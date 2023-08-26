В США решили опробовать новый вид казни заключённых

Это азотная гипоксия. "Везучий" подопытный уже есть.
В американском штате Алабама впервые в истории приговорённого к смертной казни заключённого умертвят при помощи удушения азотом. В воздухе его количество составляет 78%, но при вдыхании чистого азота у человека наступает гипоксия, что приводит к смерти. Сторонники нового метода казни считают, что такая смерть безболезненна, а правозащитники называют такое наказание экспериментом на людях, поскольку ранее этот метод не использовался.
Казнить новым способом планируется 58-летнего Кеннета Юджина Смита, который получил высшую меру наказания за убийство женщины по заказу её мужа. Мужчина ждёт своей казни почти 35 лет. Примечательно, что в прошлом году его уже пытались казнить посредством смертельной инъекции, но процесс приостановили из-за проблем с введением иглы в его вену. После этого инцидента губернатор Алабамы приостановил казни для проведения расследования и только в июле этого года казни возобновили. Дату казни Юджина Смита власти Алабамы пока не назвали.
Добавим, что в штатах, где разрешена смертная казнь применяют специальные инъекции, которые поставляются фармакологическими компаниями. Которые очень часто отказываются предоставлять смертельные препараты для умерщвления заключённых. В связи с этим в 2020 году Министерство юстиции США расширило способы казни, разрешив электрический стул, расстрел и газовую камеру.
Источник:
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Читал недавно про кабинки для эвтаназии, где тоже используется азот; дорогая штука и куча формальностей.
Есть более простой и абсолютно безболезненный способ - пластиковый пакет на голову и тряпочка с растворителем (на основе толуола).
У нас сосед в 90е решил так "покайфовать", да и отключился так, что и сам не заметил.
Нашли на диване с пакетом на голове.
Никаких неприятных ощущений связанных с удушьем.
Человек просто теряет сознание, а потом и умирает от гипоксии.
вместо этого будут полчаса азотом мучать, пока пациент от смеха не сдохнет.
а наши боятся что ...
Ну так и гильотина когда-то не использовалась. И электрический стул. А смертельная иньекция, это не эксперимент на людях?