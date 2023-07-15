Индия отправила ракету-носитель на Луну

Пока американцы только планируют гонять китайских товарищей грязными тряпками в космосе, Индия во третий раз запускает на Луну исследовательскую миссию.

Первая попытка была в 2008 году, но тогда не удалось произвести посадку корабля на поверхность, зато индийский космический зонд первым обнаружил,что на Луне есть вода. Правда после этого открытия спутник об Луну и разбился. Вторая миссия была в 2019 году.