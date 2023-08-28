Индийский луноход передал неожиданные данные о поверхности Луны

Сотрудник ISRO Би Дарукеша сообщил, что полученные данные оказались неожиданными для исследователей.

"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали", — отметил он.