нужно его осуждать. Ведь он столько подарил положительных эмоций детям, каждый ребенок равняется на него, смотрит, заряжается энергией

Вот только жители России Милохина патриотом не считают и совсем не ждут.

Источник:

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Метки: Даня Милохин   Дубаи   Прикол   Россия   Юмор   интересное   фото   
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28  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
17k
6k
heta 2 минуты назад
Да, да, да... Этот, не вышедший из пубертата организм с неопределенным гендером конечно же стоит статей, упоминаний, обсуждений, дискуссий, споров.
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6k
Smolny 3 минуты назад
У "продюсера Милохина" имя есть? Кроме погоняла "звёздный"...
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291
Feud 4 минуты назад
Пусть ему СБЕР поможет.
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60k
Александр 6 минут назад
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37k
Алексей 7 минут назад
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2k
Виталий 9 минут назад
У тех кто это заказывает и плати, нужно справку от психиатра спрашивать.
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121
Абвгд Еёжзиклмн 9 минут назад
А помните его: -НужнО или не нужнО. Говорят, что он до сих пор сидит и решает это.
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830
Дмитрий 10 минут назад
Доктор сказал -" В МОГР... Значит в морг."
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25k
Slawa49 12 минут назад
его надо вернуть!! статью ему приделать не сложно и к сисяну в гости отправить!!! годика на 3, а там такому сладенькому будут рады))) там ему быстро отредактируют и гонорары и райдер))))))))))
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58k
Олег 13 минут назад
а не выслать-ли из страны и продюсера этого пидрилы? Пусть торгуют сфинктерами на закрытых дубайских вечеринках. Их даже не возьмут говно за верблюдами собирать
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15k
FatZilla 13 минут назад
Меня, честно говоря, не столько Милохин раздражает (для любого организма естественно желание получить максимум при минимуме усилий), сколько те кто ему готов деньги отдавать свои, обеспечивая хорошую жизнь.
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21k
сеньор Леонсио 16 минут назад
Ну уж нет!!!
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3k
RaiJu 18 минут назад
Дебилизатор молодежи. Тупой как унитазный ершик. Биологический мусор.
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5k
Suvar_ 22 минуты назад
страны это прежде всего его граждане, я гражданин своей страны и этот недогражданин по сути делает мне одолжение и дает мне второй шанс? я ему и первого то не давал, так что пусть катится
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
нет уж, доктор, УМЕРЛА ТАК УМЕРЛА
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60k
pynh Полчаса назад
Какой такой каждый ребенок равняется на этого умалишенного?
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
Он патриот? Он х*еплет!
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550
ruslan d 37 минут назад
А что он делает за полтора мульта ?
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5k
Горожанин 38 минут назад
- Скажи, в чём логика?
- У дол.бо.ёба нет логики. Есть только путь дол.бо.ёба.
- А кушать?
- А кушать хочется всегда!
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8k
Дмитрий 39 минут назад
"каждый ребенок равняется на него, смотрит, заряжается энергией"

Чур меня чур! Не дай бог, конечно, такое детям!
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