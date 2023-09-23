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Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"

Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"

Автор:
23 сентября 2023 12:02
Сообщество : Космос
Метки: Индия   Чандраян-3   луна   луноход   посадочный модуль   потеря связи   
1037
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Специалисты не оставляют попыток "разбудить" посадочный модуль и луноход.

Посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагъян", успешно доставленные на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3", не отвечают на попытки специалистов восстановить с ними связь, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).


"Предпринимаются попытки установить связь с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагьян", чтобы выяснить их состояние после пробуждения [от спящего режима]. На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся", — рассказали в ISRO.

Сообщается, что в начале сентября посадочный модуль и луноход были переведены в спящий режим. Они отработали отведённый на эксперименты лунный день (14 земных суток) и в ISRO надеялись, что аппараты смогут начать работу с приходом нового лунного светового дня. Однако этого не произошло. Изначально посадочный модуль и ровер "Прагъян" не были рассчитаны на возобновление работы после лунной ночи. По данным индийских СМИ, повторное включение аппаратов маловероятно — оборудование, скорее всего, не пережило лунную ночь, для которой характерны экстремально низкие температуры.

Напомним, что прилунение индийского посадочного модуля "Викрам" состоялось 23 августа. Таким образом, Индия стала четвёртой "лунной державой" и первой страной, которой удалось посадить модуль в районе ранее неизведанного южного полюса Луны.

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Метки: Индия   Чандраян-3   луна   луноход   посадочный модуль   потеря связи   
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8  комментариев
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464
thrashbox Час назад
Ничего страшного на самом деле - во-первых, как они говорят, рестарт и не был предусмотрен, и во-вторых - это опыт, сын ошибок трудный (с).
Без него ни освоения космоса. ничего не получается.
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11
zu4ara 5 минут назад
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24k
MrGod Полчаса назад
Лунатики уже устали отслеживать наши консервные банки и выводить их из строя, что б мы их не спалили на Луне.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 37 минут назад
сплясал последний танец.
*но..хоть узнали что на юж.полюсе Луны грунт +70 градусов..и что пиндосы бы там на экваторе..поджарились как куры гриль)
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3k
DVPET 40 минут назад
Интересно получается.
Индия запустила модуль и мы запустили модуль. Наш наеп..упал, а они свой посадили.
Вот вроде бы должны желать проблем конкуренту, но Индии наоборот хочется пожелать чтобы их модуль, даже отработав расчетное время, получилось запустить снова.
И с западом мы конкурируем и с Индией конкурируем, но отношение разное...
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34k
albedo 42 минуты назад
оборудование, скорее всего, не пережило лунную ночь, для которой характерны экстремально низкие температуры.
---------------------
На мой взгляд это лукавство.
Ведь как то долетел лунный модуль.
А в космосе все таки температура минус 270 градусов по Цельсию..
То есть всего на 3 градуса выше абсолютного нуля по Кельвину.
Абсолютный ноль - ниже этой температуры не бывает в принципе.
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1k
Nick 47 минут назад
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13k
Всё – приехали! 51 минуту назад
Рука США?
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