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Индийский аппарат обнаружил на поверхности Луны полезные ресурсы

Индийский аппарат обнаружил на поверхности Луны полезные ресурсы

Автор:
30 августа 2023 12:41
Сообщество : Космос
Метки: ISRO   Прагъян   исследования   луна   луноход   металлы   сера   
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Но важного элемента (водорода) отыскать пока не удалось.

Индийский луноход "Прагъян" впервые в истории произвёл измерения состава поверхности на южном полюсе Луны и обнаружил там серу и металлы, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).


"Прибор для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии на борту марсохода "Чандраян-3" произвел первые в истории измерения элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса. Эти измерения недвусмысленно подтверждают присутствие серы в регионе, что было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов…. Предварительные анализы, представленные графически, выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны. Дальнейшие измерения выявили присутствие марганца, кремния и кислорода. Проводится тщательное исследование на предмет наличия водорода", — говорится в сообщении ISRO.

Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия представляет собой изучение материалов посредством воздействия на них интенсивного лазерного импульса. Он фокусируется на поверхности камня или почвы и создаёт плазму. Каждый элемент в состоянии плазмы излучает характерную только для него длину волны света.


Однако луноходу пока не удалось сделать самую долгожданную находку, он пока не обнаружил ни замёрзшую воду, ни водород, которые так необходимы для нового витка освоения Луны.

Также "Прагъян" прислал на Землю фотографию посадочного модуля "Викрам", под которым видны несколько приборов. Слева расположен зонд для термофизических исследований поверхности Луны ChaSTE, который погружается в реголит на глубину до 10 см и измеряет теплопроводность грунта. Именно этот прибор предоставил вчера данные, которые удивили учёных. Справа под "Викрамом" — сейсмограф ILSA.

Напомним, что запаса хода у "Прагъяна" хватит на один лунный день или 14 земных суток. На поверхности Луны ровер находится уже около 5 суток.

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Метки: ISRO   Прагъян   исследования   луна   луноход   металлы   сера   
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Юрьевич 48 минут назад
Весь вопрос - в каких концентрациях.
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Burzum
Лесник
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