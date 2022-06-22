В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами

В Таганроге местные жители обнаружили мини-казино в общественном туалете. Находчивые предприниматели замаскировали салон игровых автоматов под общественный туалет.
Общественный туалет установили возле городского парка. Судя по всему, мало кто знал, что находится внутри. Местные жители, которым удалось попасть внутрь, были очень удивлены. Вместо туалетов в заведении обнаружили игровые автоматы. Они решили пожаловаться на поддельный туалет мэру города Михаилу Солоницыну.
Через час после обращения "туалеты" закрыли. Правоохранительные органы начали проверку, сообщает местный портал 1RND.
В данный момент владельцы незаконного заведения и те, кто мог быть покровителем этого места, разыскиваются.
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АНТИФИШКИ
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Долго же они сами себя искать будут .