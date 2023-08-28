Индийский луноход передал неожиданные данные о поверхности Луны

Она оказалась гораздо горячее, чем предполагали учёные.
Первые научные данные, полученные индийским луноходом "Прагъян", во многом меняют представления о Южном полюсе Луны, пишет Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (ранее Twitter). Индийский ровер измерил температуру реголита, и она оказалась более чем в два раза выше ожидаемых показателей — 70 градусов по Цельсию против 20-30 градусов.
"ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент «Чандра») измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны", — говорится в сообщении ISRO.
ISRO представила график температур, на котором проиллюстрирована изменения температуры лунной поверхности на различных глубинах, зафиксированные зондом лунохода.
"Это первый подобный профиль Южного полюса Луны", — добавили в ISRO.
Сотрудник ISRO Би Дарукеша сообщил, что полученные данные оказались неожиданными для исследователей.
"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали", — отметил он.
Пока неизвестно, как полученные данные о температуре поверхности Южного полюса Луны скажутся на дальнейших поисках воды и планах строить в этом районе лунные базы.
Луноход "Прагъян" проработает в окрестностях Южного полюса Луны одни лунные сутки (14 земных). За это время ровер должен успеть получить данные о грунте, рельефе и тектонической активности в районе исследований.
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И полетели и сели и данные передали и еще передадут... И кое кому носик утерли.
*если такая темп-ра на юж. полюсе...то как тогда пиндоские пиндосы по экватору тогда шарились..пол\века взад.