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В Китае сомневаются в успехах индийской лунной миссии

В Китае сомневаются в успехах индийской лунной миссии

Автор:
30 сентября 2023 14:23
Сообщество : Космос
Метки: Индия   Китай   Чандраян-3   луна   лунная миссия   учёный   южный полюс   
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По мнению китайского учёного, индийцы слукавили, объявив, что посадочный модуль "Викрам" прилунился в районе неизученного Южного полюса Луны.

Член Китайской академии наук, научный руководитель китайской лунной программы Оуян Цзыюань заявил, что успехи лунной миссии Индии преувеличены. Цзыюань не ставит под сомнение прилунение индийского аппарата на поверхность спутника Земли, однако технически миссия "Чандраян-3" не может считаться покорением ранее неисследованного Южного полоса Луны.


Отец китайской программы исследования Луны отметил, что место посадки индийского модуля "Викрам" находится на 69-м градусе южной широты, что весьма далеко от полюса, чьи координаты – между 88,5 и 90 градусами.


"Это неверно! Место посадки „Чандраян-3“ находится не на Южном полюсе Луны, не в районе Южного полюса Луны и не вблизи района Южного полюса Луны", — заявил учёный добавив, что индийский аппарат приземлился на расстоянии 619 км от полярного региона Луны.

Отметим, что по определению НАСА, южная полярная область Луны простирается от 80 до 90 градусов южной широты, китайцы же считают, что эта область ещё меньше — от 90 ° и до 88 ° южной широты из-за наклона вращения спутника Земли в 1,5 градуса.

Нельзя отрицать, что Индия сделала большой шаг вперёд, сумев посадить модуль на поверхность Луны и став "четвёртой лунной державой", однако первой страной, покорившей Южный полюс, страна так и не стала. Луноход "Прагъян" не выполнил главную задачу по обнаружению запасов льда. Возможно, это сделает китайский ровер "Чанъэ-7", который запустят на Южный полюс Луны в 2026 году.

Источник:

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Метки: Индия   Китай   Чандраян-3   луна   лунная миссия   учёный   южный полюс   
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6  комментариев
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Lexx 2 часа назад
Индусы не могут лукавить. Им Брахма, Вишну и Шива не разрешают. И далеко не каждый индиец является индусом.
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fraxinus Полчаса назад
Зависть - плохое чувство!
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
А чем Болливуд хуже Голливуда, сочинившего фильму про лунную миссию?
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12k
Просто Царь 41 минуту назад
У амеров Голивуд, у индусов Боливуд..
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