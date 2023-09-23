Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"

Сообщается, что в начале сентября посадочный модуль и луноход были переведены в спящий режим. Они отработали отведённый на эксперименты лунный день (14 земных суток) и в ISRO надеялись, что аппараты смогут начать работу с приходом нового лунного светового дня. Однако этого не произошло. Изначально посадочный модуль и ровер "Прагъян" не были рассчитаны на возобновление работы после лунной ночи. По данным индийских СМИ, повторное включение аппаратов маловероятно — оборудование, скорее всего, не пережило лунную ночь, для которой характерны экстремально низкие температуры.