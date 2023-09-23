Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"

Специалисты не оставляют попыток "разбудить" посадочный модуль и луноход.
Посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагъян", успешно доставленные на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3", не отвечают на попытки специалистов восстановить с ними связь, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).
"Предпринимаются попытки установить связь с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагьян", чтобы выяснить их состояние после пробуждения [от спящего режима]. На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся", — рассказали в ISRO.
Сообщается, что в начале сентября посадочный модуль и луноход были переведены в спящий режим. Они отработали отведённый на эксперименты лунный день (14 земных суток) и в ISRO надеялись, что аппараты смогут начать работу с приходом нового лунного светового дня. Однако этого не произошло. Изначально посадочный модуль и ровер "Прагъян" не были рассчитаны на возобновление работы после лунной ночи. По данным индийских СМИ, повторное включение аппаратов маловероятно — оборудование, скорее всего, не пережило лунную ночь, для которой характерны экстремально низкие температуры.
Напомним, что прилунение индийского посадочного модуля "Викрам" состоялось 23 августа. Таким образом, Индия стала четвёртой "лунной державой" и первой страной, которой удалось посадить модуль в районе ранее неизведанного южного полюса Луны.
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Без него ни освоения космоса. ничего не получается.
*но..хоть узнали что на юж.полюсе Луны грунт +70 градусов..и что пиндосы бы там на экваторе..поджарились как куры гриль)
Индия запустила модуль и мы запустили модуль. Наш наеп..упал, а они свой посадили.
Вот вроде бы должны желать проблем конкуренту, но Индии наоборот хочется пожелать чтобы их модуль, даже отработав расчетное время, получилось запустить снова.
И с западом мы конкурируем и с Индией конкурируем, но отношение разное...
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На мой взгляд это лукавство.
Ведь как то долетел лунный модуль.
А в космосе все таки температура минус 270 градусов по Цельсию..
То есть всего на 3 градуса выше абсолютного нуля по Кельвину.
Абсолютный ноль - ниже этой температуры не бывает в принципе.