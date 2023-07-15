Индия отправила ракету-носитель на Луну

Ну а мы к вам с серьезными новостями из космической сферы!
Пока американцы только планируют гонять китайских товарищей грязными тряпками в космосе, Индия во третий раз запускает на Луну исследовательскую миссию.
Первая попытка была в 2008 году, но тогда не удалось произвести посадку корабля на поверхность, зато индийский космический зонд первым обнаружил,что на Луне есть вода. Правда после этого открытия спутник об Луну и разбился. Вторая миссия была в 2019 году.
В этот раз у ученых целых три важных цели: удачно доставить межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-3» на южный полюс, запустить вездеход и провести цикл научных экспериментов.
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Вчера ракета-носитель Индийской организации космических исследований стартовала с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш.
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Примерно 16 минут спустя центр управления полетами ISRO объявил, что ракете удалось вывести посадочный модуль "Чандраян-3" на околоземную орбиту, с которой по петлевой траектории он уйдет к заданной точке на Луне. Прилунение запланировано в следующем месяце. Если в этот раз все пройдет успешно, то Индия станет 4 страной в мире, которой удалось совершить контролируемую посадку на спутник.
Космический аппарат "Чандраян-3" также станет первым, кто совершит посадку на южном полюсе Луны, районе, представляющем особый интерес для космических агентств и частных космических компаний из-за наличия водяного льда, который мог бы поддерживать будущую космическую станцию.
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2. Ракетоноситель используется для вывода спутников и КК на околоземную орбиту или просто в космическое пространство (хотя такое редко, ибо затратно). Сам ракетоноситель не покидает пределов Земли и не может доставлять что-либо на Луну и далее (хотя и участвует в этом на первом этапе)
следуя правилам сложносоставных слов русского языка -
ракета-носитель - ракета, которая переносит какой-то груз.
ракетоноситель - устройство для транспортировки ракет.