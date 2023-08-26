В США решили опробовать новый вид казни заключённых

В американском штате Алабама впервые в истории приговорённого к смертной казни заключённого умертвят при помощи удушения азотом. В воздухе его количество составляет 78%, но при вдыхании чистого азота у человека наступает гипоксия, что приводит к смерти. Сторонники нового метода казни считают, что такая смерть безболезненна, а правозащитники называют такое наказание экспериментом на людях, поскольку ранее этот метод не использовался.

Казнить новым способом планируется 58-летнего Кеннета Юджина Смита, который получил высшую меру наказания за убийство женщины по заказу её мужа. Мужчина ждёт своей казни почти 35 лет. Примечательно, что в прошлом году его уже пытались казнить посредством смертельной инъекции, но процесс приостановили из-за проблем с введением иглы в его вену. После этого инцидента губернатор Алабамы приостановил казни для проведения расследования и только в июле этого года казни возобновили. Дату казни Юджина Смита власти Алабамы пока не назвали.