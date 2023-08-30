Индийский аппарат обнаружил на поверхности Луны полезные ресурсы

Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия представляет собой изучение материалов посредством воздействия на них интенсивного лазерного импульса. Он фокусируется на поверхности камня или почвы и создаёт плазму. Каждый элемент в состоянии плазмы излучает характерную только для него длину волны света.

Однако луноходу пока не удалось сделать самую долгожданную находку, он пока не обнаружил ни замёрзшую воду, ни водород, которые так необходимы для нового витка освоения Луны.