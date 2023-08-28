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Индийский луноход передал неожиданные данные о поверхности Луны

Индийский луноход передал неожиданные данные о поверхности Луны

Автор:
28 августа 2023 12:20
Сообщество : Космос
Метки: Индия   исследования   луна   луноход   реголит   температура   
2967
4

Она оказалась гораздо горячее, чем предполагали учёные.

Первые научные данные, полученные индийским луноходом "Прагъян", во многом меняют представления о Южном полюсе Луны, пишет Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (ранее Twitter). Индийский ровер измерил температуру реголита, и она оказалась более чем в два раза выше ожидаемых показателей — 70 градусов по Цельсию против 20-30 градусов.


"ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент «Чандра») измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны", — говорится в сообщении ISRO.

ISRO представила график температур, на котором проиллюстрирована изменения температуры лунной поверхности на различных глубинах, зафиксированные зондом лунохода.


"Это первый подобный профиль Южного полюса Луны", — добавили в ISRO.

Сотрудник ISRO Би Дарукеша сообщил, что полученные данные оказались неожиданными для исследователей.


"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали", — отметил он.


Пока неизвестно, как полученные данные о температуре поверхности Южного полюса Луны скажутся на дальнейших поисках воды и планах строить в этом районе лунные базы.

Луноход "Прагъян" проработает в окрестностях Южного полюса Луны одни лунные сутки (14 земных). За это время ровер должен успеть получить данные о грунте, рельефе и тектонической активности в районе исследований.

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Метки: Индия   исследования   луна   луноход   реголит   температура   
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20  комментариев
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1k
Веселый Пук 2 часа назад
Могли бы у американцев спросить что да как. Они там несколько раз были)))
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14k
Kostick 6 минут назад
тю, я думал следы кошачьи нашли))
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270
Человече Z Полчаса назад
Молодцы индусы!
И полетели и сели и данные передали и еще передадут... И кое кому носик утерли.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
лунные базы отменяются..кроссовки космические прилипнут.
*если такая темп-ра на юж. полюсе...то как тогда пиндоские пиндосы по экватору тогда шарились..пол\века взад.
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5k
Горожанин Час назад
"Луна-25" разбилась из-за ошибки в программе. Программистов уже проверили? Индусы есть?
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58
RingoStar2 Lexx Полчаса назад
не будь занудой
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
Значит....ещё от удара " Луны-25" не остыла, старушка, надо же ! ))))
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12k
Евгений Час назад
Не совсем понятен принцип замеров. Теоретически, когда Луна освещена Солнцем, там одна температура. Когда в тени Земли - совсем другая. Опять же, температура меняется в процессе нагрева/остывания. Какую температуру они измеряли? Как есть? По факту прилёта? Или среднюю за цикл?
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1k
Kra Час назад
Мда... удивили индусы!..
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169
Knives22 2 часа назад
И чему верить, графику или тексту?
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75k
Максим 2 часа назад
Ну так правильно, там у звезды смерти теплообменники.
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Да уж, в то время как с ухмылкой думаешь, что индусы умеют танцевать, снимать миллион фильмов в минуту и танцевать в этих же фильмах, оказывается, что они умеют и на Луну, при том дешевле и куда как с более сложной программой. Молодцы.
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