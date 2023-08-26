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В США решили опробовать новый вид казни заключённых

В США решили опробовать новый вид казни заключённых

Автор:
26 августа 2023 15:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   азот   алабама   гипоксия   заключенный   казнь   
2267
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Это азотная гипоксия. "Везучий" подопытный уже есть.

В американском штате Алабама впервые в истории приговорённого к смертной казни заключённого умертвят при помощи удушения азотом. В воздухе его количество составляет 78%, но при вдыхании чистого азота у человека наступает гипоксия, что приводит к смерти. Сторонники нового метода казни считают, что такая смерть безболезненна, а правозащитники называют такое наказание экспериментом на людях, поскольку ранее этот метод не использовался.


Казнить новым способом планируется 58-летнего Кеннета Юджина Смита, который получил высшую меру наказания за убийство женщины по заказу её мужа. Мужчина ждёт своей казни почти 35 лет. Примечательно, что в прошлом году его уже пытались казнить посредством смертельной инъекции, но процесс приостановили из-за проблем с введением иглы в его вену. После этого инцидента губернатор Алабамы приостановил казни для проведения расследования и только в июле этого года казни возобновили. Дату казни Юджина Смита власти Алабамы пока не назвали.

Добавим, что в штатах, где разрешена смертная казнь применяют специальные инъекции, которые поставляются фармакологическими компаниями. Которые очень часто отказываются предоставлять смертельные препараты для умерщвления заключённых. В связи с этим в 2020 году Министерство юстиции США расширило способы казни, разрешив электрический стул, расстрел и газовую камеру.

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Метки: США   азот   алабама   гипоксия   заключенный   казнь   
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32  комментария
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16k
ss 2 часа назад
У них всё обязательно получится! Уж что-что, а механизмы для умерщвления себе подобных у людей получаются лучше всего! Это что хорошее - с трудом. А если приморить кого, то это будьте-нате. Сделают в лучшем виде.
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8k
Maximvs 7 минут назад
Чувак в 1988м убил одну женщину. Это 35 лет назад. Это ему 23 года было. Сейчас ему уже 58. 35 лет на казенных харчах. Да отпустите вы его уже на свободу. Тем более, "расстреливать 2 раза приказы не велят"
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22k
Альберт 10 минут назад
На заметку суицидникам.
Читал недавно про кабинки для эвтаназии, где тоже используется азот; дорогая штука и куча формальностей.
Есть более простой и абсолютно безболезненный способ - пластиковый пакет на голову и тряпочка с растворителем (на основе толуола).
У нас сосед в 90е решил так "покайфовать", да и отключился так, что и сам не заметил.
Нашли на диване с пакетом на голове.
Никаких неприятных ощущений связанных с удушьем.
Человек просто теряет сознание, а потом и умирает от гипоксии.
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1k
КАКАнгел 46 минут назад
Что же касается новой казни- я весьма скептически настроен . удушение это не совсем безболезненно (с точки зрения гнилого человолюбия - я как вы наверное поняли не понимаю почему за преступления наказание тихо уснуть ). А свете уже изобретено множество красивых прекрасных зрелищных казней на любой вкус от легкой типа сварить в масле или посадить на кол , до "Музыкальной шкатулки " "укуса щуки " и всяких скармливания червям. так что не вижу смысла в ещё одной и такой невнятной вы или уж усыпляйте как поганые гуманисты или казните так чтоб преступник хоть как-то .получал возмездие. а то не туда не сюда . И я несогласен с статьями за которые следует казнь - для меня строительный аферист укравший у людей все сбережения хуже наёмного убийцы мафии , а браконьер и эко-преступник вырубающий лес или загрязняющий океан более опасен чем врач проводящий эвтаназию без лицензии.
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40k
Example 6.2.6 49 минут назад
35 лет сидеть и ждать смерти.. интересная пытка. Надеюсь, приговорённому не сообщают заранее о том что "завтра" его приморят, пускай сидит и каждый раз вздрагивает когда слышит шаги охраны в коридоре и звякание ключей, и думает- Это просто обход, или сейчас его выведут и проводят в газовую камеру?
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1k
Igor Grishaev 54 минуты назад
Забыли старушку Гильотину. Чик-уноси готовенького!
вместо этого будут полчаса азотом мучать, пока пациент от смеха не сдохнет.
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11k
Copycat 55 минут назад
а я читал про такое - типа способ безболезненный по тому что мозг просто "засыпает" и не просыпается
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11k
Dmitry 56 минут назад
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35k
Опаньки 57 минут назад
и ведь никто не осуждает их за это ))) даже толерасты свои же ))

а наши боятся что ...
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30k
Григорий 58 минут назад
Не надо выеживаться, пра-пра-прадеды уже оттестировали метод. Дешево, быстро, надежно, чисто.
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95
Афанасий Борщёв 59 минут назад
Англосаксы ещё те затейники... Отчего просто пулю в башку не пустить? Ну или Повесить в конце концов...
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62k
Андрей Час назад
С одной стороны бегают и орут на каждом углу про права пед..растов, а с другой занимаются экспериментами в способах умерщвления людей. Вот что происходит когда у власти извращенцы находятся.
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34k
ACU900 Час назад
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8k
Дмитрий Час назад
По чему новая? Она же вроде в трёх штатах разрешена? Значить как минимум не новый вид казни.
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1k
muhandes 2 часа назад
У нас бы мог убить отсидеть полный срок, убить еще раз отсидеть и выйти. Г- гуманизьм
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
...правозащитники называют такое наказание экспериментом на людях, поскольку ранее этот метод не использовался.(с)
Ну так и гильотина когда-то не использовалась. И электрический стул. А смертельная иньекция, это не эксперимент на людях?
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95
Афанасий Борщёв АнтонПолднев 57 минут назад
Пуля или виселица. Способы проверенные временем
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