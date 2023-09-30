В Китае сомневаются в успехах индийской лунной миссии

Член Китайской академии наук, научный руководитель китайской лунной программы Оуян Цзыюань заявил, что успехи лунной миссии Индии преувеличены. Цзыюань не ставит под сомнение прилунение индийского аппарата на поверхность спутника Земли, однако технически миссия "Чандраян-3" не может считаться покорением ранее неисследованного Южного полоса Луны.





Отец китайской программы исследования Луны отметил, что место посадки индийского модуля "Викрам" находится на 69-м градусе южной широты, что весьма далеко от полюса, чьи координаты – между 88,5 и 90 градусами.



