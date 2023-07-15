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Индия отправила ракету-носитель на Луну

Индия отправила ракету-носитель на Луну

Автор:
15 июля 2023 08:18
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Индия   исследования   космос   луна   ракета   
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Ну а мы к вам с серьезными новостями из космической сферы!

Пока американцы только планируют гонять китайских товарищей грязными тряпками в космосе, Индия во третий раз запускает на Луну исследовательскую миссию.


Первая попытка была в 2008 году, но тогда не удалось произвести посадку корабля на поверхность, зато индийский космический зонд первым обнаружил,что на Луне есть вода. Правда после этого открытия спутник об Луну и разбился. Вторая миссия была в 2019 году.


В этот раз у ученых целых три важных цели: удачно доставить межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-3» на южный полюс, запустить вездеход и провести цикл научных экспериментов.


Вчера ракета-носитель Индийской организации космических исследований стартовала с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш.


Примерно 16 минут спустя центр управления полетами ISRO объявил, что ракете удалось вывести посадочный модуль "Чандраян-3" на околоземную орбиту, с которой по петлевой траектории он уйдет к заданной точке на Луне. Прилунение запланировано в следующем месяце. Если в этот раз все пройдет успешно, то Индия станет 4 страной в мире, которой удалось совершить контролируемую посадку на спутник.


Космический аппарат "Чандраян-3" также станет первым, кто совершит посадку на южном полюсе Луны, районе, представляющем особый интерес для космических агентств и частных космических компаний из-за наличия водяного льда, который мог бы поддерживать будущую космическую станцию.

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Метки: Видео   Индия   исследования   космос   луна   ракета   
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6  комментариев
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34k
Андрей Иванов Час назад
1. Правильно - ракетоноситеть
2. Ракетоноситель используется для вывода спутников и КК на околоземную орбиту или просто в космическое пространство (хотя такое редко, ибо затратно). Сам ракетоноситель не покидает пределов Земли и не может доставлять что-либо на Луну и далее (хотя и участвует в этом на первом этапе)
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32k
MatveiVainrub 12 минут назад
Хочу пожелать им удачи в их начинаниях .
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4k
Leonid Полчаса назад
Они бы лучше на улицах столицы убрались и коров с улиц прогнали...
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0
Артём Кушнир 50 минут назад
Индия решила идти впереди всех стран? интересно ..
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Яромир Смердов Час назад
Что прям всю ракету-носитель отправила?
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