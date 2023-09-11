"Страны заслуживают второго шанса!": Даня Милохин инсценировал своё возвращение в Россию, чтобы узнать, сколько заплатят

Тиктокер Даня Милохин покинул Россию год назад, устав выступать на шоу "Ледниковый период". Организаторов Милохин не предупредил и просто уехал к друзьям в Дубай. Таким образом Милохин потерял гонорар, подвёл продюсеров и окончательно испортил свою репутацию.
После такого поступка зазвездившийся блогер лишился рекламных контрактов и любых предложений о работе. В ОАЭ несколько месяцев Милохин ходил по дорогим ресторанам и покупал модные шмотки, но деньги имеют свойство заканчиваться. Блогер продал свой Mercedes-Maybach и переехал жить к друзьям, так как платить за съёмное жильё ему нечем, а новых контрактов не предвидеться. За границей никто не знает кто такой Милохин и очень удивляются, когда молодой человек озвучивает свой гонорар.
Милохин пытался попасть на шоу "Выжить в Дубае", но его не взяли туда. Оставшись ни с чем, Милохин пустил слух о своём скором возвращении в Россию, сообщает "Комсомольская правда".
Продюсер Милохина начал прощупывать почву, показывая, что блогер готов оказаться в России. На свой странице артист опубликовал фотографию Москвы, сделав вид, что он приехал в Россию. На самом деле он всё ещё в Дубае, а этим обманов просто пытается понять, ждут ли его на родине.
Как нам рассказал звёздный продюсер: этим розыгрышем Милохин прощупывает почву - возможную реакцию на своё возращение ради заработков. Говорят, что Даня очень боится лететь, - утверждает источник журналистов.
Если до отъезда из страны гонорар тиктокера составлял 1,5 миллиона рублей, то в августе озвучивалась сумма уже в 1 миллион. Говорят, даже открыта запись на новогодние корпоративы, но заказов нет.
Старший брат Милохина Илья заступился за брата, назвав его патриотом.
Он родился в России, он патриот России. Что бы ни происходило, все люди ошибаются. И не нужно судить их, это факт. Не нужно его осуждать. Ведь он столько подарил положительных эмоций детям, каждый ребенок равняется на него, смотрит, заряжается энергией
Вот только жители России Милохина патриотом не считают и совсем не ждут.
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Чур меня чур! Не дай бог, конечно, такое детям!